Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ASIAD 2/10: Đợi cầu mây nữ viết tiếp lịch sử, boxing đón HCV

Giờ Việt Nam Môn Trận đấu / Cặp thi đấu Nội dung 04:30 🏌️‍️ Golf Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh Vòng 3 - Cá nhân Nam 07:00 🪵 Cầu mây Lào - Việt Nam Quadrant Nam - Bảng A 07:00 🥋 Ju-jitsu AL-EMADI Mohammed (QAT) - Lê Minh Nhựt (VIE) Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32 07:10 🥋 Taekwondo AN Hyangsik (KOR) - Châu Ngọc Tuyết Sang (VIE) Virtual Taekwondo Cá nhân Hỗn hợp - Vòng 16 07:15 🥋 Ju-jitsu SAGDEEV Ruslan (KGZ) - Lê Duy Thành (VIE) Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32 07:19 🏌️‍♂️ Golf Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh Vòng 3 - Cá nhân Nữ 07:30 🥋 Ju-jitsu ALHAMMADI Fahad (UAE) - Nguyễn Tất Lộc (VIE) Hạng cân -77kg Nam - Vòng 32 08:45 🥋 Ju-jitsu Trần Hồng Ân (VIE) - DUVANOVA Galina (KAZ) Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 32 08:45 🤼 Vật LIN Yi-hui (TPE) - Đặng Ngọc Linh (VIE) Vật tự do Nữ 50kg - Vòng 1/8 08:50 🥋 Ju-jitsu ALHOSANI Asma (UAE) - Trần Hồng Ân (VIE) (Nếu thắng vòng 32) Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16 09:25 🥋 Ju-jitsu Trần Thị Thanh Hà (VIE) - NAPOLIS Jenna Kaila (PHI) Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16 11:00 🥊 Boxing WU Yu (CHN) - Nguyễn Thị Tâm (VIE) Hạng cân 51kg Nữ - Chung kết 12:00 Breaking Nguyễn Thị Hồng Trân, Võ Thị Thanh Hương Vòng tuyển chọn nữ 12:00 🪵 Cầu mây Đội tuyển Nữ Việt Nam - Đối thủ xác định sau Quadrant Nữ - Bán kết 12:30 🥋 Taekwondo WANG Wei-chia (TPE) - Trần Thị Ánh Tuyết (VIE) Hạng cân -67kg Nữ - Vòng 16 12:45 Breaking Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Thành Đạt Vòng tuyển chọn nam 13 :00 🪵 Cầu mây Nếu Việt Nam vượt qua vòng loại Quadrant Nam - Bán kết 17:00 🏐 Bóng chuyền Đội tuyển Nam Việt Nam - Indonesia Bóng chuyền Nam - Phân hạng 9-12

Tâm điểm ngày thi đấu 2/10 thuộc về nhà thi đấu Nishio Gymnasium lúc 11h, nơi Nguyễn Thị Tâm bước vào chung kết boxing hạng 51kg nữ gặp Wu Yu của Trung Quốc. Sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova 5-0 ở bán kết, Tâm trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết boxing tại một kỳ ASIAD.

Cùng ngày, cầu mây nữ tiếp tục hành trình bảo vệ HCV Quadrant. Sau khi toàn thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines ở vòng bảng, Nguyễn Thị My cùng đồng đội sẽ chơi bán kết lúc 12h, gặp đội nhì bảng B. Đối thủ chỉ được xác định sau trận Lào - Nhật Bản lúc 8h. Ở nội dung nam, Việt Nam gặp Philippines lúc 7h và cần chiến thắng để tự quyết cơ hội vào bán kết.

Jujitsu có Lê Minh Nhứt, Nguyễn Tất Lộc xuất trận từ 7h; Trần Hồng Ân thi đấu lúc 8h45 và Trần Thị Thanh Hà lúc 9h25. Taekwondo có Châu Ngọc Tuyết Sang tranh tài Virtual Taekwondo lúc 7h10, trước khi Trần Thị Ánh Tuyết đấu hạng 67kg nữ lúc 12h30.

Ở môn vật, Đặng Ngọc Linh gặp Lin Yi Hui tại vòng 1/8 hạng 50kg nữ lúc 8h45. Khép lại ngày thi đấu, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chơi trận phân hạng 9-12 lúc 17h tại Park Arena Komaki.