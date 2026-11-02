Lịch thi đấu tennis Paris Masters 2026 mới nhất
Paris Masters 2026 diễn ra từ ngày 2/11 tại La Défense Arena, Paris (Pháp), trên mặt sân cứng trong nhà. Giải ATP Masters 1000 quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, hứa hẹn những cuộc đua hấp dẫn tới chức vô địch.
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Tứ kết
Lịch thi đấu Bán kết
nuno-vs-alex
Nuno Borges
0
Alex Molcan
2
20:55
01/11
adolfo-daniel-vs-lorenzo
Adolfo Daniel Vallejo
1
Lorenzo Sonego
2
20:40
01/11
sebastian-vs-tomas
Sebastian Baez
0
Tomas Machac
2
18:55
01/11
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|10,450
|16
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|9,750
|19
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|5,610
|17
(Chung kết Basel Open) Vacherot đã có ngày thi đấu không thể quên khi khiến Lehecka nếm trái đắng.
Theo QH ([Tên nguồn])