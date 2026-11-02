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Trận đấu nổi bật

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Lịch thi đấu tennis Paris Masters 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

Paris Masters 2026 diễn ra từ ngày 2/11 tại La Défense Arena, Paris (Pháp), trên mặt sân cứng trong nhà. Giải ATP Masters 1000 quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, hứa hẹn những cuộc đua hấp dẫn tới chức vô địch.

Lịch thi đấu Vòng 1

Thứ 2, ngày 02/11/2026
Thứ 3, ngày 03/11/2026

Lịch thi đấu Vòng 2

Thứ 4, ngày 04/11/2026

Lịch thi đấu Vòng 3

Thứ 5, ngày 05/11/2026

Lịch thi đấu Tứ kết

Thứ 6, ngày 06/11/2026

Lịch thi đấu Bán kết

Thứ 7, ngày 07/11/2026
Kết quả thi đấu
nuno-vs-alex
Nuno Borges
0
Alex Molcan
2
20:55
01/11
adolfo-daniel-vs-lorenzo
Adolfo Daniel Vallejo
1
Lorenzo Sonego
2
20:40
01/11
sebastian-vs-tomas
Sebastian Baez
0
Tomas Machac
2
18:55
01/11

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 10,450 16
2
Alexander Zverev
 Germany 29 9,750 19
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 5,610 17

Xem thêm Bảng xếp hạng

Video tennis Lehecka - Vacherot: Ngược dòng mãn nhãn (Chung kết Basel Open)
Video tennis Lehecka - Vacherot: Ngược dòng mãn nhãn (Chung kết Basel Open)

(Chung kết Basel Open) Vacherot đã có ngày thi đấu không thể quên khi khiến Lehecka nếm trái đắng.

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/lich-thi-dau-tennis-paris-masters-2026-moi-nha...

-02/11/2026 09:48 AM (GMT+7)
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