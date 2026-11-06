Đỉnh cao tennis Paris Masters: Alcaraz quyết đấu Fritz, Shelton chạm trán kình địch

Fritz - Alcaraz: Khoảng 1h, 7/11 (Tứ kết đơn nam Paris Masters)

Carlos Alcaraz đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Paris Masters 2026, nhưng tay vợt Tây Ban Nha sẽ phải vượt qua thử thách đáng gờm mang tên Taylor Fritz ở tứ kết. Cuộc đối đầu trên mặt sân cứng trong nhà hứa hẹn hấp dẫn khi Fritz còn nguyên khát vọng giành vé dự ATP Finals.

Alcaraz có lợi thế đối đầu và thể lực trước cuộc chạm trán Fritz

Fritz vừa có màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Arthur Fils 6-3, 6-4 ở vòng 3. Tay vợt Mỹ tung ra 14 cú ace, đạt tỷ lệ giao bóng một thành công 77% và không phải đối mặt bất kỳ break point nào. Đây cũng là chiến thắng thứ 100 của anh tại hệ thống Masters 1000.

Phong độ ấy mang đến sự tự tin cho Fritz, nhất là khi anh cần ít nhất một suất vào chung kết Paris Masters để duy trì hy vọng góp mặt tại ATP Finals. Tuy nhiên, việc từng gặp vấn đề ở cánh tay trong những trận trước đó vẫn là điều đáng lưu tâm.

Phía bên kia lưới, Alcaraz có lợi thế đáng kể về thể lực. Sau chiến thắng 7-6, 6-3 trước Alex Michelsen, tay vợt số 3 thế giới được vào thẳng tứ kết do Matteo Berrettini rút lui vì chấn thương.

Điểm mấu chốt nằm ở khả năng trả giao bóng của Alcaraz. Fritz có thể kiểm soát những pha bóng ngắn bằng cú giao bóng uy lực và thuận tay tấn công, nhưng Alcaraz vượt trội về tốc độ, khả năng phòng ngự phản công và sự đa dạng trong xử lý bóng.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Alcaraz với 6 chiến thắng sau 7 lần gặp nhau. Dù Fritz đủ sức tạo ra một set đấu giằng co, sự toàn diện và thể lực sung mãn giúp ngôi sao Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Fritz 2-1.

Shelton - Tommy Paul: Khoảng 20h, 6/11 (Tứ kết đơn nam Paris Masters)

Ben Shelton và Tommy Paul sẽ tạo nên cuộc nội chiến hấp dẫn của quần vợt Mỹ tại tứ kết Paris Masters 2026. Dù Shelton được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và thành tích mùa giải, phong độ hiện tại của Paul khiến cuộc đối đầu trở nên khó lường.

Shelton và Paul hứa hẹn tạo ra trận đấu khó lường tại Paris Masters

Shelton vừa trải qua trận đấu đầy vất vả trước Arthur Rinderknech ở vòng 3. Tay vợt Mỹ phải ngược dòng thắng 3-6, 6-4, 7-6, cho thấy bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Sở hữu cú giao bóng trái tay uy lực cùng khả năng tấn công bùng nổ, Shelton đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân cứng trong nhà.

Trong khi đó, Paul đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận tại Paris mà không để thua set nào. Sau khi vượt qua Holger Rune và Daniel Merida, anh tiếp tục đánh bại Quentin Halys 7-6, 6-4 để tiến vào tứ kết.

Điểm mạnh của Paul nằm ở khả năng di chuyển linh hoạt, trả giao bóng ổn định và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đây sẽ là những vũ khí quan trọng để hạn chế sức mạnh của Shelton.

Lịch sử đối đầu đang cân bằng 2-2, với cả bốn cuộc chạm trán trước đây đều diễn ra trên sân cứng. Paul thắng lần gặp gần nhất tại Dallas năm 2024.

Shelton sở hữu sức mạnh và khả năng tạo đột biến nhỉnh hơn, nhưng Paul có lợi thế về sự ổn định và phong độ hiện tại. Trận đấu nhiều khả năng xuất hiện những set giằng co, thậm chí phải phân định bằng tie-break.

Dự đoán kết quả: Paul thắng Shelton 2-1.

Lịch thi đấu tứ kết tennis Paris Masters