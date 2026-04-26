Pogba nói thẳng lý do rạn nứt với Mourinho, tiết lộ MU đã đổi khác

⚽ Khởi đầu tốt đẹp nhưng dần rạn nứt vì chấn thương

Paul Pogba tin rằng việc Jose Mourinho “khó chịu” trước những câu hỏi liên tục về chấn thương của anh, cũng như tương lai tại Man Utd đã góp phần dẫn đến cuộc rạn nứt đình đám giữa họ ở Old Trafford.

Mối quan hệ Pogba - Mourinho leo thang căng thẳng với hàng loạt tranh cãi công khai

Ngôi sao người Pháp, người trở lại MU với mức phí kỷ lục thế giới thời điểm đó là 89 triệu bảng vào năm 2016, đã dính vào nhiều cuộc khẩu chiến công khai với Mourinho trước khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải vào tháng 12/2018.

Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents, Pogba cho rằng vấn đề giữa anh và Mourinho bắt nguồn từ những chấn thương của mình.

“Tôi không muốn tỏ ra khó chịu, tôi không có vấn đề gì với bất kỳ HLV nào. Tôi luôn tôn trọng, luôn tôn trọng. Họ nói tôi phải làm gì. Họ là ông chủ. Đó là sự thật. Họ là ông chủ. Họ quyết định bạn có được thi đấu hay không”, Pogba nói.

“Lúc đầu chúng tôi rất thoải mái, nhắn tin qua lại. Ông ấy là một người rất hài hước. Một người vui tính. Thực sự rất đặc biệt, phải nói là như vậy. Và sau một thời gian, tôi nghĩ những chấn thương đã tạo ra điều đó (sự rạn nứt).

Khi truyền thông liên tục hỏi ông ấy về tôi, có lẽ khiến ông ấy kiểu như, ‘OK, cậu ta xong rồi à?’ Và đó cũng là vấn đề với tôi, nhiều người thích hỏi về tôi. Lúc nào cũng Paul, Paul, Paul, và điều đó có lẽ đã khiến ông ấy khó chịu”, cựu cầu thủ MU tiếp tục chia sẻ.

🔥 Những mâu thuẫn công khai và phát ngôn gây sốc

Pogba trước đây từng khẳng định mối quan hệ với Mourinho bắt đầu xấu đi khi HLV của MU khi đó gửi một bức ảnh của anh cho người đại diện Mino Raiola trong lúc anh đang hồi phục chấn thương, khiến cầu thủ này nổi giận.

Anh cho rằng Mourinho đã đặt dấu hỏi về quyết định sang Mỹ dưỡng thương của mình và đã chuyển tiếp cho Raiola bức ảnh anh chụp cùng vợ Zulay tại Miami.

Mourinho cũng tước băng đội phó của Pogba và đưa ra những bình luận mỉa mai về màn trình diễn của cầu thủ người Pháp ở đội tuyển quốc gia, trước khi một cuộc tranh cãi căng thẳng trên sân tập bị máy quay truyền hình ghi lại.

HLV người Bồ Đào Nha được cho là đã gọi Pogba là “virus”, những lời này rõ ràng không được phía tiền vệ người Pháp đón nhận tích cực.

⚠️ “Mọi thứ đã khác” khi Pogba trở lại MU

Paul Pogba cũng chia sẻ về sự khác biệt tại Man Utd giữa giai đoạn đầu khi anh còn là tài năng trẻ triển vọng và lần trở lại thứ hai, đồng thời tiết lộ anh đã nói với người bạn đồng hương Patrice Evra không lâu sau khi quay lại rằng anh không chắc sẽ hoàn thành hợp đồng.

“Tôi đã nói chuyện với Pat và nói rằng mọi thứ đều khác. Năng lượng cũng khác”, Pogba nói với Ferdinand.

“Tôi nói khi tôi rời đi, mọi thứ không như vậy. Bạn đến Manchester United với một ý niệm rõ ràng về văn hóa của Man Utd. Và nó hơi…khác. Ngay cả đồ ăn, mọi thứ bên trong đều khác. Nó khá kỳ lạ. Tôi nói với Pat rằng tôi không biết liệu mình có hoàn thành hợp đồng ở đây không, vì tôi không cảm thấy nó giống như trước. Nó không còn là cùng một CLB như khi tôi rời đi”.

🏁 Kết thúc hành trình đầy biến động

Pogba đã thi đấu hết hợp đồng với "Quỷ đỏ" trước khi rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do để trở lại Juventus vào mùa hè năm 2022.

Pogba hiện khoác áo Monaco sau hành trình rời MU nhiều thăng trầm và tranh cãi

Tuy nhiên, quãng thời gian trở lại Ý của anh bị ảnh hưởng bởi chấn thương và án cấm doping. Ban đầu anh bị treo giò 4 năm trước khi án phạt được giảm xuống còn 18 tháng bởi Tòa án Trọng tài Thể thao.

Nhà vô địch World Cup 2018 rời Juventus vào tháng 11/2024 và trải qua bảy tháng không có CLB trước khi ký hợp đồng 2 năm với Monaco.