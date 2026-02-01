Chung kết Australian Open 2026: Huyền thoại Nadal đặt cửa Djokovic hay Alcaraz?

Nadal đặt niềm tin vào Alcaraz

Rafael Nadal - chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam, người đã giải nghệ năm 2024, dự kiến có mặt tại Melbourne để theo dõi trận đấu đỉnh cao. Từng hai lần vô địch Australian Open, Nadal đánh giá tay vợt số một thế giới Alcaraz là ứng viên sáng giá nhất, song không loại trừ khả năng Djokovic tạo nên bất ngờ dù đã 38 tuổi.

Nadal đánh giá Alcaraz có nhiều cơ hội chiến thắng hơn Djokovic

Nadal nói với đài Channel Nine hôm thứ Bảy: “Tôi nghĩ ứng viên số một là Carlos. Cậu ấy trẻ, tràn đầy năng lượng và đang ở đỉnh cao phong độ. Nhưng Novak thì vẫn là Novak, một tay vợt rất đặc biệt. Tôi không nhớ liệu Novak có từng thua chung kết ở đây hay chưa. Đó luôn là thử thách, và anh ấy thích thử thách. Từ góc nhìn của tôi, Carlos là người được đánh giá cao hơn”.

Djokovic đang hướng tới kỷ lục trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch Australian Open. Kỷ lục hiện tại thuộc về Ken Rosewall, người đăng quang năm 1972 ở tuổi 37. Tay vợt Serbia cũng đặt mục tiêu chinh phục Grand Slam thứ 25, qua đó vượt qua huyền thoại Margaret Court về số danh hiệu Grand Slam đơn.

Djokovic được tôn trọng "tuyệt đối"

Chia sẻ với tờ The Age (Melbourne), Nadal cho rằng việc một tay vợt ở độ tuổi như Djokovic vẫn cạnh tranh sòng phẳng với Alcaraz và Jannik Sinner là “điều tích cực”.

Nadal từng thất bại trước Djokovic ở chung kết Australian Open 2026

Djokovic đã gây sốc khi vượt qua Sinner 24 tuổi ở bán kết sau năm set căng thẳng, qua đó tiến vào chung kết Australian Open lần thứ 11 trong sự nghiệp. Nên nhớ, "Nole" đã thắng cả 10 lần vào chung kết trước đó.

Nadal chỉ hơn Djokovic 1 tuổi nhưng anh đã giải nghệ được 1 thời gian. Huyền thoại người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi thực sự tin rằng anh ấy có mặt ở đây vì một lý do đơn giản: nếu tôi không chấn thương, có lẽ tôi cũng sẽ ở đây thi đấu. Khi bạn yêu công việc này, nếu không chấn thương và không kiệt quệ tinh thần, tại sao lại không tiếp tục?

Tôi nghĩ đó là minh chứng tích cực cho sự cam kết và bền bỉ. Novak, vì những lý do hiển nhiên, không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn cực kỳ cạnh tranh ở một độ tuổi mà điều đó là rất khó. Vì thế, sự tôn trọng là tuyệt đối”.