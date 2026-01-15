"Ngựa ô" Australian Open 2026: Tay vợt từng 2 lần thắng Sinner sẵn sàng tạo địa chấn

Australian Open như thường lệ sẽ là giải Grand Slam đầu tiên của năm mới 2026 và ở 2 nội dung đánh đơn, những ứng viên vô địch đều khá rõ ràng. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner sẽ so kè cho danh hiệu đơn nam, trong khi Aryna Sabalenka cùng Iga Swiatek là 2 tay vợt hàng đầu cho chức vô địch đơn nữ.

Nhưng bên cạnh đó, những tay vợt tiềm năng có thể gây ra bất ngờ cũng rất đáng được để mắt, và họ cũng nhiều khả năng sẽ là những chướng ngại trên hành trình của các ứng viên vô địch kể trên.

Đơn nam: Bublik khiến Sinner phải dè chừng, Auger-Aliassime tiếp đà thăng hoa

Đã gần 3 năm kể từ khi Felix Auger-Aliassime đạt hạng 6 thế giới và góp mặt đều đặn ở tứ kết hoặc bán kết các giải Grand Slam. Tuy nhiên anh đã có 14 giải Grand Slam liên tiếp không đến được tứ kết, trong đó một nửa là thua sớm vòng 1, trước khi tay vợt người Canada bất ngờ vào đến bán kết US Open 2025.

Bublik đã 2 lần gây sốc trước Sinner, liệu sẽ có lần thứ 3?

3 tháng cuối năm 2025 chứng kiến Auger-Aliassime thăng hoa bất ngờ, sau US Open là chức vô địch ở Brussels, ngôi Á quân Paris Masters và vào bán kết ATP Finals. Lần đầu tiên Auger-Aliassime vào top 5 thế giới và anh có vẻ đã hiểu rõ mình cần gì để phát huy hết khả năng, do đó các đối thủ sẽ phải rất dè chừng anh.

Alexander Bublik cũng từng có những ngày tháng bay bổng, anh vươn tới vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng ATP vào năm 2024, nhưng sau đó sa sút rất nhanh, trong đó có giai đoạn thua 18/22 trận. Cho tới tháng 3/2025, Bublik đã tụt xuống thứ 82 và thậm chí còn rơi xuống giải Challenger.

Nhưng sự đi xuống có vẻ đã trở nên cần thiết để Bublik “mở khóa” bản thân. Sự đột ngột sa sút được nối tiếp bằng phong độ rất ấn tượng ở Roland Garros, giải đấu anh lọt vào tứ kết, trước khi 4 danh hiệu ATP về tay trong phần còn lại của năm, người duy nhất làm được điều đó bên cạnh Alcaraz. Tay vợt người Kazakhstan chưa kể còn đánh bại Sinner ở Halle Open, do đó Bublik sẽ là một đối trọng đáng xem bên cạnh “Big Two”.

Đơn nữ: Anisimova & Osaka, hai đối thủ đáng gờm của Sabalenka & Swiatek

Amanda Anisimova đã kết thúc năm 2025 với 2 ngôi Á quân Wimbledon & US Open, giờ là lúc cô nâng cấp thành tích lên danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Tay vợt người Mỹ gốc Nga thậm chí đánh bại cả Sabalenka và Swiatek ở 2 giải này, và nếu phải gặp lại Anisimova, hai ứng viên vô địch biết họ sẽ có những giờ khắc khó khăn trước một chuyên gia đánh baseline và trả giao hàng đầu của WTA.

Anisimova (phải) đã thắng cả Swiatek (trái) và Sabalenka (giữa) ở cấp độ Grand Slam trong năm 2025

Không chỉ Anisimova, Naomi Osaka cũng có năm 2025 thành công khi cô đã vào đến bán kết US Open, thậm chí chỉ cách chung kết có 1 loạt tie-break. Có thể xem năm qua là thời điểm Osaka “làm nóng” sau thời gian tạm nghỉ cho sinh đẻ, cô giờ cũng chỉ tập trung cho tennis sau khi chia tay (trong êm đẹp) với bạn trai cũ, nên hãy chờ xem nhà cựu vô địch Australian Open có thể tiến xa tới đâu.

Trong khi Anisimova và Osaka đã có bước chạy đà trong suốt năm ngoái để hướng tới bước đột phá năm nay, Emma Raducanu không hẳn có sự chuẩn bị tốt. Cô sẽ dự Australian Open với lần đầu tiên được xếp hạt giống kể từ US Open 2022, nhưng chấn thương vụn vặt luôn khiến cô không thể vào nhịp phong độ. 2025 vẫn là năm cô thắng nhiều trận Grand Slam nhất kể từ năm 2021 rất thành công, nhưng con đường trở lại danh hiệu của Raducanu vẫn còn khá xa.