Tin nóng bóng đá World Cup ngày 12/7: Barcelona có đại diện ở chung kết World Cup lần thứ 5

Barcelona có đại diện ở chung kết World Cup lần thứ năm liên tiếp

Barcelona tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở sân chơi lớn nhất hành tinh khi chắc chắn sẽ có ít nhất một cầu thủ góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026, sau khi Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 để vào bán kết.

Barca sẽ có cầu thủ dự chung kết World Cup 2026

Đội bóng xứ Catalunya đang sở hữu tới tám tuyển thủ Tây Ban Nha và một tuyển thủ Pháp (Jules Kounde). Vì thế, đội bóng này sẽ có ít nhất một người tranh ngôi vô địch. Kể từ World Cup 2010, Barcelona chưa từng vắng mặt ở trận chung kết, với chuỗi góp mặt kéo dài qua các kỳ giải tại Nam Phi, Brazil, Nga, Qatar và nay là Mỹ - Mexico - Canada.

DFB bác tin Nagelsmann và Neuer gây chia rẽ nội bộ tuyển Đức

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã chính thức bác bỏ những thông tin cho rằng HLV Julian Nagelsmann và thủ thành Manuel Neuer là nguyên nhân gây bất ổn trong nội bộ đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026.

Hôm 11/7, truyền thông Đức đưa tin màn tái xuất đội tuyển của Manuel Neuer đã làm bùng phát mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Báo cáo còn cho rằng HLV Julian Nagelsmann tự ý đưa ra quyết định mà không tham khảo ban huấn luyện, khiến HLV thủ môn Andreas Kronenberg từng cân nhắc từ chức.

Nguồn tin cũng khẳng định Neuer không muốn Alexander Nubel góp mặt trong danh sách đội tuyển, đồng thời đề nghị triệu tập Jonas Urbig thay thế. Tuy nhiên, DFB đã nhanh chóng ra thông báo chính thức để bác bỏ toàn bộ những thông tin trên.

Pedri đánh mất phép màu ở World Cup 2026

Dù Tây Ban Nha giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Bỉ, phong độ của Pedri lại trở thành dấu hỏi lớn. Tiền vệ Barcelona bị đẩy lên ghế dự bị, nhường vị trí cho Fabian Ruiz và chỉ vào sân từ phút 60 nhưng không tạo được dấu ấn.

Chuỗi màn trình diễn thiếu ổn định khiến khả năng Pedri đá chính trước Pháp bị đặt dấu hỏi. Sau giai đoạn cuối mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương, ngôi sao 23 tuổi vẫn chưa thể tìm lại hình ảnh đỉnh cao từng giúp anh trở thành linh hồn tuyến giữa của cả Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Romero khiến đại gia dậy sóng

Trung vệ Cristian Romero tiếp tục nâng cao giá trị bằng phong độ ấn tượng trong màu áo Argentina tại World Cup 2026. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, màn trình diễn của thủ quân Tottenham đang thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn châu Âu, trong bối cảnh Atletico Madrid và Barcelona đều theo sát tình hình.

Dù còn hợp đồng đến năm 2029, Romero từng bày tỏ mong muốn tìm thử thách mới. Tottenham được cho là sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán sau khi chiến dịch World Cup khép lại, khi cuộc cạnh tranh giành chữ ký của trung vệ trị giá khoảng 45 triệu euro được dự báo sẽ nóng lên.

Upamecano trấn an Bayern: khẳng định Olise không ra đi

Trung vệ Dayot Upamecano đã lên tiếng xua tan những đồn đoán về tương lai của Michael Olise giữa lúc Real Madrid được cho là rất quan tâm đến ngôi sao Bayern Munich. Sau chiến thắng của tuyển Pháp để giành vé vào bán kết World Cup 2026, Upamecano mỉm cười khẳng định: "Cậu ấy sẽ ở lại".

Olise vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 20 bàn thắng và 25 kiến tạo, đồng thời tiếp tục tỏa sáng tại World Cup. Bayern nhiều lần nhấn mạnh cầu thủ 24 tuổi không phải để bán, bất chấp những thông tin cho rằng Kylian Mbappe đang thuyết phục đồng đội chuyển sang Madrid.

Cộng hòa Séc lập kỷ lục với cúp World Cup bằng lego cao 8,47 mét

Một nhóm gồm 59 chuyên gia tại nhà máy Lego ở Kladno (Cộng hòa Séc) đã hoàn thành bản sao cúp vàng World Cup bằng hơn 1,36 triệu viên gạch Lego, hiện được trưng bày tại Quảng trường Rockefeller, New York.

Công trình cao 8,47 mét, nặng khoảng 4,2 tấn và mất tám tháng chế tạo với hơn 7.000 giờ lắp ráp. Mẫu cúp được chia thành 16 phần để vận chuyển và lắp đặt, bên trong là khung thép nặng 3,5 tấn. Lego xác nhận đây là mô hình di động lớn nhất hãng từng thực hiện cũng như là bản sao cúp World Cup bằng Lego lớn nhất thế giới.