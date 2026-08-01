Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Lịch thi đấu tennis đơn nữ giải Canadian Open 2026 mới nhất

Sự kiện: WTA Tour

Giải đơn nữ Canadian Open 2026 diễn ra từ ngày 2-13/8 tại Toronto (Canada). Dưới đây là lịch thi đấu mới nhất, liên tục cập nhật các trận đấu và thời gian thi đấu.

Lịch thi đấu Qualifying Final

Thứ 7, ngày 01/08/2026
Chủ nhật, ngày 02/08/2026

Lịch thi đấu 1/128 Final

Thứ 2, ngày 03/08/2026

Lịch thi đấu 1/64 Final

Thứ 5, ngày 06/08/2026

Lịch thi đấu 1/32 Final

Thứ 7, ngày 08/08/2026

Lịch thi đấu 1/16 Final

Thứ 2, ngày 10/08/2026
Kết quả thi đấu
jannik-vs-alexander
Jannik Sinner
3
Alexander Zverev
1
22:05
12/07
jannik-vs-novak
Jannik Sinner
3
Novak Djokovic
0
22:20
10/07
arthur-vs-alexander
Arthur Fery
0
Alexander Zverev
3
19:35
10/07

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 17
2
Alexander Zverev
 Germany 29 8,480 20
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 8,160 17

Xem thêm Bảng xếp hạng

Zverev gặp thử thách lớn ở Canadian Open, mỹ nhân Philippines đứng trước cơ hội gây sốc
Zverev gặp thử thách lớn ở Canadian Open, mỹ nhân Philippines đứng trước cơ hội gây sốc

Kết quả bốc thăm Canadian Open 2026 tạo nên nhiều nhánh đấu đáng chú ý. Alexander Zverev đối mặt hành trình nhiều thử thách tại Montreal, trong khi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 18:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
WTA Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link