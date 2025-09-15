Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

ashlyn-vs-eva
Korea Open Tennis Championships Presented by Motiva
Ashlyn Krueger 0
Eva Lys 2
laura-vs-sofia
Korea Open Tennis Championships Presented by Motiva
Laura Siegemund 1
Sofia Kenin 1
julie-vs-daria
Full Protein Caldas da Rainha Ladies Open
Julie Belgraver 0
Daria Snigur 0
eva-vs-katherine
Full Protein Caldas da Rainha Ladies Open
Eva Vedder -
Katherine Sebov -

Sinner nỗ lực bám đuổi Alcaraz, mỹ nhân 17 tuổi thăng tiến (Bảng xếp hạng tennis 15/9)

Sự kiện: ATP Tour Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Sinner sẽ đua quyết liệt với Alcaraz cho ngôi đầu ATP cuối năm 2025. Ở đơn nữ WTA, tay vợt trẻ tuổi Iva Jovic vươn lên thứ hạng tốt nhất sự nghiệp.

  

🏆 Bảng xếp hạng ATP: Alcaraz tiếp tục dẫn đầu, Sinner nỗ lực bám đuổi 

Sau chiến thắng tại US Open 2025, Carlos Alcaraz đã lấy lại vị trí số 1 thế giới với 11.540 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ATP tuần này. Jannik Sinner xếp ngay sau với 10.780 điểm. Cả hai tay vợt này sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí số 1 cuối năm.

Sinner (bên phải) sẽ đua quyết liệt với Alcaraz (bên trái) cho ngôi đầu ATP cuối năm 2025

Sinner (bên phải) sẽ đua quyết liệt với Alcaraz (bên trái) cho ngôi đầu ATP cuối năm 2025

Tuy nhiên, lợi thế hiện tại nghiêng về Alcaraz. Anh chỉ cần bảo vệ 1.000 điểm trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Sinner phải bảo vệ tới 2.830 điểm. Để có cơ hội vượt qua Alcaraz, Sinner cần bảo vệ thành công các danh hiệu tại Shanghai Masters và ATP Finals, đồng thời giành chiến thắng tại Paris Masters, giải đấu duy nhất còn lại có thể mang lại nhiều điểm số lớn.

Phần còn lại của top 10 không có sự thay đổi so với tuần trước. Alexander Zverev xếp thứ 3, Novak Djokovic thứ 4 (chưa xác nhận tham gia Shanghai Masters), và Taylor Fritz giữ vị trí thứ 5. Fritz đã tham gia Davis Cup cùng đội tuyển Mỹ nhưng không thể giúp đội vượt qua vòng loại.

Ben Shelton bị chấn thương buộc bỏ cuộc tại US Open và có nguy cơ nghỉ hết mùa giải. Tuần này anh vẫn giữ hạng 6, theo sau là Jack Draper (7), Alex de Minaur (8), Lorenzo Musetti (9) và Karen Khachanov (10).

⬆️ Bảng xếp hạng WTA: Top 10 bất biến, người đẹp Iva Jovic thăng tiến

Bảng xếp hạng đơn nữ WTA ngày 15/9/2025 chỉ ghi nhận những biến động rất nhỏ trong top 30. Các vị trí trong top 10 vẫn giữ nguyên như tuần trước, với ba vị trí dẫn đầu lần lượt là Aryna Sabalenka (Belarus) đứng số 1 với 11.225 điểm, tiếp theo là Iga Swiatek (Ba Lan), đứng hạng 2 với 7.933 điểm, và Coco Gauff (Mỹ) ở vị trí thứ 3 với 7.874 điểm.

Trong khi đó, Beatriz Haddad Maia (Brazil) có bước tiến nhẹ khi tăng 2 bậc, Marta Kostyuk (Ukraine) và Veronika Kudermetova (Nga) mỗi người giảm 1 bậc.

Iva Jovic có bước thăng tiến mạnh. Sinh năm 2007, Iva mới 17 tuổi nhưng đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong năm 2025. Vô địch giải Guadalajara Open ở Mexico, sự kiện WTA 500 danh giá, giúp cô lần đầu tiên bước vào top 40 thế giới với vị trí cao nhất sự nghiệp là hạng 36 tính đến ngày 15/9/2025. 

Trước đó, Jovic cũng từng giành các danh hiệu ở cấp độ trẻ, bao gồm hai chức vô địch đôi trẻ Grand Slam tại Australian Open và Wimbledon năm 2024. Sức trẻ, kỹ thuật và tinh thần thi đấu kiên cường giúp Jovic trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của thế hệ tương lai, được đánh giá sẽ gây nhiều sức ép và đủ sức cạnh tranh các giải lớn trong tương lai gần.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

11.540

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

10.780

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.930

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.830

5

Taylor Fritz (Mỹ)

27

0

4.675

6

Ben Shelton (Mỹ)

22

0

4.280

7

Jack Draper (Anh)

23

0

3.690

8

Alex de Minaur (Úc)

26

0

3.545

9

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

3.505

10

Karen Khachanov (Nga)

29

0

3.280

11

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

3.090

12

Casper Ruud (Na Uy)

26

0

2.755

13

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

2.755

14

Andrey Rublev (Nga)

27

0

2.610

15

Tommy Paul (Mỹ)

28

0

2.510

16

Jiri Lehecka (Séc)

23

0

2.415

17

Jakub Mensik (Séc)

20

0

2.380

18

Daniil Medvedev (Nga)

29

0

2.370

19

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.245

20

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

0

2.225

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.135

22

Tomas Machac (Séc)

24

0

2.110

23

Arthur Fils (Pháp)

21

0

2.070

24

Ugo Humbert (Pháp)

27

0

2.045

25

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

2.040

26

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1.838

27

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp)

27

0

1.830

28

Grigor Dimitrov (Bulgaria)

34

0

1.645

29

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

0

1.640

30

Luciano Darderi (Ý)

23

0

1.584

...

42

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.129

...

54

Learner Tien (Mỹ)

19

-5

945

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (BLR)

27

0

11.225

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

7.933

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

7.874

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5,159

5

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

4.793

6

Madison Keys (Mỹ)

30

0

4.579

7

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

4.383

8

Jasmine Paolini (Ý)

29

0

4.006

9

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

22

0

4.003

10

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

3.833

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

30

0

3.026

12

Clara Tauson (Đan Mạch)

22

0

2.721

13

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

2.606

14

Naomi Osaka (Nhật Bản)

27

0

2.489

15

Karolina Muchova (CH Séc)

29

0

2.488

16

Daria Kasatkina (Nga)

28

0

2.421

17

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

0

2.334

18

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.310

19

Diana Shnaider (Nga)

21

0

2.246

20

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

27

0

2.195

21

Liudmila Samsonova (Nga)

26

0

2,.049

22

Elise Mertens (Bỉ)

29

0

2.019

23

Victoria Mboko (Canada)

19

0

1.841

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

0

1.780

25

Beatriz Haddad Maia (Brazil)

29

+2

1.775

26

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

-1

1.766

27

Veronika Kudermetova (Nga)

28

-1

1.733

28

Leylah Fernandez (Canada)

23

0

1.684

29

Linda Noskova (CH Séc)

20

0

1.670

30

Sofia Kenin (Mỹ)

26

0

1.648

8

Bayern Munich - Chelsea 18.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 18/09
Thể lệ
Cú sốc tình trường: Người mẫu áo tắm yêu cả Sinner lẫn Alcaraz ở US Open?
Cú sốc tình trường: Người mẫu áo tắm yêu cả Sinner lẫn Alcaraz ở US Open?

(Tin thể thao, tin tennis) US Open 2025 khép lại với chức vô địch của Alcaraz, nhưng làng tennis rúng động vì Brooks Nader bị đồn hẹn hò cùng lúc cả...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2025 15:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN