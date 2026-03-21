Sững sờ: "Tỷ phú" Mayweather "nghèo mạt vận", đấu Pacquiao - Tyson để trả nợ?

Ở tuổi 49, khi nhiều huyền thoại đã yên vị trong ánh hào quang quá khứ, Floyd Mayweather Jr. vẫn miệt mài bước lên võ đài. Ba trận đấu trong vòng sáu tháng năm 2026, lịch trình dày đặc đến bất thường với một võ sĩ đã giải nghệ gần một thập kỷ. Phải chăng “Money man” không còn rủng rỉnh như biệt danh của mình.

Logal Paul (bên phải) khẳng định Mayweather (bên trái) chưa trả mình 1,5 triệu USD

Từ “độc cô cầu bại” đến vòng xoáy kiện tụng

Mayweather từng là biểu tượng của sự giàu có trong thể thao. Trận “so găng thế kỷ” với Manny Pacquiao năm 2015 từng phá mọi kỷ lục doanh thu của boxing, 4,6 triệu lượt mua PPV và 72 triệu USD tiền vé, con số khiến cả thế giới choáng váng.

Thế nhưng, hơn 10 năm sau, hào quang ấy đang bị phủ bóng bởi những cáo buộc nợ nần.

YouTuber kiêm võ sĩ biểu diễn Logan Paul tuyên bố Mayweather vẫn nợ anh 1,5 triệu USD từ trận exhibition (biểu diễn) năm 2021. Theo Paul, “Money man” đã bán trước quyền hình ảnh trận đấu cho một công ty Trung Đông với giá 10 triệu USD, nhưng phần chia 15% của anh chưa bao giờ được thanh toán. Thậm chí, công ty mua quyền đó được cho là đang kiện Mayweather.

Song song đó, cựu vương 5 hạng cân còn bị đồn đối mặt với khoản nợ thuế hơn 22 triệu USD kéo dài nhiều năm cùng hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến trang sức và bất động sản hạng sang.

Năm 2026: Năm “hốt bạc” hay năm giải cứu tài chính?

Chỉ riêng năm nay, Mayweather đã chốt ba trận:

- Giao hữu với Mike Tyson tại Kinshasa (CHDC Congo) tháng 4

- So găng với huyền thoại kickboxing Mike Zambidis ở Athens tháng 6

- Và tâm điểm là màn tái đấu Pacquiao tháng 9 tại Las Vegas

Mayweather tái đấu Pacquiao được kỳ vọng sẽ tạo ra "cơn mưa tiền"

Hai trận đầu mang tính biểu diễn, không tính thành tích. Nhưng trận thứ ba, Mayweather vs Pacquiao II, mới thực sự là “mỏ vàng”. Dù chuyên môn trận 2015 từng bị chê tẻ nhạt, sức hút thương mại của cặp đôi này vẫn không hề giảm nhiệt. Chỉ cần cái gật đầu của Mayweather, hàng trăm triệu USD có thể lập tức được kích hoạt.

Liệu đây là chiến lược “kiếm tiền cuối sự nghiệp”, hay là cuộc đua để vá những lỗ hổng tài chính?

Pacquiao, món nợ danh dự hay phao cứu sinh?

Ở tuổi U50, phản xạ và tốc độ chắc chắn không còn như đỉnh cao. Nhưng Mayweather hiểu rõ một điều, ông không cần phải thắng đẹp để kiếm tiền, ông chỉ cần xuất hiện.

Với Pacquiao, đó không chỉ là trận đấu. Đó là thương hiệu. Là ký ức. Là hoài niệm của cả một thế hệ boxing.

Câu hỏi lớn nhất không phải ai thắng, mà là vì sao Mayweather phải đánh. Nếu mọi thứ suôn sẻ về tài chính, liệu “Money” có cần phải liên tục thượng đài, hay như Logan Paul nhận định, đây đơn giản là cách nhanh nhất để bổ sung tài khoản ngân hàng?