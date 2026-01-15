Sinner thua tay vợt nghiệp dư, cú sốc lớn trước thềm Australian Open

Australian Open 2026 chưa chính thức khởi tranh nhưng Melbourne Park đã rung chuyển bởi một kết quả không ai ngờ tới. Jannik Sinner, đương kim số 2 thế giới, người đang săn chức vô địch Australian Open thứ ba liên tiếp, nhận thất bại đầu tiên tại đây kể từ năm 2023, và đối thủ của anh lại chỉ là một tay vợt… nghiệp dư.

Jordan Smith (bên trái) thắng Sinner (bên phải) mà chưa cần chạm vợt

Thể thức “một điểm” và cú trượt chân khó tin

Cú sốc xảy ra tại giải đấu đặc biệt mang tên One Point Slam, sự kiện biểu diễn diễn ra trong tuần mở màn Australian Open. Mỗi trận đấu ở đây chỉ gói gọn trong một điểm duy nhất, người thắng nhận khoản thưởng lên tới 500.000 bảng (khoảng 1 triệu đô Úc) cùng một chiếc xe Kia mới tinh.

Thể thức này tạo nên sự chênh lệch thú vị, tay vợt chuyên nghiệp chỉ được một lần giao bóng, trong khi tay vợt nghiệp dư có hai lần. Sinner, với tư cách hạt giống số 2 của giải, được miễn vòng đầu, sau đó vượt qua Pablo Carreno Busta trước khi đối đầu Jordan Smith, 29 tuổi, tay vợt đến từ bang New South Wales, chưa từng thi đấu chuyên nghiệp.

Đúng như lời đùa trước trận, rằng nếu giao bóng hỏng, anh sẽ bị loại, Sinner đã tự “tiên tri” cho chính mình. Ở khoảnh khắc quyết định trên sân Rod Laver Arena, cú giao bóng duy nhất của tay vợt số 2 thế giới rơi thẳng vào lưới. Trận đấu kết thúc trong vài giây, và đám đông tỏ ra rất sững sờ.

Jordan Smith, giấc mơ cổ tích của quần vợt Úc

Jordan Smith không phải cái tên xa lạ với quần vợt phong trào địa phương. Anh giành quyền dự One Point Slam sau khi vô địch giải bang New South Wales, từng chơi quần vợt từ năm lên ba dưới sự hướng dẫn của cha mình, đại diện cho Castle Hill Tennis Academy và sở hữu 5 danh hiệu trẻ ở cả đơn lẫn đôi.

Trước khi hạ Sinner, Smith đã lần lượt loại ngôi sao bóng bầu dục Bailey Smith và tay vợt WTA hạng 200 Laura Pigossi. Khi đánh bại đương kim vô địch Australian Open, khán đài nơi gia đình và bạn bè anh ngồi như vỡ tung. Tuy vậy, Smith chỉ khiêm tốn: “Đó chỉ là may mắn”.

Đây là lần đầu tiên kể từ 2023, Sinner mới lại thua ở các sự kiện liên quan tới Australian Open

Phản ứng của Sinner

Không hề tỏ ra cay cú, Sinner mỉm cười chấp nhận kết quả: “Tôi đã nói trước rồi mà. Dù sao tôi cũng vui vì vẫn còn thêm một tay vợt Úc ở lại. Cảm ơn các bạn, hãy tận hưởng buổi tối”.

Cùng đêm đó, giải đấu còn chứng kiến cú sốc khác khi Alec Reverente, 23 tuổi, nhà vô địch bang Queensland đánh bại tay vợt số 7 thế giới Felix Auger-Aliassime. Hai kết quả liên tiếp cho thấy One Point Slam không chỉ là sân khấu giải trí, mà còn là nơi những ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư có thể bị xóa nhòa chỉ trong… một cú giao bóng.

Dĩ nhiên, One Point Slam không ảnh hưởng đến thứ hạng ATP và chỉ mang tính biểu diễn. Nhưng việc Sinner lần đầu nếm mùi thất bại tại Melbourne Park sau ba năm vẫn khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Australian Open, Grand Slam đầu tiên trong năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18/1 và khép lại vào 1/2.