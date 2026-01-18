Rộ tin Guardiola cân nhắc rời Man City sau trận thua MU, Maresca thay thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Rộ tin Guardiola cân nhắc rời Man City sau trận thua MU, Maresca thay thế

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Premier League 2025-26 Manchester City

Bình luận viên Richard Keys hé lộ thông tin sốc về tương lai của Guardiola sau khi Man City thua MU ở derby Manchester.

   

❌ Guardiola đối mặt áp lực lớn sau derby

Man City vừa phải hứng chịu thất bại đáng quên bậc nhất mùa giải khi thua MU 0-2 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.  Thất bại này càng trở nên cay đắng hơn trong bối cảnh đội chủ sân Etihad được đánh giá cao hơn hẳn về phong độ lẫn lực lượng, thậm chí vừa có sự bổ sung tân binh đắt giá Antoine Semenyo. Trong khi đó, derby Machester mới là trận ra mắt MU của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Guardiola được dự đoán có thể rời Man City ngay sau derby Manchester

Guardiola được dự đoán có thể rời Man City ngay sau derby Manchester

Kết quả này khiến Man City bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 7 điểm, qua đó gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Hệ quả tất yếu, tương lai của HLV Pep Guardiola cũng bị đặt câu hỏi lớn.

Mùa giải trước, Man City không giành danh hiệu nào, điều hiếm thấy dưới triều đại của Guardiola. Nếu điều tương tự tiếp tục xảy ra trong mùa giải này, sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra về khả năng HLV người Tây Ban Nha tiếp tục gắn bó với Man City, bất chấp ông vừa gia hạn hợp đồng tới mùa hè 2027 hồi tháng 11/2024.

🔄 Guardiola cân nhắc ra đi ngay trong tuần này, Maresca thay thế?

Trong buổi phát sóng sau trận derby Manchester, bình luận viên Richard Keys gây xôn xao khi tiết lộ Guardiola có thể rời Man City ngay trong tuần này. Thậm chí, cựu HLV trưởng Chelsea, Enzo Maresca sẽ dẫn dắt đội chủ sân Etihad ở trận gặp Wolverhampton vào ngày 24/1, còn Vincent Kompany - HLV Bayern Munich - được nhắm đến như giải pháp thay thế Guardiola lâu dài.

“Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa giải này, đó là điều chắc chắn, nhưng đừng loại trừ khả năng ông ấy rời đi ngay trong tuần này. Nếu điều này xảy ra, Enzo Maresca sẽ là người thay thế Guardiola chỉ đạo Man City trong trận đấu gặp Wolves.

Tôi chắc chắn rằng Man City rất tức giận, nhưng đây là sự thật. Guardiola đang cân nhắc rời đi ngay trong tuần này. Và sau đó, tôi nghĩ Vincent Kompany sẽ là người thay thế. Nếu Guardiola ra đi trong tuần này, Maresca sẽ là người dẫn dắt đội bóng", Richard Keys cho hay.

Maresca sẽ&nbsp;dẫn dắt Man City nếu Guardiola ra đi

Maresca sẽ dẫn dắt Man City nếu Guardiola ra đi

⚽ Man City từng liên hệ với Maresca

Maresca, 45 tuổi, được đánh giá là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất thế giới hiện nay. Ngay ngày đầu năm 2026, ông vừa bị Chelsea sa thải vì thành tích sa sút, bên cạnh mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

Maresca từng trải qua 2 giai đoạn làm việc tại Man City trên cương vị HLV đội trẻ (2020-2021) và trợ lí cho Guardioola (2022-2023). Chính hiểu biết sâu sắc về đội bóng giúp nhà cầm quân người Italia trở thành lựa chọn phù hợp nếu ban lãnh đạo muốn có sự thay đổi gấp rút trên băng ghế chỉ đạo.

Theo thông tin từ phóng viên Ben Jacobs (GIVEMESPORT), Maresca đã có những cuộc trao đổi với Man City và cả Juventus về khả năng quay lại công việc huấn luyện. Dù vậy, không có gì đảm bảo rằng Maresca sẽ nhận được lời đề nghị dẫn dắt Man City. 

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU "phả hơi nóng" top 4, Arsenal bỏ lỡ cơ hội
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU "phả hơi nóng" top 4, Arsenal bỏ lỡ cơ hội

Trận thắng Man City không chỉ mang ý nghĩa danh dự với MU trong trận derby Manchester mà còn giúp "Quỷ đỏ" áp sát top 4 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 08:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Man City - MU, derby Manchester rực lửa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN