Rộ tin Guardiola cân nhắc rời Man City sau trận thua MU, Maresca thay thế

❌ Guardiola đối mặt áp lực lớn sau derby

Man City vừa phải hứng chịu thất bại đáng quên bậc nhất mùa giải khi thua MU 0-2 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Thất bại này càng trở nên cay đắng hơn trong bối cảnh đội chủ sân Etihad được đánh giá cao hơn hẳn về phong độ lẫn lực lượng, thậm chí vừa có sự bổ sung tân binh đắt giá Antoine Semenyo. Trong khi đó, derby Machester mới là trận ra mắt MU của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Guardiola được dự đoán có thể rời Man City ngay sau derby Manchester

Kết quả này khiến Man City bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 7 điểm, qua đó gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Hệ quả tất yếu, tương lai của HLV Pep Guardiola cũng bị đặt câu hỏi lớn.

Mùa giải trước, Man City không giành danh hiệu nào, điều hiếm thấy dưới triều đại của Guardiola. Nếu điều tương tự tiếp tục xảy ra trong mùa giải này, sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra về khả năng HLV người Tây Ban Nha tiếp tục gắn bó với Man City, bất chấp ông vừa gia hạn hợp đồng tới mùa hè 2027 hồi tháng 11/2024.

🔄 Guardiola cân nhắc ra đi ngay trong tuần này, Maresca thay thế?

Trong buổi phát sóng sau trận derby Manchester, bình luận viên Richard Keys gây xôn xao khi tiết lộ Guardiola có thể rời Man City ngay trong tuần này. Thậm chí, cựu HLV trưởng Chelsea, Enzo Maresca sẽ dẫn dắt đội chủ sân Etihad ở trận gặp Wolverhampton vào ngày 24/1, còn Vincent Kompany - HLV Bayern Munich - được nhắm đến như giải pháp thay thế Guardiola lâu dài.

“Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa giải này, đó là điều chắc chắn, nhưng đừng loại trừ khả năng ông ấy rời đi ngay trong tuần này. Nếu điều này xảy ra, Enzo Maresca sẽ là người thay thế Guardiola chỉ đạo Man City trong trận đấu gặp Wolves.

Tôi chắc chắn rằng Man City rất tức giận, nhưng đây là sự thật. Guardiola đang cân nhắc rời đi ngay trong tuần này. Và sau đó, tôi nghĩ Vincent Kompany sẽ là người thay thế. Nếu Guardiola ra đi trong tuần này, Maresca sẽ là người dẫn dắt đội bóng", Richard Keys cho hay.

Maresca sẽ dẫn dắt Man City nếu Guardiola ra đi

⚽ Man City từng liên hệ với Maresca

Maresca, 45 tuổi, được đánh giá là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất thế giới hiện nay. Ngay ngày đầu năm 2026, ông vừa bị Chelsea sa thải vì thành tích sa sút, bên cạnh mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

Maresca từng trải qua 2 giai đoạn làm việc tại Man City trên cương vị HLV đội trẻ (2020-2021) và trợ lí cho Guardioola (2022-2023). Chính hiểu biết sâu sắc về đội bóng giúp nhà cầm quân người Italia trở thành lựa chọn phù hợp nếu ban lãnh đạo muốn có sự thay đổi gấp rút trên băng ghế chỉ đạo.

Theo thông tin từ phóng viên Ben Jacobs (GIVEMESPORT), Maresca đã có những cuộc trao đổi với Man City và cả Juventus về khả năng quay lại công việc huấn luyện. Dù vậy, không có gì đảm bảo rằng Maresca sẽ nhận được lời đề nghị dẫn dắt Man City.