Trực tiếp chuyển nhượng 12/7: MU chưa từ bỏ Ederson, Barcelona chi đậm mua Alvarez
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 12/7.
Theo Sky Đức, MU vẫn đang nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta, bất chấp những thông tin gần đây cho rằng thương vụ này đã đổ bể.
Các nguồn tin từ MU được cho là khẳng định thương vụ chưa hoàn toàn khép lại, dù quá trình đàm phán vẫn gặp nhiều khó khăn khi các bên tiếp tục thương thảo.
Tiền vệ người Brazil từng được đánh giá là một trong những mục tiêu trọng điểm của MU ở hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, các thông tin gần đây cho rằng "Quỷ đỏ" đã rút lui khỏi thương vụ.
Dẫu vậy, vẫn còn hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận. Những giờ tới được xem là mang tính quyết định khi MU tiếp tục nỗ lực để hoàn tất vụ chuyển nhượng.
Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), Barcelona đang chuẩn bị gửi lời đề nghị "bom tấn" mới dành cho tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Nhà đương kim vô địch La Liga bị từ chối mức giá mở đầu 100 triệu euro, nhưng hiện sẵn sàng trở lại với đề nghị cuối cùng trị giá khoảng 130 triệu euro.
Đội bóng xứ Catalunya được cho là đã cải thiện đáng kể tình hình tài chính sau khi đạt được một thỏa thuận vay vốn lớn, đồng thời trở lại hoạt động theo quy định chi tiêu 1:1 của La Liga, qua đó có thêm dư địa để tham gia thị trường chuyển nhượng.
Theo nhà báo người Italia Nico Schira, HLV Jose Mourinho đã đề nghị Real Madrid xem xét khả năng chiêu mộ Scott McTominay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là muốn tái hợp với tiền vệ người Scotland, sau quãng thời gian cả hai từng làm việc cùng nhau tại MU.
McTominay, hiện đang khoác áo Napoli, vì thế có thể được đưa vào danh sách những mục tiêu tăng cường hàng tiền vệ của Real Madrid trong mùa hè này.
MU được cho là đã bị Real Madrid từ chối lời đề nghị trị giá 120 triệu euro (102 triệu bảng) dành cho Aurelien Tchouameni, trước khi tiền vệ người Pháp đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Theo Defensa Central, Tchouameni là một trong những mục tiêu hàng đầu của "Quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau khi đội chủ sân Old Trafford không thể chiêu mộ Mateus Fernandes và Sandro Tonali.
Sau khi bị Real Madrid từ chối, MU đã chuyển hướng sang tiền vệ Andrey Santos của Chelsea. Thương vụ này được hoàn tất với mức phí khoảng 50 triệu bảng.
Theo nhà báo Dom Smith, Chelsea dự kiến sẽ bán Alejandro Garnacho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đã định giá cầu thủ chạy cánh người Argentina vào khoảng 43 triệu bảng. "The Blues" sẵn sàng để Garnacho ra đi chưa đầy một năm sau khi chiêu mộ anh từ MU với mức phí 40 triệu bảng.
Theo Standard Sport, Chelsea ưu tiên bán đứt thay vì cho mượn, trong bối cảnh Garnacho đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB tại Premier League, Serie A, Saudi Pro League và các giải đấu khác ở châu Âu.
Trong khi phần lớn cầu thủ Chelsea đã trở lại tập trung hôm 9/7 để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso, Garnacho được cho là không có mặt nhằm tìm kiếm cơ hội chuyển đến một bến đỗ mới.
Cầu thủ 22 tuổi muốn được đảm bảo suất đá chính thường xuyên, điều mà Chelsea không thể cam kết khi đội bóng đang ưu tiên những lựa chọn khác ở vị trí của anh và hiện sẵn sàng bật đèn xanh cho thương vụ chuyển nhượng.
Theo truyền thông Đức, Leon Goretzka đang thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB hàng đầu châu Âu sau khi hợp đồng của anh với Bayern Munich hết hạn.
Juventus và Atletico Madrid được cho là đều muốn chiêu mộ tuyển thủ Đức giàu kinh nghiệm, khi xem anh là sự bổ sung lý tưởng cho tuyến giữa trước thềm mùa giải mới.
Rào cản lớn nhất được cho là nằm ở mức lương mà Goretzka yêu cầu, sau quãng thời gian hưởng một trong những mức đãi ngộ cao nhất tại Bayern Munich.
Các nguồn tin cho biết cả Juventus lẫn Atletico đều muốn tiền vệ 31 tuổi chấp nhận cắt giảm đáng kể mức lương trước khi bất kỳ thỏa thuận nào có thể được hoàn tất. Trong khi đó, AC Milan cũng đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ này.
Tổng hợp những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý nhất của thị trường mùa hè 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/07/2026 23:20 PM (GMT+7)