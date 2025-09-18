Kiều nữ golf hé lộ bộ lịch toàn "ảnh nóng" cá nhân, khiến fan "bỏng mắt"

🔥 Bộ lịch 2026 nóng bỏng tay

“Người đẹp gợi cảm nhất làng golf” Paige Spiranac lại một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông sau khi hé lộ hậu trường cho bộ lịch cá nhân 2026. Trong loạt ảnh đăng tải, Paige diện áo choàng mỏng manh, để lộ vóc dáng “bỏng mắt” và kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: “Robe not included” (áo choàng không kèm theo).

Paige hé lộ về bộ ảnh lịch hấp dẫn năm 2026 khiến người hâm mộ rộn ràng

Khác với những năm trước, bộ lịch 2026 được Paige xây dựng công phu hơn, mỗi tháng sẽ mang một chủ đề khác nhau, từ hình ảnh gợi cảm cổ điển đến phong cách thể thao quyến rũ. Cô khẳng định đây là sản phẩm đặc biệt mà người hâm mộ sẽ “không thể rời mắt”. Việc phát hành lịch đã trở thành “thương hiệu riêng” của Paige trong nhiều năm qua, thường xuyên cháy hàng chỉ sau vài ngày mở bán.

Với hơn 4,2 triệu người theo dõi trên Instagram, Paige nổi danh với khả năng tự biến mình thành một hiện tượng giải trí toàn cầu. Cách cô pha trộn giữa hình ảnh gợi cảm, cá tính và sự thân thiện khiến Paige trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất trong giới influencer (người nổi tiếng mạng xã hội).

✨ Lấn sân điện ảnh và “đốt cháy” thảm đỏ

Không chỉ dừng lại ở golf và mạng xã hội, Paige còn vừa đánh dấu bước ngoặt mới khi góp mặt trong bộ phim Happy Gilmore 2 của Netflix, phần tiếp theo của bộ phim kinh điển năm 1996. Dù chỉ là vai khách mời và xuất hiện thoáng qua cùng tài tử Adam Sandler, Paige chia sẻ: “Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Paige đã kịp khiến truyền thông phải “nổ tung” tại buổi công chiếu phim. Xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy đỏ xuyên thấu ôm trọn đường cong, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Nhiều tờ báo Mỹ ví von rằng Paige “thiêu đốt” cả thảm đỏ, thậm chí còn lấn át cả dàn diễn viên chính.

Sự táo bạo, tự tin và phong cách thời trang ngày càng đa dạng đang giúp Paige Spiranac dần thoát khỏi hình ảnh chỉ là một “golfer gợi cảm”. Cô đã trở thành biểu tượng đa lĩnh vực, từ thể thao, mạng xã hội, đến thời trang và điện ảnh. Và với việc bộ lịch 2026 sắp sửa phát hành, giới chuyên môn dự đoán sản phẩm này sẽ nhanh chóng “cháy hàng”.