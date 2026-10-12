Martinez là điểm yếu chí mạng của MU, Carrick phải loại ngay lập tức

Lisandro Martinez đang là điểm yếu chí mạng

Man United lại vừa rơi điểm sau khi dẫn trước tại Ngoại hạng Anh. Vòng 4, họ bị Fulham gỡ hòa 1-1 và tình trạng tương tự xảy ra trong trận đấu với Tottenham ở vòng 5 vừa qua. Điểm chung của hai tình huống để thua của MU là Lisandro Martinez đều là nhân vật chính trong câu chuyện.

Lisandro Martinez bị Solanke vượt qua cả về thể chất lẫn khả năng đọc tình huống

Tại Craven Cottage, trung vệ người Argentina có pha trả bóng về không thể ngớ ngẩn hơn khiến thủ thành Lammens không kịp khống chế. Còn vòng đấu này, cựu cầu thủ của Ajax không kèm nổi Solanke, dù trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.

Đó là tình huống thường xuyên diễn ra tại Ngoại hạng Anh. Một quả tạt bóng từ biên và nhiệm vụ của hậu vệ chỉ là giữ làm sao đối thủ không chạm bóng là được. Maguire làm điều đó rất dễ dàng nhưng Martinez lại khốn đốn, không biết phải làm gì với Solanke.

Cầu thủ người Anh không hẳn là chủ động đánh đầu nhưng pha tranh chấp quyết liệt trước đó đang mang tới cơ hội. Bản thân Lisandro Martinez cũng ôm đầu sau khi nhận ra sai lầm của mình và cố gắng ôm bóng thật nhanh để bắt đầu trận đấu trở lại nhưng không kịp.

Điểm đáng nói đây là lần thứ 4 trong 6 vòng đầu tiên, trung vệ người Argentina mắc lỗi dẫn đến bàn thua của “Quỷ đỏ”. Trước đó, cầu thủ này để mất bóng giúp Chupa Akpom ghi bàn trong trận đấu với Ipswich Town. Còn trong trận đấu với Everton, cầu thủ này làm mất bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội.

Hiện tại, MU đã rơi ít nhất là 6 điểm/9 điểm đáng lẽ phải đạt được vì những sai lầm của Lisandro Martinez. Đó là con số thực sự đáng báo động.

Vấn đề nằm ở đâu?

Vậy vấn đề của Lisandro Martinez tới từ đâu? Đầu tiên tới từ thể hình của cầu thủ người Argentina. Mặc dù đá trung vệ nhưng cựu sao Ajax chỉ cao 1m75 và nặng 72kg. Mặc dù khá đầm người nhưng rõ ràng Lisandro đang quá nhỏ con so với vị trí đang thi đấu. Các tiền đạo tại Ngoại hạng Anh lúc này đều thuộc diện to khỏe.

Martinez đang dần lộ rõ yếu điểm

Lisandro được đánh giá là mạnh về khoản tranh chấp nhưng thể lực của con người cũng có giới hạn. Ba lỗi dẫn tới bàn thua của cầu thủ này đều xuất hiện trong hiệp hai và 2 trong số đó tới ở những phút bù giờ. Điều đó cho thấy trung vệ người Argentina dễ mắc sai lầm khi xuống sức và MU đang phải trả giá rất đắt cho câu chuyện này.

Thứ hai tới từ tính cách của cầu thủ này. Lisandro Martinez chưa bao giờ là chốt chặn đáng tin tưởng trong khoảng thời gian dài kể từ khi sang MU. Cầu thủ liên tục chơi hay vài trận rồi lại chấn thương và lặp lại như vậy. Độ ổn định không cao nên dễ mắc sai lầm là điều dễ hiểu.

Nhiều CĐV MU tự ái nói rằng Lisandro Martinez chỉ đá hay khi thi đấu cho ĐT Argentina. Số trận trung vệ này chơi hay trong màu áo MU không quá được 10 đầu ngón tay nếu tính trong một mùa giải.

Carrick cần phải thay thế

Sai lầm của Martinez là điều ai cũng nhìn thấy và chắc chắn Michael Carrick cũng nhìn thấy. Ông thầy người Anh đã bao dung với cậu học trò này tới 2 lần. Như vậy là quá đủ. Còn tới lần thứ ba, Lisandro Martinez nên được đẩy lên băng ghế dự bị.

Đến lúc Carrick cần phải ra quyết định

Tất nhiên, Carrick cũng cần phải tính toán kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mất Lisandro là mất một cầu thủ có khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới lên. Khi tuyến tiền vệ bị đối phương áp sát, Lisandro là giải pháp không tồi nhờ khả năng kéo bóng cũng như chuyền tốt.

Trong số những trung vệ hiện tại, Ayden Heaven hẳn nhiên là phương án được cân nhắc nhiều nhất. Tuy nhiên, vấn đề của trung vệ này là kinh nghiệm bởi Heaven dẫu sao mới chỉ vừa bước qua tuổi 20. Liệu có nên đặt trọng trách nặng nề lên vai cầu thủ trẻ như vậy không?

Vấn đề là nếu Lisandro Martinez cứ mắc lỗi như thế này, MU còn khốn đốn hơn nữa. Điều ông thầy người Anh cần lúc này là một chiến thắng và trung vệ người Argentina đang phá hỏng điều đó. Bởi vậy, thay đổi là điều cần thiết.