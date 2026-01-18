Arsenal hòa bạc nhược: "Pháo thủ" thiếu bản lĩnh, coi chừng lại ôm hận đua vô địch

Hưng phấn sau chiến thắng trước Chelsea ở lượt đi bán kết League Cup hồi giữa tuần, Arsenal lại bất ngờ đánh mất phong độ khi làm khách tại City Ground và thậm chí còn bị Nottingham Forest lấn lướt trong hiệp một.

Mọi thứ chỉ được cải thiện sau khi HLV Mikel Arteta thực hiện liền 4 sự thay đổi nhân sự trước thời điểm tròn một giờ thi đấu. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để “Pháo thủ” xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ và đầy kỷ luật của Nottingham Forest.

Sự thất vọng của HLV Mikel Arteta

Đây là kết quả mang lại sự thất vọng lớn cho Arsenal, khi một lần nữa họ tự tay bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal không tận dụng được cú sảy chân của Man City

Man City vốn hiếm khi thất bại, và trận thua MU ở derby Manchester đã mang đến cho Arsenal cơ hội hiếm hoi để nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu giành trọn 3 điểm, “Pháo thủ” sẽ gia tăng lợi thế trước đoàn quân của HLV Pep Guardiola từ 6 lên 9 điểm.

Trước Nottingham Forest đang đứng thứ 17 trên BXH và vừa bị loại khỏi FA Cup bởi một đội hạng 2 Anh cuối tuần trước, đây được xem là thời cơ không thể thuận lợi hơn dành cho Arsenal. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã tự làm khó mình khi bị cầm hòa đầy thất vọng tại City Ground.

Cục diện top đầu Ngoại hạng Anh

Những trụ cột quen thuộc như David Raya, William Saliba hay Declan Rice vẫn chơi chắc chắn, nhưng chừng đó là không đủ để che lấp sự mờ nhạt của Martin Odegaard, Martin Zubimendi cùng một số cái tên khác. Arsenal thiếu sự sắc bén và ý tưởng ở khu vực quyết định.

Trận hòa của Arsenal còn mở ra cơ hội để Aston Villa rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm nếu đoàn quân của HLV Unai Emery đánh bại Everton vào đêm nay (18/1). Đáng chú ý, Arsenal đã tịt ngòi hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2012, và hai lần liên tiếp không thể trừng phạt Man City khi đối thủ đánh rơi điểm số.

Chưa thể gọi đây là khủng hoảng với Arsenal, nhưng nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này, đoàn quân của HLV Arteta buộc phải lạnh lùng và quyết đoán hơn. Ở thời điểm hiện tại, họ đang tỏ ra quá “nhân từ” với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Gyokeres cạn dần thời gian

Ở trận gặp Chelsea hồi giữa tuần, Viktor Gyokeres có lẽ đã chơi trận hay nhất kể từ khi khoác áo Arsenal, ghi 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng quan trọng 3-2.

Gyokeres lại có màn trình diễn thất vọng

Màn trình diễn đó khiến chính anh, các đồng đội cũng như người hâm mộ Arsenal hy vọng tiền đạo người Thụy Điển cuối cùng đã sẵn sàng bứt lên, tìm lại phong độ đúng với kỳ vọng khi anh cập bến từ Sporting Lisbon với mức giá 63,5 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, tại City Ground, tất cả lại chỉ là hy vọng hão huyền nữa. Vốn là mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh hơn tốc độ, Gyokeres liên tục bị Nikola Milenkovic áp đảo trong các pha tranh chấp và tỏ ra lép vế rõ rệt. Anh còn bỏ lỡ một cơ hội đối mặt trong tình huống phản công nhanh, khi bị Murillo đuổi kịp và hóa giải.

Công bằng mà nói, Gabriel Jesus khi vào sân cũng không tạo ra sự khác biệt quá lớn, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn di chuyển thông minh, xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm và cho thấy sự kết nối tự nhiên hơn với các vệ tinh.

Thống kê ghi bàn của Gyokeres, 5 bàn sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, ngày càng trở nên đáng thất vọng. Trong bối cảnh Jesus và Kai Havertz đều đã bình phục, Gyokeres đang cạn dần thời gian để chứng minh rằng anh xứng đáng có một suất đá chính trong đội hình của HLV Arteta.

Những sự thay đổi chủ động của Arteta không mang lại hiệu quả

Không ít CĐV Arsenal đã tỏ ra hài lòng khi trọng tài thứ tư xuất hiện bên đường biên với bảng điện tử ngay trước hiệp hai. Thực tế, có không ít cái tên xứng đáng bị rút ra sớm. Gabriel Martinelli là “vật tế thần” lần này khi nhường chỗ cho Leandro Trossard, nhưng không lâu sau đó, Noni Madueke, Gyokeres và Odegaard cũng lần lượt phải ra nghỉ.

Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ về ý đồ của HLV Arteta. Khi Arsenal bị đối phương cân bằng, thậm chí lấn lướt ở nhiều khu vực trên sân, việc thực hiện tới 4 sự thay đổi trước mốc một giờ thi đấu là quyết định hợp lý.

Bukayo Saka là gương mặt đáng chú ý nhất trong loạt điều chỉnh này, song những “siêu dự bị” quen thuộc như Mikel Merino hay Jesus cũng được kỳ vọng tạo ra khác biệt.

Dù thế trận có phần khởi sắc sau các sự thay đổi, “Pháo thủ” vẫn không thể tận dụng những cơ hội có được. Trong hiệp hai, họ chỉ tung ra 7 cú sút, trong đó 3 lần trúng đích, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng.

Chiều sâu đội hình vốn được xem là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Arsenal mùa này lẽ ra phải phát huy tác dụng, nhưng các “viên đạn bạc” của HLV Arteta đã trượt mục tiêu. Đó là thêm một nỗi lo dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, trong trận đấu vốn đã đầy ắp sự thất vọng.