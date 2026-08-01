Bảng xếp hạng AFF Cup: Thái Lan đoạt ngôi đầu của Malaysia, Lào chính thức bị loại

Trước khi loạt trận ngày 1/8 diễn ra, ĐT Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B sau 2 chiến thắng trước Myanmar và Lào. Tuy nhiên Thái Lan đã xác lập vị thế đội mạnh nhất bảng này sau khi thắng trong trận đối đầu trực tiếp giữa 2 đội tuyển.

Thái Lan thắng cả 2 trận đầu tiên, nhưng quan trọng nhất họ đã vượt qua đối thủ chủ chốt của bảng B

Các bàn thắng của Yotsakorn và Teerasak đã mang về thắng lợi 2-0 cho Thái Lan trên sân nhà. Sau lượt đấu này, họ đã có 6 điểm để ngang bằng Malaysia nhưng đá ít hơn 1 trận, Thái Lan không chỉ hơn Malaysia về đối đầu mà còn cả hiệu số (+7 so với +3).

Thái Lan ở 2 trận còn lại sẽ gặp Myanmar và Philippines để củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, Malaysia chỉ còn 1 trận gặp Philippines vào tối ngày 8/8 và họ sẽ nghỉ dưỡng sức ở lượt đấu sau trước khi được chơi trên sân nhà, nên quyền tự quyết của Malaysia vẫn còn.

Trong khi đó, Philippines trong trận đấu sớm đã vượt qua Lào với tỷ số 4-1 dù bị dẫn bàn trước. Kết quả này đã giúp họ có 3 điểm đầu tay sau khi thua Myanmar đúng với tỷ số này ở trận ra quân, do đó hiệu số của Philippines đã trở về 0. Tuy nhiên 2 trận tới họ gặp toàn đội mạnh của bảng là Thái Lan và Malaysia nên "lành ít dữ nhiều".

Philippines (áo trắng) thắng ngược Lào để có 3 điểm, trong khi Lào đã thua liền 3 trận và hết cửa đi tiếp

Với 3 thất bại liên tiếp, Lào đã hết cửa đi tiếp và họ trở thành đội thứ 3 bị loại sau Timor Leste và Campuchia ở bảng A. Bàn thắng duy nhất trong trận gặp Philippines mới đây của Lào cũng là bàn duy nhất họ ghi được từ đầu giải, trong khi đã thủng lưới 13 bàn.

Bảng B của AFF Cup 2026 sau ngày 1/8

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