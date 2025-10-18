Van Dijk thành "gót chân Achilles" của Liverpool, MU - Amorim tận dụng thế nào?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh 18/10/25 - Trực tiếp
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
0
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội 18/10/25 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
0
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Van Dijk thành "gót chân Achilles" của Liverpool, MU - Amorim tận dụng thế nào?

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Ruben Amorim HLV Arne Slot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool đang tổn thương, nhưng Manchester United sẽ phải chơi với 100% phong độ nếu muốn có điểm ở Anfield cuối tuần này. Muốn vậy, HLV Amorim phải tận dụng tối đa khả năng tạo ra đột biến của Kobbie Mainoo.

   

Nhà đương kim vô địch Premier League đang trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở trận gần nhất, thầy trò Arne Slot gục ngã trước Chelsea sau khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng của Estevao.

HLV Amorim đang đứng trước bài toán chiến thuật lớn khi MU đối đầu Liverpool

HLV Amorim đang đứng trước bài toán chiến thuật lớn khi MU đối đầu Liverpool

Trong khi đó, MU có được thắng lợi 2-0 trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế, phần nào giải tỏa áp lực cho HLV Ruben Amorim. Một kết quả tích cực tại Merseyside có thể giúp “Quỷ đỏ” bật lên trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Và đây là cách MU có thể làm điều đó...

💥 MU nên khai thác Van Dijk

Virgil Van Dijk từng là trung vệ hay nhất Premier League, nhưng thời gian gần đây, ngôi sao người Hà Lan đang cho thấy dấu hiệu dễ bị khai thác.

Van Dijk và Konate không còn chắc chắn như mùa trước

Van Dijk và Konate không còn chắc chắn như mùa trước

Dù vẫn giữ phong thái đĩnh đạc với khả năng chọn vị trí đỉnh cao, Van Dijk không còn nhanh nhẹn trong việc bọc lót, đặc biệt khi Liverpool chơi dâng cao. Trung vệ người Hà Lan và đồng đội Ibrahima Konate có xu hướng bám cặp, không lao ra tranh chấp tay đôi – điều này mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công nhanh nhạy như Benjamin Sesko, Bruno Fernandes hay Mason Mount khai thác.

MU có thể tận dụng điều đó bằng cách kéo Konate lệch vị trí thông qua Sesko, để Bruno hoặc Mount băng lên chiếm lĩnh không gian trống.

🔥 Chiến thắng ở tuyến giữa: Mainoo là chìa khóa

Liverpool đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất châu Âu, nhưng MU có thể xoay chuyển thế trận nếu Amorim tin tưởng Kobbie Mainoo.

Muốn đánh bại Liverpool, HLV Amorim cần tin tưởng&nbsp;Mainoo

Muốn đánh bại Liverpool, HLV Amorim cần tin tưởng Mainoo

Nếu được đá chính, Mainoo với khả năng chuyền xuyên tuyến và thoát pressing được kỳ vọng là “mạch dẫn” khởi đầu cho các đợt phản công của MU. Tiền vệ trẻ người Anh cũng giúp giảm tải cho Bruno Fernandes – người thường xuyên phải di chuyển quá nhiều.

Một khi Mainoo kiểm soát nhịp độ, Fernandes sẽ được rảnh chân hơn để hỗ trợ cánh hoặc dâng cao pressing. Amorim nên yêu cầu các cầu thủ man-mark (kèm người trực diện) để giữ đội hình gọn, tránh bị kéo giãn khi mất bóng.

🧠 Amorim có nên học theo Crystal Palace?

HLV Oliver Glasner đã giúp Crystal Palace đánh bại Liverpool 2-1 hồi tháng 9 bằng lối chơi 3-4-3 thực dụng – điều mà Amorim hoàn toàn có thể học hỏi.

Khác với MU thường bị phản công khi pressing tầm cao, Crystal Palace duy trì khối tầm trung (mid-block) – đủ để giữ cự ly phòng ngự và phản công hiệu quả. Nếu MU áp dụng điều này, họ sẽ phòng ngự chủ động hơn, không cần lao lên quá cao để rồi bị khoét sau lưng.

Khi không có bóng, hàng thủ nên chuyển sang 5 hậu vệ, với tuyến giữa lùi sâu bịt khoảng trống trước vòng cấm. Amorim cần khuyến khích học trò chơi quyết liệt ở biên - nơi Liverpool thường triển khai bóng nhanh - để đoạt bóng và phản đòn chớp nhoáng.

⚡ Chuyện gì đang xảy ra với Mohamed Salah?

Mohamed Salah mới chỉ ghi hai bàn sau bảy trận Premier League – một con số khiêm tốn so với phong độ hủy diệt thường thấy.

Salah có thể không còn đáng sợ với MU như trước đây

Salah có thể không còn đáng sợ với MU như trước đây

Nguyên nhân lớn nằm ở việc Trent Alexander-Arnold rời Liverpool sang Real Madrid. Salah không còn nhận được những đường chuyền dài mở cánh chính xác, trong khi tân binh Jeremie Frimpong chưa thể mang lại sự ăn ý tương tự.

Giờ đây, Salah chơi rộng và xa khung thành hơn, lại thường xuyên bị kèm đôi, khiến anh khó dứt điểm. Sự xuất hiện của Alexander Isak và Hugo Ekitike cũng khiến không gian trong vòng cấm bị thu hẹp, khi cả hai có xu hướng dâng cao “giẫm chân” Salah thay vì kéo giãn hàng thủ như Nunez hay Firmino trước kia.

Sau cùng, Liverpool vẫn là một thế lực, nhưng họ đang mong manh. Nếu Amorim dám điều chỉnh - chơi thực dụng hơn, đặt niềm tin vào Mainoo và biết cách khai thác Van Dijk - MU hoàn toàn có thể khiến Anfield câm lặng.

Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

18/10/2025 15:32 PM (GMT+7)
