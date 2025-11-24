"Thánh Muay" Buakaw kinh ngạc về võ sĩ Nhật Bản, người có thể đánh bại cả thế giới

Giới Muay Thái những ngày qua sôi sục khi Buakaw Banchamek, huyền thoại lớn nhất của Muay hiện đại bất ngờ dành những lời ca ngợi hiếm hoi cho Nadaka Yoshinari, võ sĩ Nhật Bản mới 24 tuổi nhưng đang khiến đấu trường Muay Thái chao đảo.

"Thánh Muay" đánh giá cực cao võ sĩ người Nhật Bản

🐉 “Quái vật” với chuỗi 6 năm bất bại

Nadaka Yoshinari không phải gương mặt mới nổi mà là một “quái vật kỹ thuật” được nuôi dưỡng đúng nghĩa. Sinh ra tại Tokyo nhưng lại trưởng thành trong lò Muay Thái ở Thái Lan từ khi mới 10 tuổi, Nadaka sở hữu phong cách đặc trưng pha trộn giữa kỷ luật, độ chính xác kiểu Nhật và độ tinh xảo, lắt léo của Muay Thái truyền thống. Anh đã có 65 trận thắng, trong đó 43 lần kết thúc đối thủ bằng knock-out, chỉ thua 6 trận và hòa 1.

Đáng nể hơn, suốt 6 năm qua, kể từ thất bại trước Isanthai Sit Boonlert tháng 7/2019, Nadaka chưa thua thêm bất kỳ trận nào, bất chấp liên tục đối đầu những tay đấm hàng đầu.

Nadaka sở hữu tốc độ ra đòn nhanh bất ngờ, khả năng đọc tình huống sắc, cùng lối di chuyển linh hoạt khiến đối thủ khó chạm được vào người. Anh đánh ít nhưng trúng toàn bộ những điểm cần trúng, luôn bình tĩnh, lạnh lùng và cực kỳ chính xác.

Những phẩm chất ấy là lý do khi Nadaka từng đến tập tại Banchamek Gym, Buakaw đã phải công khai thừa nhận sự kinh ngạc.

Trên kênh Buakaw Banchamek, “Thánh Muay” nói rõ: “Nadaka thật sự rất nguy hiểm. Mắt quan sát tốt, tốc độ nhanh, xử lý thông minh. Cậu ấy đã hạ rất nhiều võ sĩ Thái rồi. Nếu giữ phong độ này thì anh ấy có thể đánh bại các đối thủ cùng hạng cân trên toàn thế giới”.

🌟 Buakaw huyền thoại của làng võ thuật Muay Thái Lan

Ngay cả khi đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Buakaw cũng không ngần ngại nói rằng nếu anh trẻ lại và thi đấu cùng hạng, chưa chắc đã đủ sức chống đỡ lối đánh của đàn em. Với một võ sĩ nổi tiếng khó tính và hiếm khi khen thế hệ sau như Buakaw, lời tán dương này gần như mang ý nghĩa “chứng nhận đẳng cấp”.

Nadaka Yoshinari (bên trái) chưa từng thất bại suốt 6 năm qua

Buakaw, người hai lần vô địch K-1 World MAX và là biểu tượng khiến Muay Thái lan rộng khắp thế giới, thường rất dè dặt khi đánh giá võ sĩ trẻ. Bởi vậy, việc anh khẳng định Nadaka “đánh được cả thế giới” còn đáng giá hơn cả lời khen.

Tại sự kiện ONE 173 kết thúc hôm 16/11, Nadaka đã đánh bại NumSurin Chor Kaetwina ở hạng cân Atomweight (dưới 48kg), tay đấm Thái Lan dày dạn kinh nghiệm, mạnh cả trong áp sát lẫn thể lực.

Chiến thắng này giúp Nadaka Yoshinari trở thành một trong số ít những võ sĩ ngoại quốc từng sở hữu đai Rajadamnern, Lumpinee và ONE Muay Thái. Thành tích ấy đưa anh vào danh sách huyền thoại Muay thế giới.