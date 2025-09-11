Mỹ nhân tennis kể chuyện "thâm cung bí sử" sau khi chia tay Sinner

Thế giới quần vợt vốn đã đầy kịch tính trên sân đấu, nay lại nóng lên bởi câu chuyện hậu trường liên quan đến Jannik Sinner và bạn gái cũ, tay vợt xinh đẹp người Nga Anna Kalinskaya. Sau cuộc tình kéo dài một năm với tay vợt số 2 thế giới, Kalinskaya bất ngờ tiết lộ những bí mật “thâm cung bí sử” khiến làng banh nỉ bàn tán rôm rả.

Cuộc tình Sinner và Kalinskaya khép lại sau 1 năm

💔 Chuyện tình tan vỡ và sự nghiệp trái ngược

Anna Kalinskaya (26 tuổi) và Jannik Sinner (24 tuổi) từng là cặp đôi được chú ý bậc nhất làng tennis. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 5/2024 và chia tay tròn một năm sau đó. Từ khi rời xa người đẹp Nga, Sinner lại thăng hoa rực rỡ với chức vô địch Wimbledon, vào chung kết Roland Garros và US Open, chỉ chịu dừng bước trước Carlos Alcaraz.

Trong khi đó, Kalinskaya hiện đứng hạng 34 thế giới và sở hữu bốn danh hiệu WTA. Dù thành tích không quá nổi bật so với người yêu cũ, nhưng tay vợt Nga mới đây gây chú ý bởi sự thẳng thắn và những phát ngôn liên quan tới chuyện hậu trường.

📩 Hé lộ bí mật, được Rune 10 lần nhắn tin

Trong buổi trò chuyện gần đây, Kalinskaya tiết lộ mình từng được "tán tỉnh bằng tin nhắn” bởi một tay vợt thuộc top 10 ATP đơn nam. Không ai khác, đó chính là Holger Rune, ngôi sao quần vợt người Đan Mạch, hiện xếp hạng 9 thế giới.

Theo lời kể, Rune đã gửi tin nhắn đến Kalinskaya tới 10 lần nhưng đều không nhận được phản hồi. Người đẹp Nga thẳng thừng chê tay vợt này “viết cho tất cả mọi người”, “tự tin thái quá” và kết luận rằng anh chàng “quá vô vọng”.

Câu chuyện nhanh chóng gây sốc trong cộng đồng tennis, nhất là khi Rune mới 22 tuổi, được cho là quá “liều lĩnh” trên mạng xã hội.

Rune bỗng dưng bị người đẹp Nga mang ra "làm trò hề"

🗣️ Rune phản pháo: “Chỉ là hiểu nhầm văn hóa”

Trước thông tin này, Holger Rune lập tức lên tiếng phủ nhận. Anh cho rằng Kalinskaya đã “hiểu nhầm văn hóa giao tiếp”, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu tôi muốn hẹn hò, tôi sẽ nói thẳng. Đừng lo”.

Phát ngôn này càng làm dấy lên tranh cãi, phải chăng giữa Rune và Kalinskaya từng có nhiều tương tác hơn mức mà cả hai tiết lộ?

Dù sự thật thế nào, câu chuyện giữa Kalinskaya và Rune đang khiến làng banh nỉ bàn tán rôm rả. Nhiều người cảm thấy thương cho tay vợt Đan Mạch, anh muốn "tán tỉnh" người đẹp Nga nhưng không được đối tác hưởng ứng và rồi bị mang ra làm "trò hề" trước công chúng.