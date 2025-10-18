Van Dijk thành "gót chân Achilles" của Liverpool, MU - Amorim tận dụng thế nào?

Nhà đương kim vô địch Premier League đang trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở trận gần nhất, thầy trò Arne Slot gục ngã trước Chelsea sau khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng của Estevao.

HLV Amorim đang đứng trước bài toán chiến thuật lớn khi MU đối đầu Liverpool

Trong khi đó, MU có được thắng lợi 2-0 trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế, phần nào giải tỏa áp lực cho HLV Ruben Amorim. Một kết quả tích cực tại Merseyside có thể giúp “Quỷ đỏ” bật lên trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Và đây là cách MU có thể làm điều đó...

💥 MU nên khai thác Van Dijk

Virgil Van Dijk từng là trung vệ hay nhất Premier League, nhưng thời gian gần đây, ngôi sao người Hà Lan đang cho thấy dấu hiệu dễ bị khai thác.

Van Dijk và Konate không còn chắc chắn như mùa trước

Dù vẫn giữ phong thái đĩnh đạc với khả năng chọn vị trí đỉnh cao, Van Dijk không còn nhanh nhẹn trong việc bọc lót, đặc biệt khi Liverpool chơi dâng cao. Trung vệ người Hà Lan và đồng đội Ibrahima Konate có xu hướng bám cặp, không lao ra tranh chấp tay đôi – điều này mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công nhanh nhạy như Benjamin Sesko, Bruno Fernandes hay Mason Mount khai thác.

MU có thể tận dụng điều đó bằng cách kéo Konate lệch vị trí thông qua Sesko, để Bruno hoặc Mount băng lên chiếm lĩnh không gian trống.

🔥 Chiến thắng ở tuyến giữa: Mainoo là chìa khóa

Liverpool đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất châu Âu, nhưng MU có thể xoay chuyển thế trận nếu Amorim tin tưởng Kobbie Mainoo.

Muốn đánh bại Liverpool, HLV Amorim cần tin tưởng Mainoo

Nếu được đá chính, Mainoo với khả năng chuyền xuyên tuyến và thoát pressing được kỳ vọng là “mạch dẫn” khởi đầu cho các đợt phản công của MU. Tiền vệ trẻ người Anh cũng giúp giảm tải cho Bruno Fernandes – người thường xuyên phải di chuyển quá nhiều.

Một khi Mainoo kiểm soát nhịp độ, Fernandes sẽ được rảnh chân hơn để hỗ trợ cánh hoặc dâng cao pressing. Amorim nên yêu cầu các cầu thủ man-mark (kèm người trực diện) để giữ đội hình gọn, tránh bị kéo giãn khi mất bóng.

🧠 Amorim có nên học theo Crystal Palace?

HLV Oliver Glasner đã giúp Crystal Palace đánh bại Liverpool 2-1 hồi tháng 9 bằng lối chơi 3-4-3 thực dụng – điều mà Amorim hoàn toàn có thể học hỏi.

Khác với MU thường bị phản công khi pressing tầm cao, Crystal Palace duy trì khối tầm trung (mid-block) – đủ để giữ cự ly phòng ngự và phản công hiệu quả. Nếu MU áp dụng điều này, họ sẽ phòng ngự chủ động hơn, không cần lao lên quá cao để rồi bị khoét sau lưng.

Khi không có bóng, hàng thủ nên chuyển sang 5 hậu vệ, với tuyến giữa lùi sâu bịt khoảng trống trước vòng cấm. Amorim cần khuyến khích học trò chơi quyết liệt ở biên - nơi Liverpool thường triển khai bóng nhanh - để đoạt bóng và phản đòn chớp nhoáng.

⚡ Chuyện gì đang xảy ra với Mohamed Salah?

Mohamed Salah mới chỉ ghi hai bàn sau bảy trận Premier League – một con số khiêm tốn so với phong độ hủy diệt thường thấy.

Salah có thể không còn đáng sợ với MU như trước đây

Nguyên nhân lớn nằm ở việc Trent Alexander-Arnold rời Liverpool sang Real Madrid. Salah không còn nhận được những đường chuyền dài mở cánh chính xác, trong khi tân binh Jeremie Frimpong chưa thể mang lại sự ăn ý tương tự.

Giờ đây, Salah chơi rộng và xa khung thành hơn, lại thường xuyên bị kèm đôi, khiến anh khó dứt điểm. Sự xuất hiện của Alexander Isak và Hugo Ekitike cũng khiến không gian trong vòng cấm bị thu hẹp, khi cả hai có xu hướng dâng cao “giẫm chân” Salah thay vì kéo giãn hàng thủ như Nunez hay Firmino trước kia.

Sau cùng, Liverpool vẫn là một thế lực, nhưng họ đang mong manh. Nếu Amorim dám điều chỉnh - chơi thực dụng hơn, đặt niềm tin vào Mainoo và biết cách khai thác Van Dijk - MU hoàn toàn có thể khiến Anfield câm lặng.