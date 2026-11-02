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Trận đấu nổi bật

ignacio-vs-zizou
Rolex Paris Masters
Ignacio Buse -
Zizou Bergs -
lorenzo-vs-hubert
Rolex Paris Masters
Lorenzo Musetti -
Hubert Hurkacz -
venus-vs-mary
Prudential Hong Kong Tennis Open
Venus Williams -
Mary Stoiana -
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Rafael Jodar -
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Lorenzo Sonego -
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Rolex Paris Masters
Denis Shapovalov -
Karen Khachanov -

Kết quả thi đấu tennis Paris Masters 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

Paris Masters 2026 khởi tranh ngày 2/11 tại La Defense Arena, Paris (Pháp), với sự góp mặt của 56 tay vợt ở nội dung đơn nam. Cuộc đua tại giải ATP Masters 1000 diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà.

Kết quả Vòng loại cuối

Chủ nhật, ngày 01/11/2026

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 7, ngày 31/10/2026
Lịch thi đấu
lorenzo-vs-hubert
Lorenzo Musetti
-
Hubert Hurkacz
-
17:00
02/11
luciano-vs-rinky
Luciano Darderi
-
Rinky Hijikata
-
17:00
02/11
ignacio-vs-zizou
Ignacio Buse
-
Zizou Bergs
-
17:00
02/11

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 10,450 16
2
Alexander Zverev
 Germany 29 9,750 19
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 5,610 17

Xem thêm Bảng xếp hạng

Video tennis Lehecka - Vacherot: Ngược dòng mãn nhãn (Chung kết Basel Open)
Video tennis Lehecka - Vacherot: Ngược dòng mãn nhãn (Chung kết Basel Open)

(Chung kết Basel Open) Vacherot đã có ngày thi đấu không thể quên khi khiến Lehecka nếm trái đắng.

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/ket-qua-thi-dau-tennis-paris-masters-2026-moi-...

-02/11/2026 09:48 AM (GMT+7)
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