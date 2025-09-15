Sinner nỗ lực bám đuổi Alcaraz, mỹ nhân 17 tuổi thăng tiến (Bảng xếp hạng tennis 15/9)

🏆 Bảng xếp hạng ATP: Alcaraz tiếp tục dẫn đầu, Sinner nỗ lực bám đuổi

Sau chiến thắng tại US Open 2025, Carlos Alcaraz đã lấy lại vị trí số 1 thế giới với 11.540 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ATP tuần này. Jannik Sinner xếp ngay sau với 10.780 điểm. Cả hai tay vợt này sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí số 1 cuối năm.

Sinner (bên phải) sẽ đua quyết liệt với Alcaraz (bên trái) cho ngôi đầu ATP cuối năm 2025

Tuy nhiên, lợi thế hiện tại nghiêng về Alcaraz. Anh chỉ cần bảo vệ 1.000 điểm trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Sinner phải bảo vệ tới 2.830 điểm. Để có cơ hội vượt qua Alcaraz, Sinner cần bảo vệ thành công các danh hiệu tại Shanghai Masters và ATP Finals, đồng thời giành chiến thắng tại Paris Masters, giải đấu duy nhất còn lại có thể mang lại nhiều điểm số lớn.

Phần còn lại của top 10 không có sự thay đổi so với tuần trước. Alexander Zverev xếp thứ 3, Novak Djokovic thứ 4 (chưa xác nhận tham gia Shanghai Masters), và Taylor Fritz giữ vị trí thứ 5. Fritz đã tham gia Davis Cup cùng đội tuyển Mỹ nhưng không thể giúp đội vượt qua vòng loại.

Ben Shelton bị chấn thương buộc bỏ cuộc tại US Open và có nguy cơ nghỉ hết mùa giải. Tuần này anh vẫn giữ hạng 6, theo sau là Jack Draper (7), Alex de Minaur (8), Lorenzo Musetti (9) và Karen Khachanov (10).

⬆️ Bảng xếp hạng WTA: Top 10 bất biến, người đẹp Iva Jovic thăng tiến

Bảng xếp hạng đơn nữ WTA ngày 15/9/2025 chỉ ghi nhận những biến động rất nhỏ trong top 30. Các vị trí trong top 10 vẫn giữ nguyên như tuần trước, với ba vị trí dẫn đầu lần lượt là Aryna Sabalenka (Belarus) đứng số 1 với 11.225 điểm, tiếp theo là Iga Swiatek (Ba Lan), đứng hạng 2 với 7.933 điểm, và Coco Gauff (Mỹ) ở vị trí thứ 3 với 7.874 điểm.

Trong khi đó, Beatriz Haddad Maia (Brazil) có bước tiến nhẹ khi tăng 2 bậc, Marta Kostyuk (Ukraine) và Veronika Kudermetova (Nga) mỗi người giảm 1 bậc.

Iva Jovic có bước thăng tiến mạnh. Sinh năm 2007, Iva mới 17 tuổi nhưng đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong năm 2025. Vô địch giải Guadalajara Open ở Mexico, sự kiện WTA 500 danh giá, giúp cô lần đầu tiên bước vào top 40 thế giới với vị trí cao nhất sự nghiệp là hạng 36 tính đến ngày 15/9/2025.

Trước đó, Jovic cũng từng giành các danh hiệu ở cấp độ trẻ, bao gồm hai chức vô địch đôi trẻ Grand Slam tại Australian Open và Wimbledon năm 2024. Sức trẻ, kỹ thuật và tinh thần thi đấu kiên cường giúp Jovic trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của thế hệ tương lai, được đánh giá sẽ gây nhiều sức ép và đủ sức cạnh tranh các giải lớn trong tương lai gần.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 11.540 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 10.780 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.930 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.830 5 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 4.675 6 Ben Shelton (Mỹ) 22 0 4.280 7 Jack Draper (Anh) 23 0 3.690 8 Alex de Minaur (Úc) 26 0 3.545 9 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 3.505 10 Karen Khachanov (Nga) 29 0 3.280 11 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 3.090 12 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.755 13 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 2.755 14 Andrey Rublev (Nga) 27 0 2.610 15 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 2.510 16 Jiri Lehecka (Séc) 23 0 2.415 17 Jakub Mensik (Séc) 20 0 2.380 18 Daniil Medvedev (Nga) 29 0 2.370 19 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 2.245 20 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 0 2.225 21 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 0 2.135 22 Tomas Machac (Séc) 24 0 2.110 23 Arthur Fils (Pháp) 21 0 2.070 24 Ugo Humbert (Pháp) 27 0 2.045 25 Flavio Cobolli (Ý) 23 0 2.040 26 Denis Shapovalov (Canada) 26 0 1.838 27 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 0 1.830 28 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 0 1.645 29 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 0 1.640 30 Luciano Darderi (Ý) 23 0 1.584 ... 42 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.129 ... 54 Learner Tien (Mỹ) 19 -5 945

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA