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Carrick tuyên bố MU đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ

Sự kiện: Manchester United Aston Villa Premier League 2026-27

HLV Michael Carrick đã trả lời phỏng vấn truyền thông trong buổi họp báo trước trận MU gặp Aston Villa ở vòng 10 Premier League vào lúc 23h30 ngày 8/11.

   

Diễn biến
Carrick nói về Sir Alex Ferguson

“Còn điều gì về ông ấy mà chúng ta chưa từng nhắc đến? Đây là cột mốc rất đáng để ăn mừng: tròn 40 năm kể từ ngày ông đến MU. Những ảnh hưởng và tất cả những gì ông đã thúc đẩy tại CLB trong thời gian dẫn dắt đội bóng thực sự phi thường. Có lẽ hiện tại tôi còn giữ mối quan hệ gần gũi với ông ấy hơn cả thời điểm mình còn thi đấu”.

Carrick tuyên bố MU đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ - 1

Carrick nói về chiến thắng trước Roma

“Chúng tôi cần tận dụng kết quả đó để tiếp tục tiến lên. Đó là một đêm thi đấu tuyệt vời, nhưng chỉ mang ý nghĩa của một trận đấu đơn lẻ. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ đối với tất cả chúng tôi, nhưng đến lúc này, MU vẫn chưa đạt được thành tựu nào. Chúng tôi cần biến chiến thắng ấy thành động lực để tiếp tục tiến về phía trước”.

Carrick nói về màn trình diễn của MU

“Khi xem lại trận đấu với Roma, tôi thấy hiệp một không tệ như mọi người nghĩ. Có một số thời điểm chúng tôi để lộ những khoảng trống và cần khắc phục điều đó. Hiệp một trong trận gặp Chelsea cũng diễn ra rất tốt. MU đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ, không còn nghi ngờ gì về điều đó, và chúng tôi cần tiếp tục phát huy”.

Carrick tuyên bố MU đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ - 2

Carrick nói về tinh thần tập thể của MU

“Đó là phản ứng tích cực, nhưng không có nghĩa chúng tôi đột nhiên trở nên quá tự tin hay tự mãn. Tôi hiểu rõ các cầu thủ có thể làm được những gì. Chỉ là thời gian gần đây, chúng tôi chưa thể hiện được điều đó đủ nhiều. Các cầu thủ đã tập luyện rất tốt và tôi không nói điều này chỉ để nói cho có”.

Carrick nói về việc tái lập những tiêu chuẩn thành công trong quá khứ

“Bạn phải xây dựng đội bóng từng bước, nhìn nhận thực tế và đánh giá mọi thứ một cách đúng đắn. Thành công sẽ không thể đến chỉ sau một sớm một chiều”.

Carrick cập nhật tình hình lực lượng MU

“Về trường hợp của Carlos (Baleba), chúng tôi vẫn chưa có thông tin chắc chắn, nhưng cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần”.

Baleba được thay ra ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp trong chiến thắng ngược dòng của MU trước Roma tại Champions League hồi giữa tuần. Tiền vệ này ôm vùng gân kheo sau một pha bứt tốc đưa bóng vào vòng cấm đối phương.

Carrick tuyên bố MU đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ - 3

Carrick cập nhật tình hình của Dorgu

“Dorgu đã trở lại tập luyện một chút, nhưng khối lượng vẫn còn rất hạn chế. Chúng tôi cần kiên nhẫn với cậu ấy”.

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Anh - Croatia 13.11

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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
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MU muốn thắng Aston Villa, HLV Carrick phải làm theo 3 cách này
MU muốn thắng Aston Villa, HLV Carrick phải làm theo 3 cách này

Tờ The Sun đưa ra 3 ba lời khuyên dành cho HLV Carrick trước cuộc chiến với Aston Villa vào cuối tuần này (23h30, 8/11).

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/carrick-tuyen-bo-mu-dang-cho-thay-nhung-dau...

-07/11/2026 01:42 AM (GMT+7)
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