Lịch thi đấu tennis ATP Finals 2025 mới nhất
(Tin thể thao, lịch thi đấu tennis) Cập nhật lịch thi đấu giải ATP Finals 2025, sự kiện dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm từ 9-16/11 tại Turin, Italia.
Lịch thi đấu Vòng bảng
Tim Puetz & Kevin Krawietz
2
Mate Pavic & Marcelo Arevalo
0
21:10
17/11
Henry Patten & Harri Heliovaara
0
Mate Pavic & Marcelo Arevalo
2
00:20
17/11
Tim Puetz & Kevin Krawietz
2
Max Purcell & Jordan Thompson
1
18:10
16/11
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|11,500
|18
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|11,250
|19
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,560
|24
(Tin thể thao, tin tennis) ATP Finals 2025 vừa công bố kết quả bốc thăm tại Turin. Carlos Alcaraz phải đối đầu Novak Djokovic ngay từ vòng bảng, trong...
