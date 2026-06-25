Fan nữ quyến rũ nhất World Cup công khai bày tỏ tình cảm với Erling Haaland

Nàng DJ cá tính của World Cup

Ivana Knoll (33 tuổi) đã trở thành một trong những cổ động viên nữ nổi tiếng kể từ sau World Cup 2022. Với phong cách cổ vũ táo bạo cùng trang phục kẻ caro đỏ trắng đặc trưng của đội tuyển Croatia, cô được truyền thông quốc tế ưu ái đặt biệt danh "cổ động viên quyến rũ nhất World Cup".

Ivana Knoll được cho là nữ CĐV quyến rũ nhất World Cup.

Bên cạnh công việc người mẫu, Ivana Knoll hiện còn là một nữ DJ chuyên nghiệp, thường xuyên biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn ở Mỹ. Dù công việc bận rộn, cô vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá và thường xuyên xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho đội tuyển Croatia.

Ấn tượng đặc biệt với Haaland

Sức hút từ mạng xã hội giúp Ivana có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao thế giới như Vinicius Jr hay Rafael Leao. Tuy nhiên, trong cuộc chia sẻ mới đây với talkSPORT, người đẹp Croatia bất ngờ tiết lộ rằng Erling Haaland mới là người để lại cho cô ấn tượng tốt nhất về mặt tính cách.

Haaland nhận được tình cảm đặc biệt từ nữ cổ động viên Ivana Knoll.

"Thành thật mà nói, người duy nhất tôi gặp và thực sự thích về mặt cá nhân là Haaland", Ivana thẳng thắn chia sẻ. Cô cho biết thêm: "Tôi có quen biết vài cầu thủ khác, họ đều là người tốt. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất mà tôi có được chính là Haaland cùng nhóm bạn của cậu ấy. Tôi nghĩ họ là những người rất tuyệt vời".

Vẫn một lòng hướng về Croatia

Dù đã thành công tại Mỹ, Ivana Knoll vẫn luôn hướng về đội tuyển quê hương Croatia. Tại World Cup 2026, hình ảnh cô trên khán đài vẫn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Người đẹp kỳ vọng đội tuyển Croatia sẽ giữ vững phong độ để có một kỳ World Cup đáng nhớ, tiếp nối những thành tích ấn tượng mà đội bóng từng đạt được trong quá khứ.

* Hình ảnh nữ cổ động viên Ivana Knoll trên khán đài World Cup: