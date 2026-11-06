Người đẹp golf tự tay đăng ảnh nhạy cảm trong phòng tắm

Người đẹp golf Katie Sigmond tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh táo bạo trong bồn tắm. Sở hữu 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram, mỹ nhân 24 tuổi khiến người hâm mộ bàn tán sôi nổi, đồng thời thu hút sự quan tâm bởi những thay đổi trong hoạt động sáng tạo nội dung.

Sigmond gây chú ý với loạt ảnh táo bạo trong bồn tắm, thu hút sự quan tâm của 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram

Mỹ nhân golf gây sốt với loạt ảnh trong phòng tắm

Theo tờ The Sun ngày 4/11, Katie Sigmond vừa đăng tải những bức ảnh chụp trong bồn tắm đầy bọt lên tài khoản Instagram cá nhân, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong loạt ảnh, người đẹp Mỹ lựa chọn phong cách chụp hình táo bạo, sử dụng bọt xà phòng và bàn tay để che chắn cơ thể. Đây là một trong những bộ ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân của Sigmond, người vốn nổi tiếng với những nội dung thời trang, làm đẹp và phong cách sống trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Sigmond còn đăng dòng trạng thái thông báo đã trở lại California, đồng thời hướng người theo dõi đến trang web cá nhân.

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại những lời khen dành cho ngoại hình và thần thái của cô. Một tài khoản nhận xét người đẹp "xinh đẹp và quyến rũ", trong khi người khác ví cô như một nữ thần.

Những phản ứng này tiếp tục cho thấy sức hút của Sigmond, dù nội dung cô đăng tải hiện không còn tập trung nhiều vào golf như trước.

Từ người đẹp sân golf đến ngôi sao mạng xã hội

Sinh năm 2002, Katie Sigmond là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Mỹ, được biết đến với các video tập luyện thể thao, đặc biệt là những buổi thực hành kỹ thuật đánh golf.

Khác với các nữ golfer chuyên nghiệp thi đấu trên LPGA Tour, Sigmond nổi tiếng chủ yếu nhờ hoạt động sáng tạo nội dung. Cô từng gây chú ý khi kết hợp những video chơi golf với hình ảnh thời trang và sinh hoạt thường ngày.

Với 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram, Sigmond sở hữu lượng khán giả đáng kể. Các bài đăng của cô thường thu hút sự quan tâm không chỉ từ người yêu golf mà còn từ cộng đồng yêu thích thời trang và giải trí.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những video tập golf xuất hiện ít hơn, nhường chỗ cho các bộ ảnh mang phong cách cá nhân táo bạo.

Từng nổi tiếng với những video chơi golf, người đẹp Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nội dung riêng trên nền tảng số

Chuyển hướng kinh doanh nội dung riêng

Một chi tiết hậu trường đáng chú ý là sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh của Sigmond.

Theo The Sun, người đẹp 24 tuổi từng đăng tải nội dung trên nền tảng dành cho người trưởng thành, nhưng sau đó chuyển trọng tâm sang những kênh khác, trong đó có trang web cung cấp nội dung trả phí của riêng mình.

Việc giới thiệu trang web cá nhân ngay trong bài đăng mới cho thấy Sigmond tiếp tục tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để phát triển hoạt động kinh doanh nội dung số.

Trước đó, cô cũng từng gây chú ý với những bộ ảnh táo bạo thực hiện trên bãi biển và trong chuyến du lịch tại Italia.