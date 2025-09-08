Alcaraz vô địch US Open: Từ kình địch thành bạn bè, trêu đùa Sinner ngay trên sân

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang tạo nên cuộc đua kỳ thú dù mới ở tuổi đôi mươi. Cặp đôi này thay nhau thống trị cả giải Grand Slam trong năm 2025. Lần này tại US Open, Carlitos chứng tỏ bản lĩnh tốt hơn và giành chiến thắng. Mặc dù đối đầu nảy lửa trên sân đấu là như vậy nhưng đôi bên luôn giữ được tình bạn tốt đẹp.

Vừa đánh bại và đoạt luôn ngôi vị từ tay Sinner nhưng Alcaraz không ngần ngại trêu đối thủ

Phát biểu trong lễ trao giải, Carlos Alcaraz thậm chí còn trêu Jannik Sinner khiến tất cả phải bật cười. "US Open vẫn luôn là giải đấu cực kỳ quan trọng đối với tôi. Thật tuyệt vời khi tôi được thi đấu tại đây trong 3 tuần qua. Đó là niềm vinh dự của tôi khi được tham dự giải đấu này. Tôi cảm thấy giống như ở nhà, tôi cảm nhận được tình yêu và năng lượng các bạn truyền cho tôi. Đó là lý do tôi cố gắng thi đấu tốt nhất. Tôi làm được là nhờ các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Còn về Jannik, tôi nói thật là hình như tôi gặp anh nhiều hơn cả gia đình của mình. Những gì anh đã làm được trong cả mùa giải thật sự đáng kinh ngạc. Anh đã chơi với đẳng cấp cao nhất trong mọi giải đấu. Đó là thành quả của việc nỗ lực tập luyện hàng ngày. Đội ngũ hậu trường của anh cũng thật sự tuyệt vời. Xin chúc mừng vì những gì anh đã làm trong suốt 3 tuần qua".

Sau đó, Carlos Alcaraz đã gửi lời cảm ơn tới gia đình và đội ngũ hậu cần của mình. "Tôi thực sự rất may mắn khi có được mọi người ở đây, gia đình và đội ngũ HLV. Đó là lời nói thật lòng. Những gian khổ các bạn đã phải trải qua trong thầm lặng chỉ để giúp tôi chơi tốt hơn. Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, mà còn cả ở khía cạnh con người.

Tôi thật sự rất tự hào khi được ở bên mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Mọi thành quả tôi đạt được đều có sự nỗ lực của các bạn ở trong đó. Các bạn cũng là nguồn động lực để tôi chiến đấu hết mình".

Sinner cũng gửi lời chúc mừng tới Alcaraz và thừa nhận thất bại trước tay vợt người Tây Ban Nha. "Bạn đã chơi quá hay trong ngày hôm nay. Tôi biết bạn cùng đội ngũ của mình đã nỗ lực hết mình cho màn trình diễn này. Ngày hôm nay, bạn chơi tốt hơn tôi. Tôi đã làm hết sức mình và không thể tốt hơn nữa. Hãy tận hưởng. Đây là giây phút tuyệt vời nhất đối với bạn".