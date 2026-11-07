HLV Jesus "không hề hay biết" Ronaldo quyết định giã từ ĐT Bồ Đào Nha
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/11, HLV Jorge Jesus của Bồ Đào Nha cho biết ông chỉ biết tin Cristiano Ronaldo giã từ sự nghiệp ĐTQG cùng thời điểm với tất cả mọi người.
HLV Jesus: “Trong danh sách triệu tập lần này, có 7 cầu thủ mới. Chúng tôi muốn ghi nhận và đánh giá cao phong độ mà họ đã thể hiện tại các CLB chủ quản, bởi chúng tôi cho rằng những màn trình diễn đó xứng đáng giúp họ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Năm trong số này trước đây từng khoác áo đội U21.
Tiếp thu những lời Cris [Ronaldo] từng nói, chúng tôi muốn đặt trọng tâm vào công cuộc trẻ hóa và tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây cũng là định hướng mà chúng tôi dựa vào để xây dựng danh sách triệu tập lần này”.
HLV Jesus: “Những gì đã xảy ra trong quá khứ không phải điều tôi quan tâm ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, tôi tin Ronaldo có thể trở lại và đã dự định triệu tập cậu ấy để hai bên có thể trò chuyện. Tuy nhiên, tôi phải tôn trọng quyết định của Ronaldo. Cậu ấy cho rằng thời điểm chia tay đội tuyển đã đến. Dù sớm hay muộn, điều đó cũng sẽ xảy ra và Ronaldo nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định.
Tôi phải tôn trọng lựa chọn ấy, đồng thời không bao giờ quên những gì Ronaldo đã đóng góp và vẫn đang đại diện cho bóng đá Bồ Đào Nha. Cậu ấy là biểu tượng, là hình mẫu cho những cầu thủ trẻ đang bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, đây là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt và cần được xem xét riêng rẽ. Tôi chắc chắn sẽ luôn gắn liền với quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo”.
HLV Jesus: “Tôi biết được quyết định này cùng thời điểm với tất cả các bạn, sau khi Ronaldo đăng tải video và thông cáo. Trước thời điểm đó, tôi hoàn toàn không hề hay biết cậu ấy có ý định chia tay đội tuyển. Ronaldo vẫn thi đấu, ghi bàn và là một trong những cầu thủ nằm trong những lựa chọn của tôi”.
HLV Jesus: “Tôi đã không cố gắng liên lạc với Ronaldo. Trong 4 năm hợp đồng của tôi với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), tôi chắc chắn sẽ được nhắc đến như người gắn liền với thời điểm Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia.
Nếu không phải ở đợt triệu tập lần này thì có thể là lần tiếp theo, khi cậu ấy cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến. Đó hoàn toàn là quyết định của Ronaldo. Chuyện này có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong chiến dịch Nations League.
Tôi chắc chắn sẽ luôn gắn liền với quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo. Trừ khi đến năm 2030, cậu ấy vẫn còn nghĩ đến việc tiếp tục thi đấu”.
HLV Jesus: “Nếu tôi vừa nói rằng mình dự định triệu tập Ronaldo, điều đó có nghĩa là tôi tin Ronaldo sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong chiến dịch Nations League này.
Tôi không hề có bất kỳ sự bất mãn nào. Tại sao ư? Bởi mọi quyết định của tôi đều được đưa ra vì lợi ích của tập thể. Trên cương vị HLV, tôi luôn cố gắng bảo vệ những gì mà tôi cho là tốt nhất cho toàn đội. Tôi hoàn toàn thanh thản với những quyết định của mình”.
HLV Jesus: “Điều đó các bạn phải hỏi chính cậu ấy. Tôi không chắc chắn về những lý do đằng sau quyết định này. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là Ronaldo đã làm việc cùng tôi trong một năm, chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc tại CLB nơi cả hai từng gắn bó, cùng nhau giành chức vô địch và tôi tôn trọng quyết định mà cậu ấy đưa ra.
Trong những năm tới, nếu tiếp tục làm việc cùng nhau, tôi vẫn luôn tính đến sự hiện diện của Ronaldo. Tôi không thể giải thích những lý do khiến cậu ấy đưa ra quyết định này. Ronaldo biết rằng thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia cũng đã đến gần và việc lựa chọn thời điểm thực hiện điều đó hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Chắc chắn Ronaldo sẽ giải thích về những lý do này rõ ràng hơn tôi”.
HLV Jesus: “Tôi không liên lạc với Ronaldo vì dự định triệu tập cậu ấy. Khi đó, tôi sẽ có cơ hội trò chuyện trực tiếp với cậu ấy. Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn hoàn toàn như trước. Nhiệm vụ của Bồ Đào Nha là giành chiến thắng. Việc Ronaldo không còn là thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha không khiến trách nhiệm của chúng tôi tăng lên hay giảm đi. Những yêu cầu và tiêu chuẩn đặt ra vẫn không thay đổi”.
HLV Jesus: “Không... Có thể mọi chuyện đã diễn ra hơi vội vàng, nhưng không phải vì tôi. Cậu ấy vốn đã nghĩ đến thời điểm này trong đầu. Dù được triệu tập thêm một lần hay ít hơn một lần, khoảnh khắc đó rồi cũng sẽ đến. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian tôi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tôi không cảm thấy mình có lỗi trong quyết định chia tay đội tuyển của cậu ấy. Tôi tôn trọng lựa chọn của Ronaldo cũng như những gì cậu ấy đã xây dựng trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha.
Trong suốt một năm rưỡi qua, chúng tôi đã xây dựng được một tình bạn bền chặt. Xét trên phương diện bóng đá, giờ đây cậu ấy đã đưa ra một quyết định khác và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó”.
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Danh sách triệu tập đội tuyển Bồ Đào Nha cho hai trận đấu với Đan Mạch (15/11) và Xứ Wales (18/11) tại Nations League:
Thủ môn: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) và Samuel Soares (Benfica).
Hậu vệ: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (MU), Alberto Costa (FC Porto), Rúben Dias (Man City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), Antonio Silva (Bournemouth) và Nuno Tavares (Lazio).
Tiền vệ: Ruben Neves (Al Hilal), Joao Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (MU) và Bernardo Silva (Real Madrid).
Tiền đạo: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincao (Al Ahli), Rafael Leao (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), Joao Felix (Al Nassr), Goncalo Ramos (AC Milan), Fabio Silva (Dortmund) và Gustavo Varela (Monza).
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