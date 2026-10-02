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Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ASIAD 2/10: Đợi cầu mây nữ viết tiếp lịch sử, boxing đón HCV

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 2/10 mở ra những cơ hội lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với Nguyễn Thị Tâm tranh HCV boxing, cầu mây nữ bảo vệ ngôi hậu cùng nhiều niềm hy vọng ở các môn đối kháng.

     

Giờ Việt Nam

Môn

Trận đấu / Cặp thi đấu

Nội dung

04:30

🏌️‍️ Golf

Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh

Vòng 3 - Cá nhân Nam

07:00

🪵 Cầu mây

Lào - Việt Nam

Quadrant Nam - Bảng A

07:00

🥋 Ju-jitsu

AL-EMADI Mohammed (QAT) - Lê Minh Nhựt (VIE)

Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32

07:10

🥋 Taekwondo

AN Hyangsik (KOR) - Châu Ngọc Tuyết Sang (VIE)

Virtual Taekwondo Cá nhân Hỗn hợp - Vòng 16

07:15

🥋 Ju-jitsu

SAGDEEV Ruslan (KGZ) - Lê Duy Thành (VIE)

Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32

07:19

🏌️‍♂️ Golf

Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh

Vòng 3 - Cá nhân Nữ

07:30

🥋 Ju-jitsu

ALHAMMADI Fahad (UAE) - Nguyễn Tất Lộc (VIE)

Hạng cân -77kg Nam - Vòng 32

08:45

🥋 Ju-jitsu

Trần Hồng Ân (VIE) - DUVANOVA Galina (KAZ)

Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 32

08:45

🤼 Vật

LIN Yi-hui (TPE) - Đặng Ngọc Linh (VIE)

Vật tự do Nữ 50kg - Vòng 1/8

08:50

🥋 Ju-jitsu

ALHOSANI Asma (UAE) - Trần Hồng Ân (VIE) (Nếu thắng vòng 32)

Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16

09:25

🥋 Ju-jitsu

Trần Thị Thanh Hà (VIE) - NAPOLIS Jenna Kaila (PHI)

Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16

11:00

🥊 Boxing

WU Yu (CHN) - Nguyễn Thị Tâm (VIE)

Hạng cân 51kg Nữ - Chung kết

12:00

Breaking

Nguyễn Thị Hồng Trân, Võ Thị Thanh Hương

Vòng tuyển chọn nữ

12:00

🪵 Cầu mây

Đội tuyển Nữ Việt Nam - Đối thủ xác định sau

Quadrant Nữ - Bán kết

12:30

🥋 Taekwondo

WANG Wei-chia (TPE) - Trần Thị Ánh Tuyết (VIE)

Hạng cân -67kg Nữ - Vòng 16

12:45

Breaking

Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Thành Đạt

Vòng tuyển chọn nam

13:00

🪵 Cầu mây

Nếu Việt Nam vượt qua vòng loại

Quadrant Nam - Bán kết

17:00

🏐 Bóng chuyền

Đội tuyển Nam Việt Nam - Indonesia

Bóng chuyền Nam - Phân hạng 9-12

Tâm điểm ngày thi đấu 2/10 thuộc về nhà thi đấu Nishio Gymnasium lúc 11h, nơi Nguyễn Thị Tâm bước vào chung kết boxing hạng 51kg nữ gặp Wu Yu của Trung Quốc. Sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova 5-0 ở bán kết, Tâm trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết boxing tại một kỳ ASIAD.

Cùng ngày, cầu mây nữ tiếp tục hành trình bảo vệ HCV Quadrant. Sau khi toàn thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines ở vòng bảng, Nguyễn Thị My cùng đồng đội sẽ chơi bán kết lúc 12h, gặp đội nhì bảng B. Đối thủ chỉ được xác định sau trận Lào - Nhật Bản lúc 8h. Ở nội dung nam, Việt Nam gặp Philippines lúc 7h và cần chiến thắng để tự quyết cơ hội vào bán kết.

Jujitsu có Lê Minh Nhứt, Nguyễn Tất Lộc xuất trận từ 7h; Trần Hồng Ân thi đấu lúc 8h45 và Trần Thị Thanh Hà lúc 9h25. Taekwondo có Châu Ngọc Tuyết Sang tranh tài Virtual Taekwondo lúc 7h10, trước khi Trần Thị Ánh Tuyết đấu hạng 67kg nữ lúc 12h30.

Ở môn vật, Đặng Ngọc Linh gặp Lin Yi Hui tại vòng 1/8 hạng 50kg nữ lúc 8h45. Khép lại ngày thi đấu, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chơi trận phân hạng 9-12 lúc 17h tại Park Arena Komaki.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2026 22:52 PM (GMT+7)
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