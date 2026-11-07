ĐT Bồ Đào Nha hội quân, Bernardo Silva thay Ronaldo đeo băng đội trưởng

Bernardo Silva tiếp quản băng đội trưởng từ Ronaldo

Ngày 6/11/2026, HLV Jorge Jesus công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập cho hai trận đấu với Đan Mạch và Xứ Wales trong khuôn khổ UEFA Nations League. Sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt khi đây là lần đầu tiên đội tuyển Bồ Đào Nha lên danh sách tập trung sau quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của Cristiano Ronaldo.

Sau 23 năm cống hiến, Ronaldo khép lại hành trình quốc tế với 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Theo công bố của HLV Jorge Jesus, Bernardo Silva sẽ là người kế nhiệm Ronaldo ở vị trí đội trưởng. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid hiện có 115 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và vai trò của Bernardo trong đội hình.

Bên cạnh Bernardo Silva, 4 cầu thủ khác được xác định nằm trong nhóm cán sự, gồm Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes. Thứ tự lựa chọn được dựa trên số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, thể hiện định hướng duy trì tính kế thừa trong phòng thay đồ sau sự ra đi của Ronaldo.

7 gương mặt mới, hướng đến thế hệ kế cận

Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách lần này là sự xuất hiện của 7 cầu thủ mới so với đợt triệu tập trước. Những cái tên được lựa chọn gồm Alberto Costa, António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora và Gustavo Varela.

Trong số đó, Alberto Costa (Porto) và Gustavo Varela (Monza) lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Rodrigo Mora (AS Roma) và Geovany Quenda (Chelsea) cũng là những nhân tố trẻ đáng chú ý, được kỳ vọng sẽ bổ sung sức sáng tạo và tốc độ cho hàng công Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus cho biết việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ xuất phát từ phong độ thực tế tại câu lạc bộ, đồng thời phục vụ mục tiêu đổi mới và xây dựng lực lượng cho tương lai. Ông cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển cần từng bước giúp những gương mặt trẻ thích nghi với triết lý và yêu cầu chiến thuật ở cấp độ quốc tế.

Ở chiều ngược lại, Francisco Conceicao vắng mặt do án treo giò 3 trận của UEFA sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Na Uy. Nuno Mendes không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi Goncalo Inacio không được lựa chọn vì lý do chuyên môn.

Quyết bảo toàn thành tích toàn thắng

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch tại Braga vào 2h45 ngày 15/11, trước khi làm khách trên sân Xứ Wales vào 2h45 ngày 18/11. Đội bóng hiện dẫn đầu bảng A4 với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng và đã chắc suất vào tứ kết. Họ chỉ cần thêm 1 điểm để bảo đảm vị trí dẫn đầu bảng đấu.

2 trận đấu sắp tới không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất vòng bảng Nations League mà còn là phép thử đầu tiên cho Bồ Đào Nha trong giai đoạn hậu Ronaldo. Với Bernardo Silva trên cương vị đội trưởng và sự bổ sung của nhiều cầu thủ trẻ, đội tuyển đang đứng trước một bước chuyển giao quan trọng, hướng đến việc duy trì vị thế cạnh tranh của bóng đá Bồ Đào Nha trên đấu trường quốc tế.