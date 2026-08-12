Lịch thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất
Cincinnati Open 2026 đơn nữ diễn ra từ 13/8 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao WTA. Sabalenka, Rybakina, Gauff, Pegula và Swiatek dẫn đầu cuộc đua trên mặt sân cứng, trong khi nhiều cựu vô địch và tài năng trẻ sẵn sàng tạo bất ngờ tại Ohio.
Lịch thi đấu Qualifying 1st Round
Lịch thi đấu Qualifying Final
Lịch thi đấu 1/128 Final
Lịch thi đấu 1/64 Final
Lịch thi đấu 1/32 Final
Lịch thi đấu 1/16 Final
rebecca-vs-alina
Rebecca Marino
0
Alina Charaeva
2
06:20
12/08
alina-vs-varvara
Alina Korneeva
2
Varvara Lepchenko
0
05:50
12/08
hanne-vs-akasha
Hanne Vandewinkel
2
Akasha Urhobo
0
05:25
12/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|16
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|8,160
|16
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|8,120
|19
Sinner và Alcaraz vắng mặt, Djokovic đứng trước cơ hội lớn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, Zverev, Felix Auger-Aliassime cùng hàng loạt đối thủ...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 13:16 PM (GMT+7)