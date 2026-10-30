Djokovic thua sốc ở Basel Open, nguy cơ lỡ ATP Finals sau 18 lần tham dự

Djokovic gục ngã sau hơn 2 giờ thi đấu căng thẳng

Ngày thứ Năm, Novak Djokovic bất ngờ để thua Jan-Lennard Struff với tỷ số 6-7, 7-5, 7-6 tại vòng 2 Basel Open. Trận đấu kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, với thế trận giằng co và sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai tay vợt.

Struff, hiện đứng thứ 27 thế giới, lựa chọn lối chơi tấn công chủ động trước Djokovic. Tay vợt 36 tuổi người Đức cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống giao bóng, đặc biệt khi ghi tới 27 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace).

Đáng chú ý, Struff kết thúc trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ngay ở điểm quyết định, qua đó giành chiến thắng và đoạt vé vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Nuno Borges.

Chiến thắng tại Basel mang ý nghĩa đặc biệt với Jan-Lennard Struff. Trước cuộc đối đầu này, tay vợt người Đức đã toàn thua trong cả 8 lần gặp Djokovic.

Cơ hội dự ATP Finals của Djokovic ngày càng thu hẹp

Thất bại tại Basel khiến Djokovic tiếp tục đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Race to Turin. Trong khi đó, mùa giải chỉ còn giải Paris Masters trước khi ATP Finals khởi tranh tại Turin (Italia).

ATP Finals là giải đấu cuối mùa dành cho 8 tay vợt có thành tích tốt nhất trong năm. Vì vậy, Djokovic cần đạt kết quả đủ tốt tại Paris Masters nếu muốn giành quyền tham dự.

Trước đó, việc Rafael Jodar bị loại cũng mở ra cơ hội để Djokovic cải thiện thứ hạng. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Race to Turin. Tuy nhiên, thất bại trước Struff khiến cơ hội vượt lên của Djokovic trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Nếu không thể giành vé tham dự giải đấu năm nay, Djokovic sẽ bỏ lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục mới về số lần góp mặt tại ATP Finals. Hiện tại, anh đang có 18 lần tham dự, ngang bằng thành tích của Roger Federer. Việc giành thêm một suất sẽ giúp tay vợt Serbia độc chiếm kỷ lục với 19 lần góp mặt.

Djokovic vẫn duy trì chuỗi 21 mùa giải có ít nhất 20 chiến thắng

Trước thất bại trước Struff, Djokovic đã khởi đầu giải Swiss Indoors bằng chiến thắng trước tay vợt người Pháp Ugo Humbert ở vòng đấu đầu tiên hôm thứ Tư. Anh vượt qua đối thủ sau 3 set.

Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ 20 của Djokovic ở cấp độ các giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp trong năm 2026. Đáng chú ý, đây cũng là mùa giải thứ 21 liên tiếp anh đạt được cột mốc ít nhất 20 chiến thắng.

Sau trận thắng Humbert, Djokovic từng thừa nhận bản thân dự đoán sẽ chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất khi phải đối mặt với một nhánh đấu khó. Anh cho biết mình "đã dự đoán sẽ có đôi chút cảm giác thiếu nhịp thi đấu trong một nhánh đấu khó".

Dù vậy, thất bại trước Struff tại Basel đã khiến hành trình hướng đến ATP Finals của Djokovic trở nên khó khăn hơn. Paris Masters sẽ là cơ hội cuối cùng để tay vợt Serbia cạnh tranh một vị trí trong nhóm 8 người dẫn đầu Race to Turin.