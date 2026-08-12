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Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất

Sự kiện: WTA Tour

Những diễn biến mới nhất tại Cincinnati Open 2026 đơn nữ sẽ liên tục được cập nhật, từ vòng đấu đầu tiên đến chung kết. Sabalenka, Rybakina, Swiatek, Gauff và Pegula đều đặt mục tiêu tiến sâu, hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn trên mặt sân cứng nước Mỹ.

Kết quả Qualifying 1st Round

Thứ 4, ngày 12/08/2026
Thứ 3, ngày 11/08/2026
Lịch thi đấu
yue-vs-kayla
Yue Yuan
-
Kayla Day
-
22:00
12/08
nadia-vs-ella
Nadia Podoroska
-
Ella Seidel
-
22:00
12/08
emiliana-vs-aliaksandra
Emiliana Arango
-
Aliaksandra Sasnovich
-
22:00
12/08

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 16
2
Carlos Alcaraz
 Spain 23 8,160 16
3
Alexander Zverev
 Germany 29 8,120 19

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2026 13:16 PM (GMT+7)
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