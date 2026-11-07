Carrick tuyên bố MU đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ

Carrick cập nhật tình hình lực lượng MU

“Về trường hợp của Carlos (Baleba), chúng tôi vẫn chưa có thông tin chắc chắn, nhưng cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần”.

Baleba được thay ra ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp trong chiến thắng ngược dòng của MU trước Roma tại Champions League hồi giữa tuần. Tiền vệ này ôm vùng gân kheo sau một pha bứt tốc đưa bóng vào vòng cấm đối phương.