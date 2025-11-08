Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu tennis ATP Finals 2025 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Finals 2024 Novak Djokovic Jannik Sinner

(Tin thể thao, lịch thi đấu tennis) Cập nhật lịch thi đấu giải ATP Finals 2025, sự kiện dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm từ 9-16/11 tại Turin, Italia.

Lịch thi đấu Vòng bảng

Chủ nhật, ngày 09/11/2025
Kết quả thi đấu
krawietz-va-puetz-vs-arevalo-va-pavic
Tim Puetz & Kevin Krawietz
2
Mate Pavic & Marcelo Arevalo
0
21:10
17/11
heliovaara-va-patten-vs-arevalo-va-pavic
Henry Patten & Harri Heliovaara
0
Mate Pavic & Marcelo Arevalo
2
00:20
17/11
krawietz-va-puetz-vs-purcell-va-thompson
Tim Puetz & Kevin Krawietz
2
Max Purcell & Jordan Thompson
1
18:10
16/11

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 11,500 18
2
Carlos Alcaraz
 Spain 22 11,250 19
3
Alexander Zverev
 Germany 28 5,560 24

Alcaraz chung bảng "tử thần" với Djokovic, Sinner dễ thở ở ATP Finals 2025
(Tin thể thao, tin tennis) ATP Finals 2025 vừa công bố kết quả bốc thăm tại Turin. Carlos Alcaraz phải đối đầu Novak Djokovic ngay từ vòng bảng, trong...

Theo Nguyễn Hưng

07/11/2025 22:51 PM (GMT+7)
