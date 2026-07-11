Djokovic dừng bước trước Sinner, có trở lại dự Wimbledon năm sau ở tuổi 40?

Jannik Sinner đã một lần nữa đánh bại Novak Djokovic trong 3 set ở một trận bán kết Wimbledon, chiến thắng với cùng tỷ số 6-4 trong các set trước huyền thoại người Serbia để đoạt vé vào chung kết gặp Alexander Zverev. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sinner chặn đường Djokovic, và Nole vẫn đang dang dở hành trình đi tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Novak Djokovic

Đã từng thắng được Sinner ở Australian Open đầu năm nay, Djokovic dù vậy không thể đương nổi sức mạnh của Sinner tại Wimbledon và chỉ có một cơ hội break trong suốt trận đấu. Tuổi tác của Djokovic là vật cản quá lớn khi anh càng về cuối trận càng khó khăn trong di chuyển trước ý đồ đánh bóng của Sinner.

Dù vậy Djokovic vẫn chưa thôi mục tiêu trở thành nhà vô địch Grand Slam kỷ lục của mọi thời đại, danh hiệu thứ 25 sẽ biến anh là tay vợt đoạt nhiều Grand Slam nhất tennis, bất kể nam hay nữ. Và nếu đạt được mục tiêu đó đồng nghĩa tham dự thêm một kỳ Wimbledon nữa, Djokovic sẽ vui lòng góp mặt tiếp trong năm sau khi sang tuổi 40.

"Tất nhiên tôi muốn trở lại đây lần nữa. Hãy chờ xem năm sau sẽ ra sao", Djokovic nói. "Tôi đã vào 1 trận chung kết và 1 trận bán kết Grand Slam năm nay, với 99% tay vợt thì đó đã là những kết quả cực kỳ tốt. Còn với tôi thì cũng tốt, nhưng chưa đủ. Tôi cảm thấy mình như được phù hộ, nhưng cũng là một gánh nặng, khi làm quen với những thành tích tốt nhất ở cấp độ cao nhất của tennis".

"Ở một góc độ nào đó, tôi cảm thấy như đang chiến đấu với chính mình. Tôi tự nhủ thật tuyệt khi mình vẫn còn chơi tennis được, chơi ở đẳng cấp cao và dồn ép các tay vợt trẻ ở các trận Grand Slam. Nhưng mặt khác, tôi luôn có kỳ vọng cao nhất dành cho bản thân".

Djokovic thừa nhận Sinner quá xuất sắc ngay từ khâu giao bóng

Djokovic dù vậy thừa nhận anh khó có thể thắng được một Sinner chơi tennis ở đẳng cấp rất cao. "Tôi tất nhiên thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng tôi đã thua một tay vợt giỏi hơn. Khó chấp nhận, nhưng thực tế là vậy. Tôi thậm chí không nghĩ mình có sai lầm gì, chỉ đơn giản là cậu ấy đã giỏi hơn tôi 1-2 bậc", Djokovic chia sẻ.

"Ý tôi là Jannik chơi rất chắc chắn ở mọi khía cạnh. Các cú giao của cậu ấy rất khó đọc được. Từ khi thay đổi kỹ thuật xử lý thì đó đã là một vũ khí hoàn hảo cho Jannik trong khoảng 2 năm qua. Cậu ấy đơn giản là tốt hơn bất cứ ai từ khâu giao bóng".