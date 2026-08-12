Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất
Những diễn biến mới nhất tại Cincinnati Open 2026 đơn nữ sẽ liên tục được cập nhật, từ vòng đấu đầu tiên đến chung kết. Sabalenka, Rybakina, Swiatek, Gauff và Pegula đều đặt mục tiêu tiến sâu, hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn trên mặt sân cứng nước Mỹ.
Kết quả Qualifying 1st Round
yue-vs-kayla
Yue Yuan
-
Kayla Day
-
22:00
12/08
nadia-vs-ella
Nadia Podoroska
-
Ella Seidel
-
22:00
12/08
emiliana-vs-aliaksandra
Emiliana Arango
-
Aliaksandra Sasnovich
-
22:00
12/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|16
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|8,160
|16
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|8,120
|19
Sinner và Alcaraz vắng mặt, Djokovic đứng trước cơ hội lớn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, Zverev, Felix Auger-Aliassime cùng hàng loạt đối thủ...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 13:16 PM (GMT+7)