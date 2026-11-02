Kết quả thi đấu tennis Paris Masters 2026 mới nhất
Paris Masters 2026 khởi tranh ngày 2/11 tại La Defense Arena, Paris (Pháp), với sự góp mặt của 56 tay vợt ở nội dung đơn nam. Cuộc đua tại giải ATP Masters 1000 diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà.
Kết quả Vòng loại cuối
Kết quả Vòng loại 1
lorenzo-vs-hubert
Lorenzo Musetti
-
Hubert Hurkacz
-
17:00
02/11
luciano-vs-rinky
Luciano Darderi
-
Rinky Hijikata
-
17:00
02/11
ignacio-vs-zizou
Ignacio Buse
-
Zizou Bergs
-
17:00
02/11
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|10,450
|16
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|9,750
|19
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|5,610
|17
(Chung kết Basel Open) Vacherot đã có ngày thi đấu không thể quên khi khiến Lehecka nếm trái đắng.
Theo QH ([Tên nguồn])