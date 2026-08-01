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Kết quả thi đấu tennis đơn nữ giải Canadian Open 2026 mới nhất

Sự kiện: WTA Tour

Canadian Open 2026 nội dung đơn nữ diễn ra từ ngày 2-13/8 tại Toronto. Cập nhật đầy đủ kết quả mới nhất cùng diễn biến đáng chú ý của giải WTA 1000.

Kết quả Chung kết

Kết quả Bán kết

Kết quả Tứ kết

Kết quả Vòng 4

Kết quả Vòng 3

Thứ 7, ngày 02/08/2025
Thứ 6, ngày 01/08/2025

Kết quả Vòng 2

Lịch thi đấu
jannik-vs-alexander
Jannik Sinner
3
Alexander Zverev
1
22:05
12/07
jannik-vs-novak
Jannik Sinner
3
Novak Djokovic
0
22:20
10/07
arthur-vs-alexander
Arthur Fery
0
Alexander Zverev
3
19:35
10/07

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 17
2
Alexander Zverev
 Germany 29 8,480 20
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 8,160 17

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 18:35 PM (GMT+7)
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