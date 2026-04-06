Ngôi sao số 2 thế giới: Hoàng Nam, Vinh Hiển chưa vào top 10, sang Mỹ mới biết

Ở vòng bán kết đơn nam giải pickleball PPA Tour Asia Hanoi Cup 2026, Federico Staksrud thất bại trước Trương Vinh Hiển. Tuy nhiên, tay vợt số 2 thế giới cho rằng trận thua này không phải căn cứ để nhận định năng lực anh kém tay vợt Việt Nam.

Theo Staksrud, anh gặp nhiều khó khăn do không kịp thích nghi với thời tiết tại Hà Nội. Vận động viên này cho rằng các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Trương Vinh Hiển hay Lý Hoàng Nam chưa chứng minh được trình độ ở đẳng cấp cao do ít tham dự các giải đấu ở nước ngoài.

"Đó chỉ là trận đấu mà anh ấy giành chiến thắng. Xin chúc mừng. Tôi vẫn đứng thứ 2, còn anh ấy hạng bao nhiêu tôi không rõ. Nhìn vào những con số tôi vẫn ở đỉnh cao", Staksrud chia sẻ.

"Họ (Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển) là những tay vợt giỏi nhưng chưa vào top 10 thế giới. Vẫn còn chặng đường dài phía trước. Họ còn chưa đánh giải nào ở Mỹ. Một khi họ làm điều đó, chúng ta mới biết trình độ của họ đến đâu. Họ chỉ chơi trong những điều kiện quen thuộc mà vẫn là những trận khó khăn. Khi nào sang Mỹ mới thấy họ làm được những gì".

Federico Staksrud (sinh năm 1996, người Argentina) đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng đơn nam của PPA. Anh là một trong những ngôi sao được quan tâm nhất tại giải Hanoi Cup 2026.

"Tôi đã vào đến bán kết và điều đó không dễ dàng. Khi bạn thắng nhiều, có thứ hạng cao, bạn sẽ kỳ vọng nhiều hơn. Mỗi khi ra sân, mọi người sẽ mong đợi tôi thắng nhưng đôi khi điều đó không xảy ra. Không sao cả, vì tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Khó khăn lớn nhất là điều kiện thi đấu. Phải làm quen với sự khác biệt ở đây. Bù nước nhiều vì tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Ở đây rất ẩm, chúng tôi chưa quen với điều đó", Staksrud nói.