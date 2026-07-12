Trực tiếp chuyển nhượng 12/7: MU chưa từ bỏ Ederson, Barcelona chi đậm mua Alvarez

Thương vụ Ederson tới MU vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ

Theo Sky Đức, MU vẫn đang nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta, bất chấp những thông tin gần đây cho rằng thương vụ này đã đổ bể.

Các nguồn tin từ MU được cho là khẳng định thương vụ chưa hoàn toàn khép lại, dù quá trình đàm phán vẫn gặp nhiều khó khăn khi các bên tiếp tục thương thảo.

Tiền vệ người Brazil từng được đánh giá là một trong những mục tiêu trọng điểm của MU ở hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, các thông tin gần đây cho rằng "Quỷ đỏ" đã rút lui khỏi thương vụ.

Dẫu vậy, vẫn còn hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận. Những giờ tới được xem là mang tính quyết định khi MU tiếp tục nỗ lực để hoàn tất vụ chuyển nhượng.