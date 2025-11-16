Dàn hot girl tranh cãi "nảy lửa" về cách lên trình khi đánh pickleball

Cộng đồng pickleball vừa qua đã xảy ra tranh luận về việc “tập cùng HLV hay đi đánh giao lưu (còn gọi là đánh social) thì sẽ lên trình nhanh hơn”. Một bên cho rằng HLV giúp sửa kỹ thuật chuẩn xác ngay từ đầu. Phía còn lại tin rằng chỉ có va chạm thực tế trên sân mới tạo nên bản lĩnh. Trước sự việc, các người đẹp pickleball đã có quan điểm bất ngờ.

📊 Ngọc Huỳnh: “Tôi bị đứng trình sau một thời gian đi đánh giao lưu”

Chuyển sang pickleball sau nhiều năm tập gym và yoga, Ngọc Huỳnh cho biết bản thân từng nghĩ rằng đánh giao lưu sẽ giúp bản thân nhanh lên trình độ hơn vì được va chạm thực tế liên tục. Tuy nhiên, người đẹp này cho biết sau một thời gian đi đánh social, cô cảm giác mình bị đứng trình, không tiến bộ được.

Ngọc Huỳnh chọn tập với HLV khi mong muốn tiến bộ nhanh chóng

“Thật sự đánh giao lưu cũng có cái lợi là bạn sẽ tự tin hơn, có tâm lý tốt hơn khi đánh giải và cũng đông vui hơn. Tuy nhiên, bạn rất khó tiến bộ nếu không có bài bản. Vì vậy nếu thời gian hoặc số buổi tập trong tuần hạn hẹp, tôi sẽ chọn đi tập với HLV thay vì đi đánh social. Tất nhiên, bạn chỉ tiến bộ khi tập với một HLV giỏi chuyên môn”, Ngọc Huỳnh cho biết.

🎯 Kiều Trinh: “Nên có sự cân bằng”

Cũng là một gương mặt quen thuộc và đã có nhiều thành tích ở các giải pickleball phong trào, Kiều Trinh cho biết nên cân bằng giữa việc tập luyện với HLV và đi đánh social.

Kiều Trinh khẳng định việc học với HLV và tham gia các buổi social đều cần thiết

“Tập với HLV, bạn sẽ hình thành những cú đánh chuẩn chỉ hơn, đúng kỹ thuật từ cách ra vợt cho đến di chuyển. Trong khi đó, đi đánh social mang đến sự vui vẻ, giao lưu, cọ sát với nhiều phong cách đánh khác nhau. Cá nhân tôi nếu chỉ có 3 buổi trong tuần dành cho pickleball, tôi sẽ tập với HLV 2 buổi và đi đánh social 1 buổi. Tôi nghĩ chuyên môn và cả niềm vui với pickleball đều cần thiết”.

“Đối với những người khác, tùy vào mục tiêu với pickleball mà sẽ có sự lựa chọn phù hợp. Dù vậy nếu để tiến bộ nhanh, tôi tin rằng HLV vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất. Ngay cả các VĐV chuyên nghiệp họ cũng dành hầu hết thời gian để tập luyện thay vì chọn cách đi đánh giao lưu. Tất nhiên, bạn chỉ có thể tiến bộ nếu bạn chăm chỉ”, người đẹp này chia sẻ.

🚀 MC Thảo Uyên: “Tập với HLV là lý thuyết còn đánh social là thực hành”

Đã có hơn nửa năm tập luyện pickleball dù trước đó chưa từng tiếp xúc với một môn thể thao có vợt nào, MC Thảo Uyên cho biết việc tập với HLV sẽ là phần lý thuyết còn đi đánh social là thực hành những gì mình đã học.

MC Thảo Uyên cho rằng các buổi đánh social là cơ hội thực hiện những gì đã học với HLV

“Nếu đặt mục tiêu tiến bộ trong vòng 1 tháng, tôi nghĩ mình sẽ kết hợp. Tập cùng HLV được xem là lý thuyết còn đi chinh chiến social là thực hành. Vì mỗi pha bóng tập cùng HLV đa số là những pha bóng cố định dễ dàng phán đoán và mình cũng dễ lựa chọn phương pháp đánh hơn”.

“Tuy nhiên thực tế khi thi đấu sẽ không đơn giản như vậy nên việc đi đánh social để bản thân tự tin hơn, phân tích và xử lý được tình huống khác nhau. Từ đó thì mới có thể lên trình được. Tôi nghĩ pickleball là môn thể thao cần sự kiên trì và luyện tập liên tục để có thể chơi tốt và lên trình được”, nữ MC xinh đẹp chia sẻ.

Thảo Uyên cũng cho rằng không khí của các buổi đánh social, chơi cùng bạn bè là động lực quan trọng giúp người chơi duy trì đam mê lâu dài với pickleball.