Arsenal hòa bạc nhược: "Pháo thủ" thiếu bản lĩnh, coi chừng lại ôm hận đua vô địch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Arsenal hòa bạc nhược: "Pháo thủ" thiếu bản lĩnh, coi chừng lại ôm hận đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest Arsenal

Arsenal đã “rơi trở lại mặt đất” một cách phũ phàng khi bị Nottingham Forest cầm hòa 0-0, trong trận đấu gây thất vọng lớn với đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

   

Hưng phấn sau chiến thắng trước Chelsea ở lượt đi bán kết League Cup hồi giữa tuần, Arsenal lại bất ngờ đánh mất phong độ khi làm khách tại City Ground và thậm chí còn bị Nottingham Forest lấn lướt trong hiệp một.

Mọi thứ chỉ được cải thiện sau khi HLV Mikel Arteta thực hiện liền 4 sự thay đổi nhân sự trước thời điểm tròn một giờ thi đấu. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để “Pháo thủ” xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ và đầy kỷ luật của Nottingham Forest.

Sự thất vọng của HLV Mikel Arteta

Sự thất vọng của HLV Mikel Arteta

Đây là kết quả mang lại sự thất vọng lớn cho Arsenal, khi một lần nữa họ tự tay bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal không tận dụng được cú sảy chân của Man City

Man City vốn hiếm khi thất bại, và trận thua MU ở derby Manchester đã mang đến cho Arsenal cơ hội hiếm hoi để nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu giành trọn 3 điểm, “Pháo thủ” sẽ gia tăng lợi thế trước đoàn quân của HLV Pep Guardiola từ 6 lên 9 điểm.

Trước Nottingham Forest đang đứng thứ 17 trên BXH và vừa bị loại khỏi FA Cup bởi một đội hạng 2 Anh cuối tuần trước, đây được xem là thời cơ không thể thuận lợi hơn dành cho Arsenal. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã tự làm khó mình khi bị cầm hòa đầy thất vọng tại City Ground.

Cục diện top đầu Ngoại hạng Anh

Cục diện top đầu Ngoại hạng Anh

Những trụ cột quen thuộc như David Raya, William Saliba hay Declan Rice vẫn chơi chắc chắn, nhưng chừng đó là không đủ để che lấp sự mờ nhạt của Martin Odegaard, Martin Zubimendi cùng một số cái tên khác. Arsenal thiếu sự sắc bén và ý tưởng ở khu vực quyết định.

Trận hòa của Arsenal còn mở ra cơ hội để Aston Villa rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm nếu đoàn quân của HLV Unai Emery đánh bại Everton vào đêm nay (18/1). Đáng chú ý, Arsenal đã tịt ngòi hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2012, và hai lần liên tiếp không thể trừng phạt Man City khi đối thủ đánh rơi điểm số.

Chưa thể gọi đây là khủng hoảng với Arsenal, nhưng nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này, đoàn quân của HLV Arteta buộc phải lạnh lùng và quyết đoán hơn. Ở thời điểm hiện tại, họ đang tỏ ra quá “nhân từ” với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Gyokeres cạn dần thời gian

Ở trận gặp Chelsea hồi giữa tuần, Viktor Gyokeres có lẽ đã chơi trận hay nhất kể từ khi khoác áo Arsenal, ghi 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng quan trọng 3-2.

Gyokeres lại có màn trình diễn thất vọng

Gyokeres lại có màn trình diễn thất vọng

Màn trình diễn đó khiến chính anh, các đồng đội cũng như người hâm mộ Arsenal hy vọng tiền đạo người Thụy Điển cuối cùng đã sẵn sàng bứt lên, tìm lại phong độ đúng với kỳ vọng khi anh cập bến từ Sporting Lisbon với mức giá 63,5 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, tại City Ground, tất cả lại chỉ là hy vọng hão huyền nữa. Vốn là mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh hơn tốc độ, Gyokeres liên tục bị Nikola Milenkovic áp đảo trong các pha tranh chấp và tỏ ra lép vế rõ rệt. Anh còn bỏ lỡ một cơ hội đối mặt trong tình huống phản công nhanh, khi bị Murillo đuổi kịp và hóa giải.

Công bằng mà nói, Gabriel Jesus khi vào sân cũng không tạo ra sự khác biệt quá lớn, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn di chuyển thông minh, xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm và cho thấy sự kết nối tự nhiên hơn với các vệ tinh.

Arsenal hòa bạc nhược: "Pháo thủ" thiếu bản lĩnh, coi chừng lại ôm hận đua vô địch - 4

Thống kê ghi bàn của Gyokeres, 5 bàn sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, ngày càng trở nên đáng thất vọng. Trong bối cảnh Jesus và Kai Havertz đều đã bình phục, Gyokeres đang cạn dần thời gian để chứng minh rằng anh xứng đáng có một suất đá chính trong đội hình của HLV Arteta.

Những sự thay đổi chủ động của Arteta không mang lại hiệu quả

Không ít CĐV Arsenal đã tỏ ra hài lòng khi trọng tài thứ tư xuất hiện bên đường biên với bảng điện tử ngay trước hiệp hai. Thực tế, có không ít cái tên xứng đáng bị rút ra sớm. Gabriel Martinelli là “vật tế thần” lần này khi nhường chỗ cho Leandro Trossard, nhưng không lâu sau đó, Noni Madueke, Gyokeres và Odegaard cũng lần lượt phải ra nghỉ.

Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ về ý đồ của HLV Arteta. Khi Arsenal bị đối phương cân bằng, thậm chí lấn lướt ở nhiều khu vực trên sân, việc thực hiện tới 4 sự thay đổi trước mốc một giờ thi đấu là quyết định hợp lý.

Bukayo Saka là gương mặt đáng chú ý nhất trong loạt điều chỉnh này, song những “siêu dự bị” quen thuộc như Mikel Merino hay Jesus cũng được kỳ vọng tạo ra khác biệt.

Dù thế trận có phần khởi sắc sau các sự thay đổi, “Pháo thủ” vẫn không thể tận dụng những cơ hội có được. Trong hiệp hai, họ chỉ tung ra 7 cú sút, trong đó 3 lần trúng đích, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng.

Chiều sâu đội hình vốn được xem là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Arsenal mùa này lẽ ra phải phát huy tác dụng, nhưng các “viên đạn bạc” của HLV Arteta đã trượt mục tiêu. Đó là thêm một nỗi lo dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, trong trận đấu vốn đã đầy ắp sự thất vọng.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 06:44 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN