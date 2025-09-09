HLV của Alcaraz tiết lộ kế hoạch 15 ngày hạ Sinner ở chung kết US Open

Theo chia sẻ của HLV Juan Carlos Ferrero, thất bại ở Wimbledon đã trở thành động lực để Carlos Alcaraz cùng ông lập kế hoạch tập luyện đặc biệt. Điều đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Jannik Sinner thuyết phục và đăng quang US Open 2025.

Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 8-9, Alcaraz vượt qua Sinner 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) sau 2 giờ 42 phút, giành danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ hai tay vợt 22 tuổi vô địch US Open sau mùa 2022.

Theo tiết lộ của ông Ferrero, cả hai đã dành 15 ngày sau Wimbledon để mổ xẻ các trận đấu, phân tích kỹ lối chơi của Sinner và tập trung cải thiện từng chi tiết nhỏ nhất.

"Chúng tôi biết trên mặt sân cứng, Jannik luôn rất khó chịu và đã thắng nhiều trận. Tôi nghĩ nó giúp ích rất nhiều, vì Carlos nhận ra rõ những gì cần cải thiện, còn tôi thì tập trung hoàn toàn vào điều đó" - ông Ferrero cho biết.

Kế hoạch này phát huy hiệu quả, khi Alcaraz chơi bùng nổ và khiến Sinner phải thừa nhận sau trận chung kết: "Cậu ấy đã tiến bộ. Hôm nay tôi cảm thấy Alcaraz chơi gọn gàng hơn. Những gì tôi làm tốt ở London, cậu ấy làm tốt hơn trong hôm nay. Cậu ấy làm mọi thứ nhỉnh hơn, đặc biệt là ở khâu giao bóng.

Cậu ấy đã nâng tầm đúng thời điểm quan trọng. Tôi vẫn tự hào về bản thân, về mùa giải mình đang có, nhưng phải thừa nhận hôm nay cậu ấy chơi hay hơn".

Alcaraz đánh bại Sinner để vô địch US Open 2025

Với chiến thắng này, Alcaraz chấm dứt chuỗi 27 trận thắng liên tiếp của Sinner trên mặt sân cứng Grand Slam, trở lại ngôi số 1 ATP và khẳng định bước chuyển giao quyền lực rõ rệt ở làng quần vợt nam.

Trong hai mùa giải gần đây, các danh hiệu Grand Slam gần như chỉ là cuộc cạnh tranh song mã giữa hai tay vợt trẻ này.

Theo cựu số một thế giới Mats Wilander, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner sẽ không để các đối thủ chen vào cuộc đua Grand Slam trong vài năm tới và họ có thể gặp nhau ít nhất 15 trận chung kết Grand Slam trong tương lai.