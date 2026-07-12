Mbappe bất ngờ được 73.000 CĐV xin lỗi, phải phá "dớp" trước thần đồng Yamal

Kylian Mbappe đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại World Cup 2026. Mặc dù bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền trước Morocco nhưng tiền đạo người Pháp vẫn đang là “Vua phá lưới” của giải đấu với 8 bàn thắng, bằng với siêu sao Messi nhưng hơn về thành tích kiến tạo.

Mbappe được 73.000 CĐV xin lỗi

Những đóng góp của Mbappe không chỉ dừng lại ở bàn thắng hay kiến tạo khi cầu thủ này thường xuyên khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ với những pha bứt tốc cực nhanh. Không những vậy, Mbappe còn cho thấy tố chất thủ lĩnh, một người đội trưởng đích thực trên sân. “Quả bóng vàng” Dembele thừa nhận Mbappe ở trên sân là phiên bản “không sợ hãi” trước bất kỳ điều gì.

Màn trình diễn ấy của Mbappe đã lay động tâm tình của CĐV Pháp. Trước đó, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ “Gà trống Gaulois” liên tục chỉ trích tiền đạo đang chơi cho Real Madrid.

Mới nhất, một CĐV đã tạo ra cuộc bình chọn mang tên “Kylian, xin hãy tha thứ cho chúng tôi” kèm theo lời nhắn nhủ. “Kylian, hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi đã có hành vi không phải. Chúng tôi đã nghi ngờ, chỉ trích và thiếu tôn trọng cậu. Bây giờ là lúc chúng tôi cần sửa sai”.

Chiến dịch hài hước này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và đã có hơn 70.000 người ký tên tham dự. Chiến dịch này thậm chí còn cho phép người hâm mộ đánh dấu những lời chỉ trích khác nhau từng nhắm vào Mbappé, tạo ra một “thước đo nỗi hổ thẹn quốc gia”, đồng thời theo dõi lời xin lỗi tập thể của cả nước.

Người tổ chức đã đặt ra một mục tiêu khá khác thường: mọi chữ ký và mọi lời xin lỗi sẽ được ghi lại trong “Sách Vĩ đại về Sự Tha thứ Quốc gia”, một cuốn sách đặc biệt cuối cùng sẽ được trao tận tay Mbappé, với tất cả các mục được công bố trực tuyến như một kho lưu trữ vĩnh viễn về sự hối lỗi của nước Pháp.

Mbappe sẽ phải “phá dớp” trước Yamal

Ở bán kết, Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha và đây là đối thủ không hề dễ chịu một chút nào. Mbappe là chủ lực bên phía “Gà trống Gaulois”, còn phía bên kia chiến tuyến là Lamine Yamal. Một thống kê đáng chú ý là Mbappe toàn thua trong 5 trận đối đầu loại trực tiếp trước tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

Nếu tính riêng ĐTQG, Mbappe liên tục bị Yamal vượt mặt tại 2 trận bán kết EURO 2024 và UEFA Nations League 2025. Còn ở cấp CLB, Mbappe thua cả 3 trận cùng Real Madrid khi đối mặt với Barcelona của Yamal. Đó là chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2025 và 2 trận Siêu cúp Tây Ban Nha 2025 và 2025.