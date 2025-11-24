Sinner cán 10 cột mốc đáng kinh ngạc, Alcaraz quyết hạ "Người băng" ở Úc

Trong khi Jannik Sinner khép lại mùa 2025 bằng một loạt kỳ tích chưa từng thấy, Carlos Alcaraz lại hướng ánh nhìn về phía trước, sân Melbourne, nơi anh đặt mục tiêu đánh bại “Người băng” để hoàn tất Career Grand Slam lịch sử (sưu tập 4 chức vô địch Grand Slam).

Sinner chạm tới những cột mốc khiến nhiều người phải kinh ngạc

Hai hướng đi tưởng tách biệt ấy thật ra lại đan vào nhau, tạo nên màn chờ đợi lớn nhất của tennis đầu năm 2026, liệu Sinner có giữ được ngai vàng Australian Open trước đối thủ lớn nhất đời mình?

🏆 Sinner và mùa giải hoàn hảo với 10 cột mốc không thể tin nổi

Jannik Sinner vào ATP Finals 2025 bằng phong độ “tối thượng” và rời Turin bằng một loạt dấu mốc khiến cả thế giới ngả mũ. Anh vô địch giải mà không thua một set, hạ Carlos Alcaraz 7-6, 7-5 trong trận chung kết, qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử ATP Finals có tỷ lệ thắng cao nhất (88,2%, thắng 15, thua 2) với những tay vợt chơi tối thiểu 10 trận.

Không chỉ vậy, chức vô địch này còn trở thành mảnh ghép cuối giúp Sinner hoàn tất 10 cột mốc gây kinh ngạc:

1. Gia nhập tay vợt hiếm hoi vô địch 2 lần ATP Finals trên sân nhà trở lên (cùng McEnroe và Becker).

2. Trở thành người thứ hai từng vô địch ATP Finals nhiều lần mà không thua set (ngang Lendl).

3. Vượt Ilie Nastase (88%), trở thành tay vợt có tỷ lệ thắng ATP Finals cao nhất lịch sử với 88,2%.

4. Sở hữu 3 trong 5 danh hiệu lớn của ATP mùa 2025 (Autralian Open, Wimbledon và ATP Finals).

5. Là người duy nhất đánh bại Alcaraz 2 lần trong năm.

6. Thắng 5/6 trận gần nhất trước hai đối thủ lớn (Alcaraz, Djokovic).

7. Kết thúc năm với số danh hiệu bằng số trận thua (6 danh hiệu, 6 trận thua).

8. Hai năm liên tiếp đạt tỷ lệ thắng lớn hơn 90%, chỉ thua Borg, Lendl và Federer.

9. Có 10 danh hiệu sân cứng trong nhà, nhiều nhất với người sinh sau 1990.

10. Chạm mốc 24 danh hiệu sự nghiệp, ngang Alcaraz và Zverev.

Phong độ khủng khiếp ấy khiến biệt danh “Người băng” của Sinner càng chính xác hơn bao giờ hết. Anh kết thúc năm bằng chuỗi 15 trận sân cứng trong nhà liên tiếp, chỉ thua một set trong… 31 set cuối cùng của mùa giải.

Alcaraz (bên trái) sẵn sàng hạ bệ Sinner ở Australian Open 2025

🎯 Alcaraz và mục tiêu hạ Sinner tại Australian Open

Trong khi Sinner tận hưởng đỉnh cao, Carlos Alcaraz hướng sự tập trung sang 2026. Tay vợt Tây Ban Nha bỏ lỡ Davis Cup vì chấn thương, nhưng xuất hiện trên Tennis Channel và tuyên bố mục tiêu lớn nhất: “Tôi muốn vô địch Australian Open để hoàn tất Career Grand Slam”.

Và để làm được, anh phải vượt qua chính người đang thống trị sân Melbourne, Jannik Sinner, nhà vô địch Australian Open 2024 và 2025.

Alcaraz có lý do để tin vào bản thân. Anh đã thắng Sinner 4/6 lần đối đầu trong mùa 2025, dù thất bại ở trận quan trọng ATP Finals. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha cũng đã có 6 Grand Slam (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open), chỉ còn thiếu duy nhất chiếc cúp vô địch Australian Open.

Nếu thắng tại Melbourne, Alcaraz sẽ trở thành người trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam trong lịch sử, bước vào nhóm huyền thoại gồm Agassi, Nadal, Federer và Djokovic.

Nhưng Sinner cũng có thể hoàn tất Career Slam trong năm 2026 nếu vô địch Roland Garros, điều này khiến cuộc đua giữa cả hai trở nên căng như dây đàn.

Hiện tại, thành tích tốt nhất của Alcaraz tại Australian Open là hai lần vào tứ kết, thua Djokovic ở năm 2025 sau trận đấu bốn set. HLV của anh, Juan Carlos Ferrero từng vào bán kết năm 2004, và HLV này tin Alcaraz đã sẵn sàng tạo nên lịch sử.