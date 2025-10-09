Mất sạch 600 triệu đồng vì tham gia nhóm pickleball trên mạng, làm gì để né cạm bẫy?

Gần đây, tại Hà Tĩnh, một phụ nữ tên H.T.M đã bị lừa mất hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm "Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt" trên Facebook. Chị M. được các đối tượng xấu dụ dỗ làm nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị lừa, tốt nhất đừng để những đối tượng đánh vào lòng tham trắc ẩn. Ảnh minh họa

Tin tưởng lời hứa hẹn đầu tư sinh lời cao, chị nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp và mới phát hiện bị lừa khi tiền mất không trở lại. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Không riêng Hà Tĩnh, tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, những chiêu trò tương tự với nhóm pickleball giả mạo hay các hội nhóm lừa đảo đã xuất hiện, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng của nhiều người. Những thủ đoạn này được công an Hà Nội, Hà Tĩnh cảnh báo chi tiết, trong đó nghi phạm sử dụng các ứng dụng Telegram để hướng dẫn nạn nhân "làm nhiệm vụ" đa dạng như xác nhận đồ dùng thể thao, đầu tư, mua sản phẩm với cam kết lợi nhuận cao nhưng thực chất là lừa đảo.

🧠 Phản ứng từ người dùng mạng xã hội

Một số bình luận chỉ trích người bị hại vì "tham lam", cho rằng dễ bị lừa khi tin vào lời hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng hoặc làm từ thiện một cách mù quáng.

Có nhiều bình luận thể hiện sự nghi ngại, thậm chí dè bỉu với hoạt động pickleball online, họ nêu ý kiến như “Môn này toàn là người là khá giả, có nhiều tiền nên mới bị lừa”; "Tại sao lại nhẹ dạ cả tin như vậy, cũng vì lòng tham thôi"; "Quýt làm cam chịu, khổ người chồng và gia đình thôi".

Cũng có nhiều ý kiến thông cảm rằng ai cũng có thể là nạn nhân của lừa đảo mạng trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kẻ xấu ngày càng tinh vi.

Một số khác khuyên mọi người cần nâng cao nhận thức, cảnh giác khi tham gia hội nhóm trên mạng xã hội, không được dễ dàng gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư chưa rõ ràng.

🕵️‍♂️ Làm gì để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo?

Chuyên gia an ninh mạng và tội phạm học khuyên người dùng mạng xã hội cần thận trọng kiểm tra kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ nhóm, cộng đồng hay chương trình đầu tư nào. Tránh tin vào những lời cam kết lợi nhuận cao và dễ dàng mà chưa có căn cứ xác thực.

Chi tít những giao dịch mà người phụ nữ ở Hà Tĩnh chuyển cho các đối tượng lừa đảo

Việc không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hoặc thực hiện chuyển tiền cho người lạ hoặc khi chưa xác minh rõ danh tính và uy tín của đối tác là hết sức cần thiết để tránh bị lợi dụng. Khi nhận được tin nhắn hoặc lời mời vay tiền, chuyển khoản qua mạng xã hội, người dùng nên xác minh qua cuộc gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Bảo mật hai lớp cho tài khoản mạng xã hội và ngân hàng cũng được coi là lớp phòng thủ quan trọng, đồng thời không nên công khai thông tin cá nhân hay tài khoản trên mạng để tránh bị khai thác.

Ngoài ra, cần cảnh giác với những lời mời tham gia cộng tác viên hay các nhiệm vụ nhận hoa hồng nếu không rõ nguồn gốc và pháp lý. Việc nâng cao nhận thức về các thủ đoạn lừa đảo hiện đại, luôn theo dõi thông tin cảnh báo từ các kênh tin cậy và chia sẻ kiến thức cho người thân, bạn bè sẽ giúp hạn chế đáng kể rủi ro bị lừa đảo trên không gian mạng.