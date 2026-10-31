Nóng rực tennis ATP 500: Zverev thắng áp đảo, vào bán kết Vienna Open

Zverev dễ dàng vào bán kết Vienna Open

Zverev giành chiến thắng áp đảo 6-0, 6-2 trước Arthur Fery. Trận đấu chỉ kéo dài 58 phút khi đối thủ của tay vợt người Đức gặp vấn đề về thể lực. Fery dường như đã gặp trở ngại về thể lực ngay từ game đầu tiên khi đối đầu Zverev. Tay vợt người Đức tận dụng triệt để tình trạng này, duy trì thế trận áp đảo trong suốt trận tứ kết để lần thứ ba góp mặt ở bán kết giải ATP 500 tại Áo.

Với chiến thắng này, Zverev nâng thành tích đối đầu với Fery lên 2-0 trong khuôn khổ ATP. Trước đó, tay vợt người Đức cũng đánh bại đối thủ này ở bán kết Wimbledon.

Zverev lần thứ ba vào bán kết Vienna Open

Zverev đang dần tìm lại phong độ tốt nhất tại Vienna. Trong trận ra quân, anh cứu thành công 4 match point để vượt qua Martin Landaluce, trước khi đánh bại Tallon Griekspoor sau hai set. Chiến thắng trước Griekspoor cũng giúp Zverev chắc chắn vươn lên vị trí số 1 thế giới khi bảng xếp hạng ATP tiếp theo được công bố vào ngày 2/11.

Với tấm vé vào bán kết, Zverev nâng thành tích mùa giải lên 65 chiến thắng và 14 thất bại, đồng thời có lần thứ 12 góp mặt ở bán kết các giải đấu trong năm nay, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác trên ATP Tour.

Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Đức sẽ là hạt giống số 5 Alex De Minaur hoặc Matteo Berrettini. Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán Zverev để tranh tấm vé vào chung kết Vienna Open.

Fritz vào bán kết Basel Open sau khi đối thủ bỏ cuộc

Taylor Fritz giành quyền vào bán kết giải Basel Open sau khi Arthur Fils phải bỏ cuộc vì chấn thương. Tay vợt người Mỹ đang dẫn Fils 6-2, 2-0 sau 45 phút thi đấu ở trận tứ kết thì tay vợt người Pháp quyết định dừng cuộc chơi. Trước đó, Fils đã phải yêu cầu chăm sóc y tế khi tỷ số set đầu đang là 5-2.

Ở tuổi 29, Fritz đang có thành tích 16 thắng, 3 thua tại các giải ATP 500 trong mùa giải năm nay. Đây cũng là lần thứ tư anh góp mặt ở bán kết trong 5 giải đấu thuộc cấp độ này, sau những lần tiến vào vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất tại Dallas, Halle và Washington.

Việc giành vé vào bán kết Basel giúp Fritz cải thiện cơ hội tăng tốc trong cuộc đua giành suất tham dự ATP Finals. Tay vợt người Mỹ hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin, nhưng có thể vươn lên vị trí thứ 10 nếu đăng quang tại Thụy Sĩ.

Dù phải bỏ cuộc ở tứ kết Basel Open, Fils vẫn đang có vị thế thuận lợi trong cuộc đua giành vé tham dự ATP Finals lần đầu tiên. Tay vợt 22 tuổi hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin, hơn Rafael Jodar, người đứng thứ 9 và đang nắm giữ suất cuối cùng dự giải, 316 điểm.

Fils đã giành chức vô địch tại Barcelona và Cincinnati trong năm nay. Giải đấu tiếp theo của anh dự kiến là Rolex Paris Masters trên sân nhà.

Đối thủ của Fritz ở bán kết Basel Open sẽ là Valentin Vacherot, người trước đó vượt qua Holger Rune với tỷ số 6-3, 3-6, 6-3 để lần thứ tư trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải đấu thuộc ATP Tour.