Cái cách Alcaraz thi đấu khiến người ta liên tưởng tới một nhạc trưởng dẫn dắt dàn nhạc 100 người, nhưng mọi nhịp điệu đều xuất phát từ đôi tay anh. Sự đa dạng trong lối chơi là điều làm nên sự khác biệt.

Thống kê chung kết, Alcaraz giao bóng 1 đạt tỷ lệ ăn điểm 83%, tung 10 cú ace, không mắc lỗi kép nào. Anh giành 33 điểm winner, mắc chỉ 17 lỗi tự đánh hỏng, hiệu suất mơ ước trong một trận đấu tại Grand Slam.

Tính toàn giải, anh chỉ mất duy nhất 1 set, không một trận nào bị đẩy vào loạt tie-break, và thắng liền mạch 7 trận với tỷ số gần như tuyệt đối.

Alcaraz không chỉ mạnh ở một cú đánh nhất định, mà toàn diện ở tất cả. Cú forehand (thuận tay) uy lực của anh gợi nhớ Nadal thời đỉnh cao, nhưng lại có độ biến hóa hướng đi giống Federer. Khả năng phòng thủ, kiên trì luôn chạy bền bỉ, vươn tới mọi tình huống bóng gợi nhớ Djokovic, nhưng ở anh lại thêm phần tốc độ trẻ trung và sự ngẫu hứng khó lường.

Đặc sản “drop shot”, bỏ nhỏ bất ngờ, khiến đối thủ luôn trong thế bị động. Có lúc anh còn thực hiện “fake drop shot” (động tác bỏ nhỏ giả rồi bất ngờ đánh bóng sâu), một kỹ thuật hiếm gặp ở tennis hiện đại.

Chính HLV Juan Carlos Ferrero, người dìu dắt Alcaraz từ tuổi teen, thừa nhận: “Carlos có thể biến đổi phong cách trong từng game đấu. Điều đó khiến mọi đối thủ đều thấy như đánh với ba người khác nhau trong một trận”.

Không chỉ có kỹ thuật, Alcaraz còn sở hữu tinh thần thép. Từ đầu giải, anh cứu thành công toàn bộ 9 break point quan trọng nhất trong những thời khắc bước ngoặt. Sự lì lợm ấy khiến các chuyên gia phải thốt lên: “Alcaraz là tay vợt kết hợp ADN của cả Big Three”.