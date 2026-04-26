Mỹ nhân bóng chuyền đẹp nhất hành tinh, lộ ảnh "nhảy cảm" khi đang soi gương

Sự chuyển mình từ một VĐV thể thao sang ngôi sao mạng xã hội luôn đi kèm tranh cãi, và Kayla Simmons là một trong những cái tên tiêu biểu. Mới đây, người đẹp sinh năm 1995, thường được ca ngợi “nữ VĐV bóng chuyền quyến rũ nhất thế giới” tiếp tục “gây bão” khi đăng tải loạt ảnh selfie (tự chụp ảnh) trước gương với phong cách táo bạo, khiến cộng đồng mạng vừa trầm trồ vừa bàn tán không ngớt.

Bức ảnh mới nhất của Kayla (bên trái) khiến khán giả phải nhắc tới rất nhiều

Khoảnh khắc gây “bỏng mắt” và phản ứng bùng nổ từ cộng đồng mạng

Trong bộ ảnh mới, Kayla Simmons lựa chọn concept đơn giản, chụp ảnh trước gương trong không gian riêng tư. Tuy nhiên, chính sự tối giản này lại làm nổi bật tối đa vóc dáng quyến rũ của cô. Một số góc chụp vô tình để lộ chi tiết nhạy cảm, khiến người xem không khỏi chú ý và tạo nên làn sóng tranh luận về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm.

Bên cạnh những bức ảnh có phần “mạo hiểm”, Kayla cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường như đánh răng hay thử đồ, nhưng tất cả đều mang chung một điểm, phong cách gợi cảm và tự tin. Từ bodysuit ôm sát, đồ lót tối giản cho tới váy ngắn tôn dáng, cô nàng cho thấy sự linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Người hâm mộ để lại vô số lời khen như “đẹp ngoài sức tưởng tượng”, “quá cuốn hút” hay “không thể rời mắt”. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng những hình ảnh này dễ gây tranh cãi và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên mạng xã hội.

VĐV bóng chuyền thành hiện tượng mạng xã hội

Ít ai ngờ rằng trước khi nổi tiếng với hình ảnh nóng bỏng, Kayla Simmons từng là một VĐV bóng chuyền thi đấu cho Đại học Marshall. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng, kỹ năng tốt và từng được đánh giá cao trong môi trường thể thao học đường.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Kayla gặp áp lực từ chính môi trường này. Cô từng chia sẻ rằng những bức ảnh đăng tải trên mạng bị cho là “không phù hợp”, thậm chí có thời điểm bị yêu cầu xóa Instagram. Điều đó khiến cô rơi vào tình trạng mâu thuẫn giữa việc thể hiện bản thân và theo đuổi sự nghiệp thể thao.

Sau khi rời bóng chuyền, Kayla Simmons chuyển hướng sang làm người mẫu và influencer (người có ảnh hưởng mạng xã hội). Tận dụng lợi thế ngoại hình cùng sức hút cá nhân, cô nhanh chóng xây dựng được lượng người theo dõi lớn. Quan điểm sống của cô cũng dần rõ ràng hơn, đề cao sự tự tin, quyền làm chủ cơ thể và không để những đánh giá bên ngoài chi phối.

Hiện tại, Simmons vẫn được nhắc tới là “mỹ nhân bóng chuyền” trong quá khứ và gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dù phong cách táo bạo vẫn gây nhiều tranh cãi, nhưng chính điều đó lại giúp cô duy trì sức nóng và sự chú ý, điều mà không phải ai cũng làm được trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh.