Sinner bị ví như Mike Tyson của tennis: Thống kê báo động, kém xa Alcaraz - Djokovic

Jannik Sinner đang ở giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp, ổn định, lì lợm và sở hữu thứ tennis khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Thế nhưng, sau bán kết Australian Open 2026, một con số lạnh lùng lại vang lên như hồi chuông cảnh báo. Nó không chỉ lý giải vì sao Sinner gục ngã trước Novak Djokovic, mà còn tiếp thêm niềm tin rằng Carlos Alcaraz và Djokovic có thể tiếp tục vai trò “ông trùm” ở các trận chiến marathon Grand Slam.

Sinner thường thua các trận kéo dài hơn 4 giờ thi đấu

Ở bán kết Australian Open 2026, Sinner chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình trước Djokovic. Tay vợt người Ý ghi nhiều điểm hơn, tỷ lệ giao bóng một đạt tới 80%, và nhỉnh hơn đối thủ ở nhiều chỉ số quan trọng.

Tuy nhiên, kết cục vẫn quen thuộc: Djokovic thắng sau 5 set, trong một trận đấu kéo dài hơn 4 giờ. Đó là thất bại cay đắng, chấm dứt tham vọng trở thành người đầu tiên vô địch Australian Open ba năm liên tiếp kể từ chính Djokovic. Vấn đề là đây không còn là một tai nạn.

Thống kê “0-8” đáng báo động của Sinner

Trận thua Djokovic làm lộ ra một dữ kiện khiến giới chuyên môn không thể bỏ qua, Sinner đã thua cả 8 trận Grand Slam kéo dài trên 3 giờ 48 phút.

Danh sách ấy trải dài suốt sự nghiệp, trước những cái tên lớn nhất của thế hệ hiện tại:

- AO 2026: Thua Djokovic (4 giờ 09 phút)

- Roland Garros 2025: Thua Alcaraz (5 giờ 29 phút)

- Wimbledon 2024: Thua Medvedev (4 giờ)

- US Open 2023: Thua Zverev (4 giờ 41 phút)

- Roland Garros 2023: Thua Altmaier (5 giờ 26 phút)

- AO 2023: Thua Tsitsipas (4 giờ)

- US Open 2022: Thua Alcaraz (5 giờ 15 phút)

- AO 2021: Thua Shapovalov (3 giờ 55 phút)

Rõ ràng đây không phải ngẫu nhiên. Và càng không phải chỉ vì “thiếu may mắn”.

Lời giải thích từ Andy Roddick

Cựu số 1 thế giới Andy Roddick đã chỉ ra điều mà các tay vợt ATP đang truyền tai nhau: “Nếu có điều gì khiến đối thủ của Sinner nuôi hy vọng, thì đó là nhiệt độ và độ dài trận đấu. Rất khó để kéo trận đấu với cậu ấy tới 4 giờ, vì Sinner có thể "đánh gục bạn rất sớm". Nhưng nếu làm được, mọi thứ sẽ thay đổi”.

Roddick ví von cực kỳ đắt giá: “Sinner giống Mike Tyson ở hiệp 3, nhưng không còn là Tyson ở hiệp 10".

Nói cách khác, Sinner cực kỳ đáng sợ khi chơi tốc độ, bóng ngắn. Nhưng khi trận đấu bước sang vùng chịu đựng, nơi thể lực, thần kinh và khả năng ra quyết định bị bào mòn, ưu thế ấy dần phai nhạt.

Thể lực và những tín hiệu không thể bỏ qua

Australian Open 2026 không phải lần đầu Sinner phát tín hiệu cảnh báo. Trước đó, anh suýt bị loại ở vòng 4 vì chuột rút, và từng rút khỏi một giải đấu tại Trung Quốc năm ngoái cũng vì vấn đề tương tự.

Sinner thừa nhận sau trận thua Djokovic: “Điều này đau lắm. Tôi biết đây là một Grand Slam rất quan trọng với mình. Tôi có nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng được”.

Đáng chú ý nhất là khả năng tận dụng break point, Djokovic cứu 16/18 break point, trong đó có nhiều thời điểm then chốt ở set 5, nơi bản lĩnh của nhà vô địch 24 Grand Slam lên tiếng.

Sinner (bên trái) cần cải thiện thể lực để thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ khi trận đấu kéo dài hơn 4 giờ

Vì sao Alcaraz và Djokovic được “tiếp sức niềm tin”?

Từ góc nhìn chiến thuật, thống kê của Sinner vô tình mở ra lối đi cho những đối thủ lớn:

- Djokovic: Bậc thầy của những trận đấu kéo dài, nơi kinh nghiệm và khả năng điều phối thể lực đạt mức hoàn hảo.

- Alcaraz: Trẻ hơn, bùng nổ hơn, và đã nhiều lần đánh bại Sinner trong các trận đấu vượt mốc 5 giờ.

Cả hai đều không ngại kéo trận đấu đi tới set 5, nơi Sinner chưa chứng minh được rằng anh có thể đứng vững.

Jannik Sinner chưa hề “tụt lùi”. Ngược lại, anh vẫn là một trong những tay vợt ổn định và đáng sợ nhất ATP Tour. Nhưng ở đẳng cấp Grand Slam, nơi danh hiệu thường được quyết định sau 4-5 giờ tra tấn thể lực và tinh thần, lỗ hổng của Sinner phần nào lộ diện.