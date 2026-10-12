Anderson 116 triệu bảng "đắt xắt ra miếng", dạy cho Wirtz bài học

Anderson khẳng định giá trị

Một khoảnh khắc tại Anfield đã khắc họa rõ sự khác biệt giữa Anderson và Wirtz. Khi hai bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng cùng lao vào tranh chấp một quả bóng bật ra, chỉ một người thể hiện quyết tâm và sự quyết liệt thực sự. Wirtz chỉ khẽ chạm mũi chân vào bóng, hy vọng đưa bóng đi về phía trước. Trái lại, Anderson lao người xoạc bóng, nghiến chặt hàm và căng cứng cơ bắp. Kết quả của pha tranh chấp ấy không khó đoán.

Tiền vệ Anderson của Man City vượt trội hoàn toàn so với Florian Wirtz bên phía Liverpool

Đó là một trong 11 pha tranh chấp Anderson giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu áp đảo của Man City tại Anfield, ở trận đấu có lẽ là quan trọng nhất trong sự nghiệp cấp CLB của anh tính đến thời điểm này. Không cầu thủ nào khác của hai đội thắng quá 7 pha tranh chấp. Anderson cũng có 6 lần giành lại quyền kiểm soát bóng, nhiều nhất trên sân. Anh được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Mọi màn trình diễn của Man City giờ đây đều đi kèm những dấu hỏi, và mọi trận đấu của đội bóng sẽ được nhìn nhận dưới lăng kính phán quyết có tội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người hâm mộ bóng đá phải làm ngơ trước hình ảnh một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất nước Anh tỏa sáng trong bầu không khí đầy áp lực.

Anderson chia sẻ: “Bầu không khí chắc chắn cuồng nhiệt hơn bình thường, từ lúc chúng tôi lái xe đến sân cho đến 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, tôi nghĩ toàn đội đã làm rất tốt trong việc khiến khán đài lắng xuống.

Tôi đơn giản là tận hưởng điều đó. Tôi thích đám đông, thích sự ồn ào. Tôi phát huy tốt trong bầu không khí như vậy và đó là lúc tôi thực sự bùng nổ. Điều đó giúp tôi tự tin hơn”.

Anderson thắng nhiều pha tranh chấp và thu hồi bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong trận đấu giữa Liverpool và Man City

Thời gian sẽ trả lời liệu Man City có phải môi trường phù hợp để Anderson, hiện 23 tuổi, phát triển trong trung và dài hạn hay không. Nếu đội chủ sân Etihad bị trừng phạt bằng việc xuống hạng, rõ ràng câu trả lời sẽ là không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh đặc biệt khi toàn bộ Ngoại hạng Anh vẫn đang hoạt động trước khi các án phạt được đưa ra, không thể phủ nhận Anderson đang liên tục nâng tầm màn trình diễn cá nhân.

“Cậu ấy kiểm soát trận đấu”, Erling Haaland nhận xét về Anderson. Còn với Man City, họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng sau 6 vòng đấu, qua đó duy trì cơ hội khép lại mùa giải với số điểm tối đa 114 vô tiền khoáng hậu.

Sự tương phản giữa Anderson - Wirtz

Sự năng động và quyết đoán của Anderson hoàn toàn tương phản với màn trình diễn nhạt nhòa mới nhất của Wirtz, người một lần nữa gần như không để lại dấu ấn trong lối chơi của Liverpool. Dưới thời HLV Jurgen Klopp, Liverpool từng chơi thứ bóng đá pressing dữ dội trong những cuộc đối đầu với Man City. Wirtz sẽ không có chỗ trong kiểu chơi đó. Anh là mẫu cầu thủ chơi bóng như một nghệ sĩ piano, nhưng tại Anfield, tiếng đàn của anh hoàn toàn bị lấn át.

So sánh bản đồ chuyền bóng của Wirtz và Anderson

Wirtz bị thay ra ngay sau khi Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Quyết định này cho thấy niềm tin của HLV Andoni Iraola vào khả năng tiền vệ người Đức dẫn dắt cuộc lội ngược dòng mong manh đến mức nào.

Anderson có 100 lần chạm bóng, trong khi con số của Wirtz chỉ là 46. Tiền vệ người Anh thực hiện thành công 71 đường chuyền, còn tuyển thủ Đức chỉ có 20. Dù được bố trí trên danh nghĩa ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Anderson vẫn tung ra 16 đường chuyền ở 1/3 cuối sân. Trong khi đó, Wirtz, người được kỳ vọng là nhà kiến thiết lối chơi chủ lực của Liverpool, chỉ có 7 đường chuyền như vậy.

Hạng mục Anderson Thứ hạng cá nhân Wirtz Thứ hạng cá nhân Phút thi đấu 90 66 Chạm bóng 100 1 46 10 Chuyền bóng 78 1 25 12 Đường chuyền thành công 71 1 20 13 Tranh chấp 17 1 9 8 Thắng tranh chấp 11 1 4 10 Thu hồi bóng 6 1 2 12 Bị phạm lỗi 8 1 3 2

Anderson vượt trội Wirtz ở mọi chỉ số thống kê

Một khác biệt nữa giữa hai bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng là Anderson không làm xáo trộn sự ổn định của đội bóng mới trong 6 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Man City không cần điều chỉnh lối chơi để thích nghi với anh, bởi tiền vệ người Anh nhanh chóng hòa nhập với đội bóng của Enzo Maresca.

Ngược lại, dù đã thi đấu hơn 50 trận cho Liverpool, Wirtz dường như vẫn chưa thực sự hiểu rõ môi trường xung quanh, trong khi các đồng đội cũng chưa tìm được cách kết nối với anh.

Carragher yêu cầu Liverpool loại Wirtz khỏi đội hình

Phong độ của Wirtz khiến vị trí của anh trong đội hình Liverpool bị đặt dấu hỏi. Sau màn trình diễn của tiền vệ người Đức trước Man City, huyền thoại Liverpool Carragher đã trở thành một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất.

Trên Sky Sports, Carragher gay gắt nói: “Những gì Wirtz đang thể hiện cho Liverpool lúc này là chưa đủ. Cậu ấy đã chơi 55, 60 trận cho Liverpool. Nếu chúng ta nói về Barcola, cậu ấy mới thi đấu 4 hoặc 5 trận. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn, nhưng hãy bình tĩnh. Nếu chỉ trích Barcola vào lúc này thì đó sẽ là điều quá đáng. Nhưng với một cầu thủ đã chơi 60 trận, câu chuyện lại khác”.

Trên thực tế, Wirtz đã ra sân 56 lần cho Liverpool, ghi 7 bàn và thực hiện 11 pha kiến tạo trong khoảng thời gian đó. Anh là một trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Nhiều người vẫn dành cho anh sự thông cảm vì đó là mùa giải đầu tiên tiền vệ người Đức thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Tuy nhiên, Wirtz tiếp tục gặp khó khăn ở mùa giải năm nay, ngay cả khi Liverpool đã có HLV mới. Sau 6 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Đức vẫn chưa ghi bàn và mới có 1 pha kiến tạo.

Tiền vệ người Đức gia nhập Liverpool vào mùa hè năm ngoái, khi “Lữ đoàn đỏ” vừa vô địch Ngoại hạng Anh với Dominik Szoboszlai đảm nhiệm vị trí số 10. Tuy nhiên, Szoboszlai hiện đã được đẩy xuống chơi ở vị trí thấp hơn. Theo Carragher, Liverpool không nên tiếp tục duy trì sự thay đổi này.

Carragher nói thêm: “Wirtz không nên có mặt trong đội hình Liverpool vào lúc này. Tôi không muốn chỉ trích nặng nề các cầu thủ Liverpool. Nhưng chúng ta không đưa ra nhận xét này sau 5 hay 10 trận, mà là sau 50-60 trận.

Wirtz không bao giờ tạo cảm giác cậu ấy có thể ghi bàn. Bạn không thể rời sân sau trận đấu và nghĩ rằng cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội hay buộc thủ môn đối phương phải trổ tài. Hôm nay, chẳng có tình huống nào khiến bạn nghĩ rằng cậu ấy đã tạo cơ hội cho đồng đội hoặc suýt ghi bàn. Wirtz hoàn toàn không tạo ra mối đe dọa nào trước khung thành đối phương”.