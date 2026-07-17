Dàn người đẹp pickleball tung ảnh nóng, mừng Messi vào chung kết World Cup

🔥 Fan cuồng Messi vỡ òa khi Argentina ngược dòng

Chiến thắng đầy cảm xúc của Argentina để giành vé vào chung kết World Cup 2026 đã tạo nên cơn “sốt” trên mạng xã hội. Bên cạnh hàng triệu người hâm mộ bóng đá, nhiều người đẹp nổi tiếng trong cộng đồng pickleball Việt Nam cũng đồng loạt đăng tải những bộ ảnh nóng bỏng cùng lời chúc mừng dành cho Lionel Messi và các đồng đội.

Ngọc Huỳnh vỡ òa khi Messi và đồng đội ngược dòng vào chung kết

Nổi bật nhất là hot girl pickleball Ngọc Huỳnh, người từ lâu được biết đến là một fan "cứng" của siêu sao mang áo số 10. Người đẹp cho biết cô trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khi chứng kiến Argentina bị đối thủ dẫn trước, nhưng chưa bao giờ mất niềm tin.

"Lúc Argentina bị dẫn trước, tôi rất hồi hộp nhưng chưa bao giờ nghĩ đội tuyển sẽ bỏ cuộc. Tôi luôn tin rằng chỉ cần Messi còn đứng trên sân thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Khi bàn thắng quyết định được ghi, em gần như vỡ òa. Đó không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là cảm giác niềm tin của mình dành cho Messi một lần nữa được đền đáp", người đẹp chia sẻ.

Người đẹp không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của Argentina ở World Cup năm nay

Theo Ngọc Huỳnh, cô không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của Argentina, bất kể diễn ra vào khung giờ nào tại World Cup năm nay: “Được nhìn Messi thi đấu đã là niềm hạnh phúc rất lớn. Anh ấy có thể không còn chạy nhiều như trước nhưng mỗi lần chạm bóng đều rất đặc biệt. Nhãn quan, sự bình tĩnh và những đường chuyền của Messi vẫn có thể thay đổi cả trận đấu. Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào đôi chân của anh ấy”.

😍 Dự đoán Argentina thắng 2-1, "mượn đôi chân Messi" để vô địch pickleball

Trước trận chung kết, Ngọc Huỳnh tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Messi và tuyển Argentina: "Tôi dự đoán Argentina sẽ thắng Tây Ban Nha 2-1. Đây chắc chắn là trận đấu rất khó khăn nhưng tôi tin Messi sẽ ghi bàn hoặc có một pha kiến tạo quyết định. Chỉ cần anh ấy còn trên sân thì Argentina vẫn còn hy vọng".

Ngọc Huỳnh dự đoán Argentina sẽ thắng 2-1 ở chung kết

Sau khi chuyển từ gym và yoga sang pickleball hơn một năm trước, Ngọc Huỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều giải đấu với vai trò vừa là VĐV, vừa tham gia công tác tổ chức. Cô hiện duy trì tập luyện từ 3-5 buổi mỗi tuần và đã giành được một số danh hiệu đáng chú ý. Dù nhiều lần phải thức khuya xem Messi thi đấu, cô vẫn đều đặn ra sân tập luyện.

"Có những hôm thức khuya xem Messi đá thì hôm sau hơi mệt nhưng tôi vẫn ra sân vì pickleball cũng là niềm đam mê. Gần đây cứ mỗi lần đánh giải, tôi lại tưởng tượng bản thân mượn đôi chân của Messi thi đấu, cuối cùng cũng đã có cúp vô địch”, Ngọc Huỳnh còn hài hước tiết lộ.

🌟 Người mẫu Mina dự đoán đúng tỷ số, "chung thủy" với Messi

Không chỉ Ngọc Huỳnh, người mẫu Bùi Ngọc Trâm (Mina) cũng gây chú ý khi liên tục đăng tải những hình ảnh cổ vũ Messi và Argentina trước các trận đấu.

Người mẫu Mina dự đoán chính xác tỉ số trận bán kết

Mina tiết lộ cô vốn có thiện cảm với tuyển Anh vì yêu thích Harry Kane và Jude Bellingham. Tuy nhiên, nếu chỉ được chọn một đội bóng để cổ vũ, cô vẫn dành trọn tình cảm cho Messi.

Đáng chú ý, trước trận bán kết, người đẹp đã dự đoán chính xác Argentina sẽ thắng với tỷ số 2-1. Ngoài công việc người mẫu, Mina cũng là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải pickleball phong trào.

💃 Hoa hậu Hương Ly quyết "phá dớp" khi mặc áo Argentina

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Hoàng Hương Ly cũng góp mặt trong "đội fan" của Messi với loạt ảnh nóng bỏng cổ vũ Argentina.

Hoa hậu Hương Ly tung ảnh nóng bỏng cổ vũ Argentina và Messi

Trước trận bán kết, cô từng hài hước chia sẻ: "Lần nào Ly mặc áo đội nào là đội đó bị loại, nhưng điều này sẽ chấm dứt tại đây. Ly tin Messi và các đồng đội."

Không chỉ vậy, Hương Ly còn mạnh dạn dự đoán Argentina sẽ thắng 2-1. Sau khi đội bóng Nam Mỹ giành quyền vào chung kết, bài đăng của cô nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

🎉 Người đẹp pickleball tiếp thêm "lửa" cho trận chung kết

Việc Argentina góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ bóng đá phấn khích mà còn tạo nên làn sóng cổ vũ sôi động từ nhiều người đẹp trong làng pickleball Việt Nam.

Những bộ ảnh quyến rũ, những màn dự đoán tỷ số cùng sự cuồng nhiệt dành cho Lionel Messi đang góp phần hâm nóng bầu không khí trước trận chung kết được chờ đợi nhất của giải đấu. Với các fan nữ này, Messi không chỉ là một huyền thoại bóng đá mà còn là nguồn cảm hứng để theo đuổi tinh thần chiến thắng, cả trên sân cỏ lẫn trên sân pickleball.