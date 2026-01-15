Kết quả thi đấu tennis đơn nam Australian Open 2026 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 khởi tranh tại Melbourne từ 18/1-1/2, hứa hẹn mang đến cuộc đua khốc liệt ở nội dung đơn nam. Người hâm mộ đang chờ đợi những cú sốc, màn bứt phá của thế hệ trẻ và hành trình bảo vệ ngôi vương của Sinner.
Kết quả Vòng loại 2
Kết quả Vòng loại 1
carlos-vs-adam
Carlos Alcaraz
-
Adam Walton
-
07:00
18/01
yannick-vs-zachary
Yannick Hanfmann
-
Zachary Svajda
-
07:00
18/01
michael-vs-sebastian
Michael Zheng
-
Sebastian Korda
-
07:00
18/01
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|12,050
|19
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|11,500
|18
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,105
|24
