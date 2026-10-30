Đỉnh cao tứ kết tennis ATP 500: Alcaraz gặp thử thách lớn, tân số 1 thế giới Zverev ra oai

* Trận đấu có sự góp mặt của Alcaraz sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp.

Tommy Paul - Carlos Alcaraz: Khoảng 21h, 30/10 (Tứ kết đơn nam Vienna Open 2026)

Alcaraz tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Vienna Open 2026 bằng cuộc chạm trán Tommy Paul ở tứ kết. Tay vợt Tây Ban Nha chiếm ưu thế rõ rệt về thành tích đối đầu, nhưng phong độ ổn định của đối thủ người Mỹ hứa hẹn tạo ra trận đấu không dễ dàng trên mặt sân cứng trong nhà.

Cơ hội lớn vào bán kết Vienna nhưng tay vợt Alcaraz (bên trái) không được phép chủ quan

Paul đang thể hiện phong độ tích cực trong giai đoạn cuối mùa. Ở vòng 2, tay vợt Mỹ chỉ mất 48 phút để đánh bại Luciano Darderi với tỷ số áp đảo 6-1, 6-1. Trước đó, Paul cũng vào tứ kết Shanghai Masters và bán kết Lyon Open. Lối chơi chắc chắn, khả năng di chuyển linh hoạt cùng những cú đánh cuối sân có độ ổn định cao là cơ sở để anh gây áp lực lên Alcaraz.

Ở chiều ngược lại, Alcaraz phải trải qua trận đấu căng thẳng hơn dự kiến trước Nikoloz Basilashvili. Hạt giống số 2 thắng nhanh 6-1 ở set đầu, nhưng gặp nhiều khó khăn trong set hai khi đối thủ liên tục phản công. Alcaraz cuối cùng vẫn giành chiến thắng 7-6(11), sau khi Basilashvili bỏ lỡ tổng cộng 4 cơ hội giành set point.

Alcaraz đang dẫn Paul 7-2 trong thành tích đối đầu và thắng cả 6 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán trên mặt sân cứng trong nhà. Paul có khả năng duy trì nhịp độ và hạn chế sai sót, trong khi Alcaraz sở hữu sự đa dạng trong cách triển khai tấn công. Nếu cải thiện khả năng giao bóng và tránh những thời điểm mất tập trung, tay vợt Tây Ban Nha vẫn nắm lợi thế lớn.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-1.

Alexander Zverev - Arthur Fery: Khoảng 23h30, 30/10 (Tứ kết đơn nam Vienna Open 2026)

Zverev đang có thêm động lực lớn tại Vienna Open 2026 sau khi lần đầu tiên trong sự nghiệp vươn lên vị trí số 1 thế giới. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Đức là Arthur Fery, hiện tượng của giải đấu sau chiến thắng ấn tượng trước Lorenzo Musetti. Tuy nhiên, khoảng cách về kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn nghiêng đáng kể về phía Zverev.

Tân số 1 thế giới Zverev (bên trái) quyết khẳng định vị thế trước hiện tượng Arthur Fery (bên phải)

Zverev giành vé vào tứ kết bằng chiến thắng 6-4, 7-5 trước Tallon Griekspoor. Tay vợt Đức phát huy hiệu quả những cú giao bóng, kiểm soát tốt các loạt bóng bền và không để đối thủ có nhiều cơ hội phản công. Từng đăng quang Vienna năm 2021, Zverev đang cho thấy sự tự tin khi thi đấu trên mặt sân cứng trong nhà, nơi những cú giao bóng uy lực và khả năng tấn công từ cuối sân phát huy tối đa hiệu quả.

Trong khi đó, Fery vừa tạo bất ngờ lớn khi loại Musetti với tỷ số 6-4, 5-7, 6-4. Tay vợt 24 tuổi thể hiện bản lĩnh khi bị dẫn break trong set quyết định nhưng vẫn ngược dòng thành công. Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của Fery, song thử thách phía trước khó khăn hơn rất nhiều.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại bán kết Wimbledon năm nay, khi Zverev thắng thuyết phục 7-6(0), 6-2, 6-4. Sự chênh lệch về khả năng giao bóng, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và tính ổn định khiến Fery khó tạo thêm bất ngờ. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Zverev nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và giành vé vào bán kết.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0.

Holger Rune - Valentin Vacherot: Khoảng 20h, 30/10 (Tứ kết đơn nam Basel Open 2026)

Rune và Vacherot đều đang trải qua tuần thi đấu đầy ấn tượng tại Basel, nhưng cũng phải tiêu tốn nhiều thể lực để giành quyền vào tứ kết. Cuộc tái đấu giữa hai tay vợt hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đều có những lý do riêng để hướng tới chiến thắng trên mặt sân cứng trong nhà.

Rune (bên trái) tái đấu Vacherot (bên phải), màn so tài cân não tại Basel hứa hẹn tiếp tục kéo dài đến set quyết định

Rune vừa vượt qua Hubert Hurkacz sau ba set đấu kịch tính. Tay vợt Đan Mạch để thua set đầu nhưng nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, trước khi giành chiến thắng trong loạt tie-break quyết định. Kết quả này tiếp tục mang lại sự tự tin cho Rune trong quá trình tìm lại phong độ sau chấn thương gân Achilles nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một năm. Khả năng tấn công mạnh mẽ từ cuối sân và tinh thần thi đấu quyết liệt vẫn là những vũ khí đáng chú ý của cựu tay vợt hàng đầu thế giới.

Ở phía đối diện, Vacherot vừa tạo dấu ấn lớn khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Jodar cũng sau ba set, với chiến thắng trong loạt tie-break cuối cùng. Dù không vượt trội ở nhiều thống kê chuyên môn, tay vợt Monaco lại thể hiện sự lì lợm trong những thời điểm quyết định, đặc biệt là khả năng cứu các break point quan trọng.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Shanghai Masters hơn một năm trước, khi Vacherot giành chiến thắng sau ba set. Kết quả này giúp đại diện Monaco có thêm cơ sở tự tin, nhưng Rune hiện đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Với phong độ của cả hai, khả năng trận đấu tiếp tục kéo dài là rất đáng chú ý.

Dự đoán kết quả: Rune thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 30/10