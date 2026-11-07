Nico Paz càng đá càng hay, phong cách chơi giống Messi đến đâu?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hamburger SV vs Borussia M'gladbach
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Venezia vs Udinese
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Toulouse vs Strasbourg
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Everton vs Coventry City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Sevilla vs Alavés
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Ninh Bình vs Bắc Ninh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
RB Leipzig vs Augsburg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Borussia Dortmund vs Elversberg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Hull City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Auxerre vs Paris FC
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Troyes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Troyes - TRO Troyes
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nico Paz càng đá càng hay, phong cách chơi giống Messi đến đâu?

Sự kiện: Serie A 2026-27 Cup C1 - Champions League 2026/27

Nico Paz tiếp tục tỏa sáng với trong chiến thắng của Como tại Champions League đêm qua. Những so sánh anh với siêu sao Lionel Messi cũng vì thế mà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

     

Nico Paz càng đá càng hay

Nico Paz tiếp tục gây ấn tượng trong chiến thắng 9-1 của Como trước Lens tại Champions League ngày 4/11. Tiền vệ người Argentina ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần chỉ trong 58 phút thi đấu.

Phong độ thăng hoa cùng lối chơi giàu kỹ thuật khiến cầu thủ 22 tuổi ngày càng được so sánh với Lionel Messi.

Nico Paz càng đá càng hay, phong cách chơi giống Messi đến đâu? - 1

Những thống kê ấn tượng của Nico Paz

Sau 4 trận Champions League mùa 2026/27, Paz ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo trong 318 phút thi đấu, trung bình cứ gần 40 phút lại trực tiếp góp công vào 1 bàn thắng.

Tại Serie A, tiền vệ Como có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 9 trận. Anh còn thực hiện 43 cú sút, trong đó 12 lần trúng đích, cùng 18 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 88,9%.

Khả năng tạo đột biến của Paz cũng rất ấn tượng. Anh có 18 pha rê bóng thành công tại Serie A và 17 lần tại Champions League. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn ở giải vô địch Italia mới đạt khoảng 7%, điều anh vẫn cần cải thiện.

Giống Messi ở kỹ thuật chân trái và khả năng sáng tạo

Điểm tương đồng dễ nhận ra nhất giữa Paz và Messi nằm ở cách sử dụng chân trái. Cả 2 đều thích nhận bóng bên cánh phải, sau đó ngoặt vào trung lộ để dứt điểm hoặc thực hiện đường chuyền quyết định.

Paz cũng có khả năng giữ bóng sát chân, đổi hướng nhanh và vượt qua đối thủ trong không gian hẹp. Thay vì chỉ dựa vào tốc độ, anh thường sử dụng những nhịp chạm ngắn, động tác giả và khả năng xoay người để thoát khỏi sự truy cản.

Nico Paz càng đá càng hay, phong cách chơi giống Messi đến đâu? - 2

Một nét giống Messi khác là sự khó đoán trong các pha tấn công. Paz có thể tự mình đột phá, tung cú sút hoặc chuyền bóng cho đồng đội. Anh thường xuyên di chuyển giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương để tìm khoảng trống, thay vì cố định ở một vị trí.

Những phẩm chất ấy giúp Paz đảm nhiệm đồng thời vai trò tổ chức tấn công và ghi bàn trong hệ thống của HLV Cesc Fàbregas.

Khác biệt nằm ở thể hình và khả năng tranh chấp

Dù mang nhiều nét tương đồng với Messi, Paz sở hữu những lợi thế riêng. Với chiều cao 1,85 m, anh có thể dùng thể hình để che chắn bóng và tranh chấp với hậu vệ.

Tại Serie A, tiền vệ Argentina thắng 58 trong 100 pha tranh chấp, thực hiện 24 pha tắc bóng. Anh còn tích cực tham gia pressing, tìm cách giành lại quyền kiểm soát ngay khi Como mất bóng.

Trong chiến thắng 4-1 trước MU hồi tháng 10, Paz từng cướp bóng từ Carlos Baleba, dẫn bóng gần 25 m rồi ghi bàn. Tình huống này thể hiện khả năng kết hợp giữa tranh chấp, tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Fàbregas đang giúp Paz ngày càng toàn diện

Sự trưởng thành của Paz đã được thể hiện qua nhiều mùa giải. Tại Serie A 2024/25, anh ghi 6 bàn và có 8 kiến tạo. Sang mùa 2025/26, tiền vệ này nâng thành tích ghi bàn lên 12 pha lập công sau 35 lần ra sân.

Dưới sự dẫn dắt của Fàbregas, Paz được trao quyền tự do sáng tạo nhưng vẫn phải tuân thủ yêu cầu chiến thuật. Anh có thể chơi như một số 10, bó vào trong từ cánh phải hoặc di chuyển gần tiền đạo để tìm cơ hội dứt điểm.

Đáng kể, Paz còn có cơ hội học hỏi trực tiếp từ Messi ở đội tuyển Argentina. Trong chiến thắng 3-0 trước Benin ngày 6/10, chính Messi kiến tạo để đàn em ghi bàn bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm.

Ở tuổi 22, Nico Paz chưa thể so sánh với Messi về đẳng cấp và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khả năng rê bóng, tư duy sáng tạo cùng sự linh hoạt trong tấn công đang giúp anh trở thành một trong những tiền vệ trẻ đáng xem tại châu Âu.

Nico Paz đang biến Como thành thế lực mới của Serie A như thế nào?
Nico Paz đang biến Como thành thế lực mới của Serie A như thế nào?

Nico Paz tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Como ngược dòng thắng Torino 3-1, qua đó giữ vững vị trí thứ 4 Serie A 2026/27 với...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Công Nghệ ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/nico-paz-cang-da-cang-hay-phong-cach-choi-giong-mess...

-06/11/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN