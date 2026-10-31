Đỉnh cao bán kết tennis ATP 500: Đại chiến Alcaraz - Medvedev, Zverev quyết đấu De Minaur

Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz: Khoảng 21h, 31/10 (Bán kết Vienna Open 2026)

Medvedev đối đầu Alcaraz trong trận bán kết đáng chú ý giữa hai cựu số 1 thế giới. Tay vợt Nga đang duy trì phong độ ấn tượng với 18 chiến thắng trong 20 trận gần nhất kể từ US Open, đồng thời vừa đánh bại Adrian Mannarino 6-2, 6-3 để giành vé vào bán kết. Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp Medvedev góp mặt ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất tại một giải đấu.

Alcaraz (bên phải) và Medvedev (bên trái) tái ngộ ở bán kết Vienna Open, hứa hẹn màn so tài căng thẳng giữa hai cựu số 1 thế giới

Alcaraz cũng thể hiện sức mạnh khi vượt qua Tommy Paul 6-4, 7-6(2), với tỷ lệ giao bóng một thành công lên tới 82%. Tay vợt Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 24 trận thắng liên tiếp tại các giải ATP 500. Dù dẫn 6-3 trong thành tích đối đầu, Alcaraz đã thua Medvedev ở lần chạm trán gần nhất tại Indian Wells.

Medvedev nổi bật với khả năng phòng thủ, trả giao bóng và những cú trái hai tay ổn định. Tuy nhiên, cú thuận tay thiếu sức nặng so với nhiều đối thủ hàng đầu, cùng vị trí đứng trả giao bóng khá sâu, có thể trở thành điểm yếu để Alcaraz khai thác bằng những pha bỏ nhỏ, lên lưới và điều bóng ngắn. Nếu kéo được Medvedev rời khỏi vạch cuối sân, Alcaraz sẽ có thêm cơ hội kiểm soát thế trận. Với khả năng biến hóa và tạo đột biến tốt hơn, tay vợt Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn, dù khó giành chiến thắng dễ dàng.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-1.

Alexander Zverev - Alex de Minaur: Khoảng 23h, 31/10 (Bán kết Vienna Open 2026)

Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành vé vào bán kết sau chiến thắng áp đảo 6-0, 6-2 trước Arthur Fery. Đây là trận đấu đầu tiên của tay vợt Đức kể từ khi lần đầu vươn lên vị trí số 1 thế giới. Khả năng giao bóng mạnh, kiểm soát cuối sân và những cú đánh uy lực giúp Zverev tạo khác biệt rõ rệt ở vòng đấu trước.

Zverev (bên phải) đối đầu De Minaur (bên trái), hứa hẹn trận đấu nảy lửa

Đối thủ tiếp theo của anh là De Minaur, người vừa vượt qua Matteo Berrettini với tỷ số 7-6(4), 6-2. Tay vợt Australia thể hiện bản lĩnh khi cứu set point trong set đầu, trước khi tăng tốc để kết thúc trận đấu. Sở trường di chuyển, phòng thủ và phản công nhanh giúp De Minaur có thể gây khó khăn cho những đối thủ thiên về sức mạnh.

Dù vậy, Zverev đang chiếm ưu thế với 6 chiến thắng sau 10 lần đối đầu. Anh cũng vừa đánh bại De Minaur 6-4, 6-4 tại tứ kết Shanghai Masters cách đây vài tuần. Khả năng giao bóng và sức nặng trong các pha bóng cuối sân là lợi thế đáng kể của tay vợt Đức, đặc biệt trên mặt sân cứng trong nhà. Nếu duy trì được độ ổn định, Zverev có nhiều cơ hội kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Hai trận bán kết ATP 500 Basel Open Jiri Lehecka - Jan-Lennard Struff: Khoảng 23h, 31/10 (Bán kết Basel Open 2026) Lehecka đang thể hiện phong độ ổn định tại Basel khi lần lượt vượt qua Stan Wawrinka, Daniel Altmaier và Jerome Kym. Chiến thắng 6-4, 6-2 trước Kym giúp tay vợt CH Czech tiến vào bán kết mà không gặp nhiều trở ngại. Phía bên kia, Struff cũng gây ấn tượng khi đánh bại Novak Djokovic rồi vượt qua Nuno Borges 6-2, 6-3. Tuy nhiên, thử thách lần này khó khăn hơn khi tay vợt Đức đã thua cả ba lần đối đầu Lehecka trước đây, trong đó có cuộc chạm trán tại Rome năm nay. Struff có giao bóng mạnh và đang chơi đầy tự tin, nhưng Lehecka sở hữu sự ổn định cùng khả năng điều bóng tốt hơn. Dự đoán: Jiri Lehecka thắng 2-0. Valentin Vacherot - Taylor Fritz: Khoảng 21h, 31/10 (Bán kết Basel Open 2026) Vacherot tiếp tục hành trình ấn tượng tại Basel sau khi đánh bại Rafael Jodar và Holger Rune. Chiến thắng trước Rune cho thấy bản lĩnh của tay vợt Monaco, nhưng anh sẽ phải đối mặt thử thách lớn hơn mang tên Taylor Fritz. Hạt giống người Mỹ đang có phong độ thuyết phục với những chiến thắng trước Rinky Hijikata, Denis Shapovalov và Arthur Fils, dù trận tứ kết gần nhất kết thúc khi đối thủ bỏ cuộc. Fritz sở hữu giao bóng uy lực, khả năng đánh cuối sân ổn định và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn. Anh cũng từng đánh bại Vacherot sau ba set tại vòng một Basel năm ngoái. Vacherot có thể tạo ra thế trận khó chịu, nhưng Fritz vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng và độ ổn định trong các pha bóng. Dự đoán: Taylor Fritz thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 31/10