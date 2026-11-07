HLV Jesus "không hề hay biết" Ronaldo quyết định giã từ ĐT Bồ Đào Nha

“Tiếp thu những lời Ronaldo từng nói...”

HLV Jesus: “Trong danh sách triệu tập lần này, có 7 cầu thủ mới. Chúng tôi muốn ghi nhận và đánh giá cao phong độ mà họ đã thể hiện tại các CLB chủ quản, bởi chúng tôi cho rằng những màn trình diễn đó xứng đáng giúp họ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Năm trong số này trước đây từng khoác áo đội U21.

Tiếp thu những lời Cris [Ronaldo] từng nói, chúng tôi muốn đặt trọng tâm vào công cuộc trẻ hóa và tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây cũng là định hướng mà chúng tôi dựa vào để xây dựng danh sách triệu tập lần này”.