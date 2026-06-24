Trọng tài boxing Việt Nam chấm điểm gây tranh cãi, Hội đồng Quyền Anh châu Á vào cuộc

🗣️ Kết quả trận tranh vô địch khiến cộng đồng boxing VN tranh cãi nảy lửa

Cộng đồng boxing Việt Nam những ngày qua đã “dậy sóng” trước kết quả trận đấu tranh đai vô địch hạng Featherweight giữa Nguyễn Văn Hải và Lý Quốc Dũng ở giải Trigger Promotion 8 kết thúc ngày 21/6 vừa qua.

Nguyễn Văn Hải chết lặng khi bị chấm thua ngỡ ngàng trước Lý Quốc Dũng

Theo đó, trận đấu này có kết quả thắng điểm 58-56 thuộc về Lý Quốc Dũng. Tuy nhiên, kết quả này lại nhận sự phẫn nộ rất lớn từ giới chuyên môn cũng như các võ sĩ kỳ cựu. Các ý kiến cho rằng điểm số này phản ánh không đúng thực tế khi Nguyễn Văn Hải, võ sĩ có 14 lần vô địch quốc gia đã kiểm soát trận đấu và vượt trội về những pha ra đòn đi trúng đích.

“Tôi không hiểu 3 trọng tài trận đấu này có vấn đề gì khi có thể chấm điểm cho Văn Hải thua ở trận đấu này được. Những kết quả như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho tính công bằng của boxing, võ sĩ không có động lực thi đấu, người hâm mộ mất niềm tin, và cảm thấy không được tôn trọng. Tôi vui khi boxing hiện tại có những sân chơi chất lượng như Trigger Promotion nhưng tôi buồn vì tính công bằng trận đấu của Văn Hải”, nam vương boxing Trương Đình Hoàng chia sẻ.

🔥 Nguyễn Văn Hải kháng cáo lên Hội đồng Quyền Anh châu Á

Được biết hiện tại, phía đại diện võ sĩ Nguyễn Văn Hải đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Boxing TP HCM (HBF). Theo đó, HBF đã chính thức tiếp nhận đơn khiếu nại và chấp thuận xem xét vụ việc. Hiện cơ quan này đang hướng dẫn các quy trình và thủ tục tiếp theo để giải quyết khiếu nại theo đúng quy định chuyên môn.

Kết quả trận đấu của Văn Hải gây tranh cãi trong cộng đồng boxing Việt Nam

Đồng thời, Ban tổ chức giải đấu là Trigger Boxing cũng quyết định hỗ trợ Văn Hải thực hiện thủ tục kháng cáo lên Hội đồng Quyền Anh châu Á (ABCO) nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Theo thông lệ của boxing chuyên nghiệp, việc tiếp nhận đơn khiếu nại là bước đầu trong quá trình rà soát hồ sơ trận đấu. Cơ quan quản lý sẽ xem xét các tài liệu liên quan như bảng điểm của trọng tài, báo cáo chuyên môn, biên bản trận đấu cùng các dữ liệu cần thiết khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

"Chúng tôi tin tưởng quá trình xem xét của HBF và ABCO sẽ mang lại kết quả công tâm, làm rõ các vấn đề chuyên môn và minh bạch hóa bảng điểm nếu cần thiết. Điều đó không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cho võ sĩ mà còn góp phần giữ vững uy tín của nhà tổ chức và nhà quản lý trong môi trường boxing chuyên nghiệp", ông Trịnh Văn Trí, đại diện của võ sĩ Nguyễn Văn Hải chia sẻ.